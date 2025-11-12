Presentación de “Cuentos mínimos”: Narrativas de la condición humana por el compositor y académico Gabriel Matthey Correa

Historias escritas a partir de la vida cotidiana, en el contexto de transición que estamos viviendo, desde la “era industrial” hacia la “era digital”. Esto y mucho más es lo que nos ofrece el libro Cuentos mínimos (Libros del Amanecer, 2025), del académico, compositor y gestor cultural Gabriel Matthey Correa.

La obra se presentará el próximo miércoles 19 de noviembre, a las 18:30 horas, en la Librería del GAM; con la participación de la periodista, María Teresa Cárdenas, y el crítico y académico, Cristián Montes Capó. El cierre musical estará a cargo de la destacada artista, Magdalena Matthey

Editado por Libros del Amanecer, Cuentos mínimos incluye narrativas construidas en base a códigos directos e indirectos, serios y jocosos. Son historias para hacer reír y llorar; pensar y sentir. Relatos que recorren diferentes facetas y encrucijadas de nuestra condición humana.

Coordenadas:

Librería del GAM (Alameda 227, Santiago / Metro UC, Línea 1)

Miércoles 19 de noviembre, 18:30 horas