Primavera Sound podrá verse en vivo y en directo desde Chile

Primavera Sound es uno de los festivales más importantes del verano europeo con 22 versiones realizadas en Barcelona. En su edición pasada reunió a 268 mil asistentes, con un 55% de extranjeros provenientes de 134 países. Este año también podrá verse desde Chile.

Entre los 147 nombres de la 23ª edición, la mayoría están concentrados durante las tres jornadas principales entre el jueves 5 y el sábado 7. Destaca para el jueves la presentación estelar de Charli XCX acompañada de Troye Sivan presentando su espectáculo conjunto “Sweat”, mientras que el viernes estará la popular Sabrina Carpenter y el sábado Chappelle Roan, tres jóvenes estrellas del pop global como números principales de está edición.

Sabrina Carpenter

También en la programación actual se mantiene el espíritu alternativo en nombres como los británicos Spiritualized (tocando el disco ‘’Pure Phase’ en su trigésimo aniversario), el dreampop de Beach House al indie-rock de Stereolab estrenando nuevo disco, pasando por TV On the Radio, LCD Soundsystem, Floating Points, Idles, The Jesus Lizard, Kim Deal (la ex Pixies y The Breeders en solitario), Fountains D.C., Turnstile, Wet Leg, Haim,Wolf Alice, Cat Power (interpretando a Bob Dylan), Jamie xx y los españoles Carolina Durante.

La experiencia del Primavera Sound es una combinación de música en vivo, mar de fondo, calor y cerveza, que comienza a las 4 de la tarde y se extiende hasta las 6 de la madrugada. Son más de una decena de escenarios distribuidos a lo largo de la explanada con más de un centenar de shows entre bandas y DJ`s, una programación diversa que combina distintas generaciones de pop, rock-metal, raperos, electrónica, sonidos urbanos y vanguardia.

Entre las novedades de la versión 2025 hay expectativas sobre el electroclash de The Dare, la cantautora Julie Byrne, los electrónicos Fcuckers y los enmascarados Glass Beams. Además la jornada inaugural del miércoles 4 (con entrada liberada) contará con las presentaciones de Caribou y los nacionales La Casa Azul y Hinds, mientras que para el domingo 8 se cierra el certamen con el Primavera Beats -tarde electrónica- en el mismo Parc de Fòrum, la extensa explanada al costado del mar barcelonés.

Según un estudio de la consultora MKTG Spain, el impacto económico del festival el año pasado fue de 272 millones de euros, de los cuales 155 millones fueron ingresos directos originados por el evento.

También en los días previos se realiza el ciclo Primavera a la Ciutat, extendiendo la música en directo en distintos rincones de la capital catalana, con 56 conciertos en salas emblemáticas como Razzmatazz, Apolo, Parallel 62 y La Nau entre otros espacios de música en la Ciudad Condal destacando los sideshows de Peter Doherty, Beach House, Kim Deal, Los Campesinos! y The Jesus Lizard.

En paralelo -del 4 al 7 de julio- durante el encuentro de industrias Primavera Pro, que se realiza en pleno centro de Barcelona, se activan de manera gratuita unos 22 showcase con propuestas emergentes procedentes de Argentina, Costa Rica, Noruega, Francia, Países Bajos, Indonesia y Corea del Sur. Instancia en la que Chile ha estado presente en ediciones anteriores Chile con proyectos como Rubio, Adelaida y Cómo Asesinar a Felipes.

El streaming de está nueva edición de Primavera Sound estará a cargo de Prime Video y a través del canal de Twitch de Amazon Music para las jornadas entre el 5 y 7 de julio desde las 13:00 horas de Chile.