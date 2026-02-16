SUSCRÍBETE
    Prime Video anuncia la fecha para el estreno mundial de La Casa de los Espíritus

    La esperada adaptación de la icónica novela de Isabel Allende estará disponible a nivel internacional tras su debut en el Festival de Cine de la Berlinale. Estará disponible desde el próximo 29 de abril.

    Equipo de Culto

    En el 76º Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), Prime Video anunció que La Casa de los Espíritus, la primera adaptación televisiva en español de la icónica novela de Isabel Allende, se estrenará a nivel internacional el 29 de abril en más de 240 países y territorios a través de Prime Video.

    Basada en la aclamada novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus es una saga familiar de ocho episodios que abarca medio siglo, centrada en tres generaciones de mujeres — Clara, Blanca y Alba— en un país conservador de América del Sur marcado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.

    La Casa de los Espíritus es protagonizada por Alfonso Herrera (Rebel Moon) como Esteban Trueba, con Nicole Wallace (Culpa Nuestra) y Dolores Fonzi (Belén) interpretando a Clara del Valle en distintas etapas de su vida. El elenco también incluye a Fernanda Castillo (El Señor de los Cielos) como Férula, Aline Kuppenheim (Una mujer fantástica) como Nivea del Valle, Eduard Fernández (La piel que habito) como Severo del Valle, Sara Becker (La contadora de películas) y Fernanda Urrejola (Cry Macho) como Blanca, Rochi Hernández como Alba (30 noches con mi ex), Juan Pablo Raba (Noticia de un secuestro) como el Tío Marcos, Pablo Macaya (El lugar de la otra) y Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero, entre otros.

    Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino se desempeñan como productoras ejecutivas, junto a los showrunners Francisca Alegría (La vaca que cantó una canción hacia el futuro), Fernanda Urrejola (Cry Macho) y Andrés Wood (Noticia de un secuestro).

    La serie es producida por FilmNation Entertainment, la compañía multipremiada con el Premio de la Academia detrás de Anora y Cónclave, con el apoyo de Fábula, la productora chilena ganadora del Premio de la Academia (La memoria infinita, Una mujer fantástica).

