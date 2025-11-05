Prime Video revela el tráiler de la película 31 Minutos: Calurosa Navidad: puedes verlo aquí

Luego del suceso global del Tiny desk, 31 Minutos sigue dando que hablar.

Prime Video reveló hoy el tráiler oficial del primer especial de Navidad de los títeres más queridos de Latinoamérica: 31 Minutos: Calurosa Navidad. La película se estrenará exclusivamente en la plataforma el 21 de noviembre, en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

“Cuando una ola de calor amenaza con arruinar las celebraciones navideñas en Titirilquén, Juan Carlos Bodoque deberá emprender una misión hacia el Polo Norte para salvar esta importante festividad. Mientras tanto, Tulio, Juanín, Mario Hugo, Patana y el resto del equipo preparan un evento para celebrar la Navidad y esperar el regreso de Bodoque, con la participación especial de la icónica cantante y compositora mexicana Julieta Venegas”, dice un comunicado.

Conocido por su humor ingenioso, sus inolvidables canciones originales y personajes únicos, 31 Minutos parodia el formato de un noticiero, combinando entretenimiento con un sutil comentario social y un conejo rojo muy astuto y ludópata. Estrenado originalmente en 2003, 31 Minutos ha recibido un amplio reconocimiento no solo por sus episodios televisivos, sino también por sus álbumes, presentaciones en vivo en toda América Latina, cine, teatro y un museo itinerante con entradas agotadas en Chile y México.

Los fanáticos ya pueden disfrutar de los 37 episodios remasterizados de 31 Minutos y de su primera película en Prime Video en América Latina.

Creada por la dupla creativa formada por Álvaro Díaz (31 Minutos, El Bosque de Karadima) y Pedro Peirano (31 Minutos, Perry Mason), la serie es una producción de APLAPLAC.

Los suscriptores de Prime Video podrán ver 31 Minutos: Calurosa Navidad en la aplicación de Prime Video para smart TVs y dispositivos móviles, en tres pantallas simultáneas, así como a través de su suscripción de internet móvil o fija con Entel, WOM o Movistar, y suscripción de VTR. En la app de Prime Video, los miembros de Prime Video pueden descargar episodios en sus dispositivos móviles y tabletas para verlos sin conexión y sin costo adicional. Prime Video está disponible en Chile por solo $6.490 al mes, y los nuevos suscriptores pueden obtener más información en primevideo.com.

*Mira aquí el tráiler de la cinta: