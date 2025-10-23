SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata

En una noche perdida e indómita de 2002, la leyenda del rock argentino tocó canciones de Los Beatles, de los Who y de los Rolling Stones, y adelantó temas del siguiente álbum que editaría, el aplaudido Influencia, uno de sus grandes títulos. Hoy cumple 74 años y lo recordamos con esta historia.

Por 
Matilde García
“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata

Era el ya lejano año 2002 y Charly García, ícono indiscutido del cancionero en español que hoy llega a los 74 años, estaba a punto de lanzar su décimo álbum de estudio en solitario: Influencia, un disco que marcaría el renacer de su carrera. Uno de sus grandes últimos títulos a la fecha, un coloso que navega entre lo mejor de su obra.

Porque el comienzo de la década no había sido del todo fácil para el músico. Su adicción a las drogas y el alcohol había alcanzado niveles excesivos, lo que comenzó a afectar su imagen y actitud en los conciertos. El artista se encontraba, además, en un bloqueo creativo y declaraba en entrevistas que no podía volver a conquistar su mejor momento.

Charly-García-Culto-La-Tercera.jpg la-tercera

Sin embargo, también en sus propias palabras, el atentado a las Torres Gemelas de Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 le generó “la necesidad de hacer algo bien directo y, sobre todo, cantar”. Lo remeció.

Así fue como comenzaron nacer las canciones que compondrían el mítico álbum y que, según contó Agustín Marangoni, ex jefe de Espectáculos del diario El Atlántico para Info Brisas años después, fueron parte del repertorio de un legendario y recordado show en un bar de Mar del Plata antes de que el mundo conociera el disco.

En esa época, el ex jefe de espectáculos le había hecho varias entrevistas a Charly García e incluso lo había acompañado en algunas de sus noches recorriendo Mar del Plata. Fue así como se hizo amigo de uno de los clubs de fans del músico. “Por ese entonces, habían armado un bar que se llamaba García & Cía”, cuenta Marangoni. “Me preguntaron si podía armar un nota para el diario (...) Les dije que lo iba a publicar y me agradecieron mucho, enfatizando que pasaban a deberme un favor”, aseguró.

Marangoli contó que a los 15 días recibió una llamada de los dueños avisándole que estaba la posibilidad de que Charly García fuera a tocar al bar. “Venite con un amigo, pero venite preparado. Puede venir, tocar y que salga todo bien; puede venir y romper todo, o puede no venir. Si aparece, es un éxito”, le dijeron. O sea, García en su expresión más plena e incierta.

El arribo de Charly

A eso de las 23.30 horas llegó un auto negro a las afueras del bar, donde bajó Charly García junto a otra persona. Al entrar al bar el músico se pidió un whisky y solicitó una canción de The Rolling Stones. Minutos después pidió que le pasaran una guitarra y se subió al escenario, donde siguió desplegando canciones de los Stones. “La verdad es que los hacía iguales”, contaba Marangoli.

En un momento Charly García se levantó del escenario y se retiró del bar, anunciando que le despejaran el escenario porque iba a volver con sus instrumentos. “Nosotros lo vimos subir al auto y nos dijimos ‘ya está, no vuelve más’”. Sin embargo, a la media hora de su partida, García volvió como había prometido y se subió al escenario con sus instrumentos: un teclado, un bajo, un pie de micrófono, un micrófono y una consola.

“Les voy a mostrar lo que tengo preparado para mi próximo disco que se va a llamar Influencia, expresó. “Ahí empezó a mostrar las bases, las guitarras, los teclados, todo lo que tenía hecho y empezó a mezclar el disco en vivo, ahí”, aseguró Marangoli.

Ese día había solo 15 personas en el bar. Charly García comenzó con la primera canción del álbum, aquella que le da el nombre, Influencia. Además, tocó canciones de Los Beatles, de los Who y de los Rolling Stones. “Iba hablando en el medio y se ponía a elogiar mucho a los violeros, especialmente a George Harrison y a Keith Richards”, relataba el periodista.

“En un momento le pedíamos canciones, con mucho respeto. Él nos preguntaba qué queríamos escuchar. Era como un Charly íntimo, para las 15 personas que estábamos ahí. Realmente fue una locura”.

Esa noche el músico se quedó en el bar García & Cía hasta las 7 de la mañana junto a los 15 privilegiados que pudieron escuchar a una de las leyendas del rock argentino en un íntimo e inédito show. Difícilmente se volvería a repetir.

Más sobre:Charly GarcíaMar del PlataInfluenciaMúsicaMúsica culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes

Casa de Allende: Tribunal fija fecha para audiencia tras decisión de la Fiscalía de no perseverar

El brazo minero del grupo Luksic actualiza su cálculo de producción de cobre al extremo inferior

La tragedia de Hans Pozo regresa a las tablas del GAM con una mirada cruda y poética

Por dónde pasará la tormenta tropical Melissa, el fenómeno que se convertirá en un huracán de gran intensidad

NAU recupera la FEUC y Martina Matus será la nueva presidenta tras segunda vuelta entre listas de izquierda

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

3.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

4.
Maximiliano Cerato da detalles de su dura lucha contra la ludopatía: “Lo peor que me pasó fue ganar en el Blackjack”

Maximiliano Cerato da detalles de su dura lucha contra la ludopatía: “Lo peor que me pasó fue ganar en el Blackjack”

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

Servicios

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Casa de Allende: Tribunal fija fecha para audiencia tras decisión de la Fiscalía de no perseverar
Chile

Casa de Allende: Tribunal fija fecha para audiencia tras decisión de la Fiscalía de no perseverar

NAU recupera la FEUC y Martina Matus será la nueva presidenta tras segunda vuelta entre listas de izquierda

Insulza (PS) respalda a Pardow tras nuevo anuncio de AC de la oposición y apunta que ofensiva tiene una “derivación electoral”

El brazo minero del grupo Luksic actualiza su cálculo de producción de cobre al extremo inferior
Negocios

El brazo minero del grupo Luksic actualiza su cálculo de producción de cobre al extremo inferior

Los precios del crudo se disparan tras sanciones de Trump contra las mayores petroleras rusas

Parlamentarios del oficialismo buscan activar proyecto de ley que sube requisitos para realizar despidos por necesidad de la empresa

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes
Tendencias

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes

Por dónde pasará la tormenta tropical Melissa, el fenómeno que se convertirá en un huracán de gran intensidad

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. U. de Chile en el clásico
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. U. de Chile en el clásico

Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Deportes Copiapó por la Liga de Ascenso

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Sevilla por la liga española

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata
Cultura y entretención

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata

La tragedia de Hans Pozo regresa a las tablas del GAM con una mirada cruda y poética

Amy Winehouse, Rehab y la honestidad brutal de una canción

Lula confirma que será candidato en las elecciones de 2026: “Tengo la misma energía que tenía a los 30”
Mundo

Lula confirma que será candidato en las elecciones de 2026: “Tengo la misma energía que tenía a los 30”

Unicef advierte sobre la precaria situación de los niños en Gaza: “El nivel de destrucción y sufrimiento no tiene precedentes”

Rusia dice que “se reserva derecho a responder” a sanciones de la UE y que las de EEUU “no suponen un problema”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales