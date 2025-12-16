SUSCRÍBETE POR $1100
    Puro Pesado apuesta por la ranchera urbana en su nuevo EP

    El compositor, productor y cantante chileno se inspira en los sonidos más modernos del género para presentar su proyecto musical. Su nuevo EP, Mente Ansiosa Occidental, está disponible en todas las plataformas de streaming.

    Por 
    Equipo de Culto
    JUAN MATURANA

    Una propuesta íntima y fresca es lo que nos muestra el artista nacional Puro Pesado con su primer EP, Mente Ansiosa Occidental, que acaba de lanzar a través de todas las plataformas de streaming.

    Basado en la ranchera moderna, el proyecto impulsa al género a una experiencia de escucha distinta: si bien fusiona elementos tradicionales –como el acordeón y los teclados–, también incluye texturas electrónicas, sintetizadores y novedosos efectos melódicos. Sus líricas, en tanto, se centran en un lenguaje contemporáneo, a través de las cuales el artista captura emociones intensas y cotidianas, desde una mirada honesta.

    Es así que con singles tales como“Enamorado”, “Muero por Dentro”, “Lady”, “Chiquita Bella”y “Niégame”, autoría que comparte con Pablo Castro–autor de grandes éxitos de Los Tigres del Norte y Maria José Quintanilla, por mencionar algunos–, Puro Pesado busca abrirse camino dentro de la música popular.

    “El proyecto nació en un periodo de búsqueda personal y creativa, que hoy percibo como una propuesta sólida y con una identidad clara: elegante, cálida y directa”, expresa su responsable, Rod López, sobre este proceso.

    Puro Pesado es el nombre artístico de Rod López, compositor, productor y cantante chileno. Su amplia experiencia en composición lo ha llevado a trabajar con referentes nacionales e internacionales.

    “Si bien he compuesto para distintos artistas y proyectos reconocidos, escribir para mí ha sido un proceso muy divertido incluso desde la selección de canciones que tenía en maquetas; me permitió profundizar en mi propio relato y dar forma a un sonido auténtico”, finaliza Rod.

