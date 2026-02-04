SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena

    Los actores fueron tres de las principales estrellas que participaron en el Apple TV Press Day para adelantar sus nuevos filmes junto a la plataforma de streaming. Pratt llega con la adaptación de una saga, Reynolds lidera una comedia ambientada durante la Guerra Fría y Cena encabeza el largometraje basado en Matchbox.

    Por 
    Gonzalo Valdivia, desde Los Angeles
    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena Brian Douglas

    Este martes, en el marco de un evento celebrado en Santa Mónica (EE.UU.), la plataforma Apple TV liberó las principales novedades de su parrilla 2026. El menú para este año se compone mayoritariamente de series, pero también de un número considerable de películas, muchas de ellas protagonizadas por algunas de las principales figuras de Hollywood.

    Además de Outcome, la comedia dirigida por Jonah Hill y protagonizada por Keanu Reeves, hay filmes encabezados por Ryan Reynolds, Chris Pratt, John Cena y Jake Johnson. Aquí revisamos de qué tratan y compartimos sus primeras imágenes.

    Courtesy of Apple

    *Mayday - 4 de septiembre

    Ryan Reynolds y Kenneth Branagh están al frente del largometraje que debutará en septiembre en la plataforma. Ambientada durante la Guerra Fría, sigue al teniente Troy Kelly (Reynolds), un piloto estrella de la Marina estadounidense, que fracasa en su objetivo de completar una misión ultrasecreta en territorio ruso. Varado tras las líneas enemigas, es descubierto por Nikolai Ustinov (Branagh), un exagente de la KGB con predilección por la cultura estadounidense.

    Mezcla de comedia de amigos y thriller de espías, la cinta es dirigida y escrita por la dupla conformada por John Francis Daley y Jonathan Goldstein (Calabozos y dragones: Honor entre ladrones).

    Brian Douglas

    *Way of the Warrior Kid - 20 de noviembre

    La saga del autor estadounidense Jocko Willink llega a la pantalla en esta película del director McG (Los Ángeles de Charlie). Marc (Jude Hill), un chico que es víctima de acoso en el colegio, se siente atrasado en el plano académico, la educación física e incluso en hacer amigos. Su vida cambia cuando se reencuentra con su tío Jake (Chris Pratt), un SEAL condecorado de la Marina, que llega a pasar el verano con él y con su madre, Sarah (Linda Cardellini).

    Jake idea “Operación Niño Guerrero”, un ambicioso programa basado en su entrenamiento SEAL. En lugar de enseñarle a su sobrino a luchar, le muestra lo que es el verdadero coraje, mientras él mismo se enfrenta a sus propios demonios.

    Jasin Boland

    *Matchbox The Movie - 9 de octubre

    Tras el éxito de Barbie (2023), Mattel prepara una seguidilla de filmes basados en sus propiedades. Una de ellas es el largometraje basado en su popular marca de automóviles de juguete. Con John Cena y Jessica Biel como protagonistas, la historia sigue a un grupo de amigos de toda la vida cuyas vidas da un vuelco en el momento en que reaparece Sean (John Cena), un agente encubierto de la CIA y antiguo líder del grupo que llevaba años desaparecido. Sin buscarlo, mete a la pandilla en una frenética persecución internacional para salvar el mundo.

    También actúan Sam Richardson, Teyonah Parris, Arturo Castro, Corey Stoll, Bill Camp, Danai Gurira, y su director es Sam Hargrave, quien ganó reconocimiento por dirigir Misión de rescate (2020) y su secuela, Misión de rescate 2(2023).

    ANDREW COOPER

    *The Dink - 24 de julio

    Jake Johnson, el actor de series como New girl y Minx, protagoniza esta comedia dirigida por Josh Greenbaum (Barb and Star go to Vista Del Mar) y producida por Ben Stiller. Extenista prodigio, Dusty Boyd (Johnson) se ha visto obligado a entrenar a niños rebeldes en el club de su padre (Ed Harris), un hombre al que busca consentir.

    Una vieja lesión lo lleva a jugar pickleball, un deporte despreciado por su papá y, hasta hace poco, por él mismo. En esa disciplina conoce a Candace (Mary Steenburgen), una encantadora nueva compañera con la que hace dupla. Así, dividido entre dos mundos, Dusty debe enfrentar su identidad y los fantasmas de sus ​​fracasos deportivos del pasado, incluyendo a su némesis de infancia, Andy Roddick (Andy Roddick). También actúan Patton Oswalt, Chloe Fineman, Chris Parnell, Aaron Chen y Ben Stiller.

    Lee también:

    Más sobre:CineChris PrattApple TVRyan ReynoldsJohn CenaMaydayWay of the Warrior KidMatchbox The MovieThe DinkJake JohnsonCine Culto

