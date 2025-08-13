Radiohead sorprende y lanza nuevo disco en vivo.

Radiohead acaba de publicar un nuevo disco en vivo. Se trata de Hail to the thief live recordings 2003-2009, ya disponible en plataformas digitales.

Se trata de una colección de versiones en vivo de los temas del álbum del mismo nombre, publicado en 2003. El mismo que contiene temas como Myxomatosis, Go to sleep, There, there, entre muchos otros.

El álbum se construyó a partir de material registrado en escenarios de Dublín, Londres, Ámsterdam y Buenos Aires.

En declaraciones compartidas en un comunicado a los medios, Thom Yorke, líder del grupo, afirmó que el nuevo álbum surgió a partir del trabajo de Hamlet Hail to the Thief, la reciente producción teatral en el Reino Unido que fusionó la obra firmada por Shakespeare y el dicho disco.

Para el proyecto, Yorke debió sumergirse en las viejas grabaciones. “Me impactó la energía que transmitía nuestra forma de tocar. Apenas nos reconocía, y eso me ayudó a encontrar el camino a seguir. Decidimos mezclar y publicar estas grabaciones en vivo (habría sido una locura quedárnoslas para nosotros)”, explicó.

El álbum será lanzado en formato de vinilo de color el próximo 31 de octubre. Es el segundo disco en vivo de la discografía de Radiohead, tras I Might Be Wrong: Live Recordings (2001).

Escucha Hail to the thief live recordings 2003-2009 a continuación