SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

El grupo surgido en los años 90, considerado la versión chilena del britpop, acaba de presentar un adelanto de su primer disco en vivo. También se alistan a reeditar en vinilo su primer álbum, Teledigirido, el que cuenta con una nueva mezcla de sonido. Una propuesta que explica el líder del grupo a Culto: "Se acerca más a como me hubiera gustado que sonara".

Felipe RetamalPor 
Felipe Retamal
Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Era una idea que a Cristián Arroyo le daba vueltas hace mucho tiempo. El músico anhelaba publicar un disco en vivo que reuniera lo mejor del material de Canal Magdalena, banda que asomó en el bullente panorama del rock chileno en los 90.

Y ya dio un paso para lograrlo. El pasado 1 de agosto se lanzó Enséñame en vivo, el primer adelanto del disco que reunirá grabaciones del grupo en diferentes épocas.

“Este disco en vivo es un deseo que yo tengo desde hace muchísimo tiempo. Y en ese contexto hemos ido recolectando, tenemos una especie como de mini biblioteca de grabaciones de canal de distintas épocas”, dice al teléfono con Culto.

En el archivo encontró grabaciones tomadas en variados lugares, lo que asimismo, implica distintas calidades de audio. “Es distinto tocar en Movistar Arena, a tocar en una discoteca para 3000 personas, cambia mucho el sonido”, apunta.

Canal Magdalena

También hay algunos registros de los años 90, cuando eran un grupo promisorio, considerado la respuesta chilena del britpop. “Pero lo que hasta ahora he podido encontrar de los 90, suena terriblemente mal porque son grabaciones que quedaron en cassettes -explica Arroyo-. Estamos viendo cómo va a quedar el total. No lo hemos decidido todavía, pero a mí me dan muchas ganas de meter alguna grabación de los 90, porque a mí no me importa que suenen en diferentes calidades, la verdad”.

El registro de Enséñame en vivo es más bien reciente. Data del show en que el grupo abrió para los británicos Suede en Movistar Arena, el pasado 13 de marzo. Un hito total, considerando que el grupo nunca ha renegado de la influencia británica en su sonido.

“Yo entiendo que somos herederos de las bandas inglesas, por sobre todas las cosas. Somos herederos de un acervo del rock que compartimos en conjunto. El gusto por los Beatles, los Who, Duran Duran -asegura Arroyo-. Como lo veo yo, creo que hubo una continuidad entre lo que fue el show de Canal Magdalena y el de Suede, fue un espectáculo. Y se notó en la gente que nos recibió superbien”.

Además, la canción es especial para la banda. Incluida en el disco Canal Magdalena (2001), es de las más conocidas de su carrera y le dio un empujón de popularidad con un particular sonido. “Es la canción más reconocible de Canal, no solo acá en Chile, sino que fue número uno en Perú, en Colombia, en Argentina también nos conocen por esa canción. Yo siempre digo que ese año fue como que pasamos a jugar la Copa Libertadores”.

Además, hay un detalle. La canción no estaba disponible en las plataformas digitales, hasta ahora. De hecho, tampoco está la totalidad de la discografía del grupo. “Nosotros tenemos una política de no mirar tanto al pasado, sino que de integrarlo. De que no todo no sea solamente un recuerdo, sino que sea una experiencia integrada”, apunta Arroyo.

Esa “experiencia integrada” supone una lectura del pasado desde el presente. “De envejecer, envejecemos todos, incluso las obras. Pero es distinto envejecer con la falsa idea de querer seguir teniendo la misma presencia que hace 24 años, a la dignidad de envejecer, convirtiéndose en un clásico. Nos encantó como quedó la versión en vivo, porque también nos integra al presente de la banda”.

Canal Magdalena

Esa idea de experiencia integrada es la que explica que el disco debut de la banda, el célebre Teledirigido (1998) recién esté disponible en las plataformas digitales. El álbum producido por Daniel Melero que incluye temas que se volvieron clásicos, como Yo soy el ángel, Espuma, Dulce espera, entre otros, se remezcló con una intención de darle una sonoridad más actual.

Arroyo explica la razón que mantuvo al álbum fuera de las plataformas digitales. “El tema de las plataformas nunca me interesó mucho impulsarlo, por eso es que no estuvo durante todo este año. No es un formato que me resulte del todo atractivo. Tampoco es que soy enemigo a las plataformas, pero la verdad, nunca me resultó demasiado atractivo. Tampoco me resulta atractiva la idea de solamente proponer recuerdos”, detalla.

Por eso es que Teledirigido llega en una versión remezclada y con un sonido renovado. El trabajo lo realizó el ingeniero Juan David Mate y ya se puede escuchar. En canciones como Espuma, suenan secuencias y teclados que no estaban demasiado presentes en la grabación original. “Éramos muy jóvenes en esa época, no sabíamos bien lo que queríamos y no teníamos experiencia. Era la primera vez que grabamos. Entonces, yo creo que esto se acerca mucho más a lo que probablemente a mí, por lo menos, me hubiese gustado que sonara”.

Teledirigido también será reeditado en vinilo, el que estará disponible a fin de mes en disquerías y tiendas del rubro.

La alineación de Canal Magdalena, que además de Arroyo completan Gonzalo Herrera (teclados), Kamal Lues (batería) y Giova Baeza (guitarras) también tiene en agenda una serie de shows en distintos puntos del país; en octubre hay un par de conciertos en Santiago, también tienen en agenda presentaciones en la región de Valparaíso, además de Iquique, Antofagasta y algunas ciudades en el sur. “Y probablemente para el próximo año, si es que va saliendo todo bien, vamos a tocar en Perú y Colombia”, avisa Arroyo. Es solo el comienzo.

Lee también:

Más sobre:Canal MagdalenaEnséñame en vivoTeledirigidoBritpopSuedeMúsicaMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senador De Urresti por proyecto que busca resguardar investigaciones: “Hay un festival de filtraciones que no son por la libertad de prensa”

Tras episodio en el Senado: Poder Judicial reitera advertencia por estafa telefónica y secuestro de WhatsApp

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026

La ruta de la gira de Jara en nueva etapa de campaña: comienza en Valparaíso y finaliza en Santiago

Tenso intercambio en comisión de Hacienda: diputados piden a Cataldo aclarar responsabilidades en paro de manipuladoras de alimento

“110 acciones”: Autoridades inician medidas preventivas para temporada 2025-2026 por incendios forestales

Lo más leído

1.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Servicios

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo
Chile

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Senador De Urresti por proyecto que busca resguardar las investigaciones: “Hay un festival de filtraciones que no son por la libertad de prensa”

Tras episodio en el Senado: Poder Judicial reitera advertencia por estafa telefónica y secuestro de WhatsApp

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026
Negocios

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026

Caso seguros: la dura respuesta de la CNE al consejo del Coordinador Eléctrico

Asesor económico de Kast explica cómo reducirá impuestos, recortará gasto y no afectará la recaudación

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería
Tendencias

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Con la final de Boca vs. River en Madrid en su CV: el médico sanador de la U que recuperó milagrosamente a Lucas Di Yorio
El Deportivo

Con la final de Boca vs. River en Madrid en su CV: el médico sanador de la U que recuperó milagrosamente a Lucas Di Yorio

¿Aburrió a Guardiola? Polémico delantero deja el Manchester City tras una temporada marcada por las indisciplinas

El Team Chile celebra en Asunción y finaliza el remo con una cosecha histórica en los Panamericanos Junior

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”
Cultura y entretención

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

“¿Quién crees que es esa persona?”: la misteriosa aparición de David Bowie en el universo de Twin Peaks

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas
Mundo

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Líderes europeos piden a Trump un alto el fuego en Ucrania como punto de partida en la reunión con Putin

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos