    Culto

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    Una delicada y conmovedora novela sobre la vejez, de la talentosa escritora británica; un perfil biográfico del controversial escritor, abogado y político chileno, y un colorido libro álbum sobre el ciclo de la vida y cómo los seres y las cosas se transforman, en las lecturas de la semana.

    Andrés Gómez 
    Andrés Gómez
    Elizabeth Taylor

    Prohibido Morir Aquí, de Elizabeth Taylor (Libros del Asteroide)

    Un domingo de lluvia en Londres la señora Palfrey llega al hotel Claremont. Ella acaba de enviudar y se instala en una de las habitaciones destinadas a los jubilados y las ancianas con poco recursos. El primer día le parece interminable. “No hay que desear que la vida pase lo más rápido posible”, se dice “Sé independiente; nunca cedas a la melancolía; nunca gastes tu capital”, piensa, decidida a cumplir esas reglas. Como todos los residentes, la señora Palfrey espera visitas que no llegan, en especial de su nieto que trabaja en el Museo Británico. Entonces en una salida a la biblioteca conoce a Ludo, un joven escritor y entre ambos establecen un acuerdo: él finge ser su nieto y de este modo ella se escapa de la soledad y la triste rutina del hotel, que funciona como un microcosmos crepuscular. Talentosa narradora, la escritora Elizabeth Taylor dibuja personajes nítidos, diálogos vivaces y sutiles relaciones emotivas. Con elegancia, gran sensibilidad y sin renunciar al humor, escribe una conmovedora y delicada novela sobre la vejez.

    El Justiciero, de Nicolás Vidal (UDP)

    Escritor, político y abogado, la figura de Carlos Vicuña Fuentes suele ser controversial. Cercano al anarquismo de los años 20, amigo de J.S. González Vera y Manuel Rojas, fue el defensor de Antonio Ramón Ramón, el hombre que atacó al general Silva Renard en venganza por la matanza de la escuela Santa María de Iquique. Polemista vehemente, fue un enemigo de Carlos Ibáñez, al que describió así: “Entre los caballos, destacó notablemente… se entendía a maravilla con las bestias”. Autor de La tiranía en Chile, participó en la Asamblea Constituyente de 1925, en la República Socialista de 1932 y fue el abogado de Pablo Neruda durante la persecución de González Videla. Más tarde se se opuso al gobierno de Salvador Allende y llamó a los militares en 1973. “Cascarrabias, revolucionario, justiciero, postrero reaccionario, nunca se sacó la corbata”, dice Nicolás Vidal en este interesante y entretenido perfil biográfico.

    Lo que se Va, de Ángeles Quinteros (La Bonita Ediciones)

    Las nubes cruzan el cielo y se van. En cambio, las montañas en el paisaje y las estrellas parecen fijas en la noche: ellas se quedan. Pero al cabo de millones de años, estrellas y planetas también se van. “Desaparecen, tal como desapareció mi pelota en la casa del vecino, el diente que dejé bajo la almohada, la piñata de mi cumpleaños, mi guante izquierdo y una pieza del rompecabezas”, dice el pequeño narrador de este libro. Pero ¿es posible desaparecer? Cuando las nubes desaparecen, ¿a dónde van? Los recuerdos también se van, como le pasa a la abuela, pero algunos de ellos seguramente quedarán en el nieto. Y en algún momento la abuela misma también tendrá que partir: es el ciclo de la vida. De ello trata este libro colorido y lúdicamente ilustrado, lleno de detalles, sutilezas y preguntas en torno al modo en que los seres y la vida se transforman.

