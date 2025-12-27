SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik

    Arbolario, un libro homenaje por los 80 años de la obtención del Nobel, que integra un iluminador ensayo de Mailú Oirtiz de Rozas; un volumen de cuentos protagonizados por una pluralidad de personajes femeninos, y una edición ilustrada en torno a los sentimientos de una niñoa con autismo, en las lecturas de la semana.

    Andrés GómezPor 
    Andrés Gómez

    Arbolario, de Marilú Ortiz de Rozas (Ediciones Babieca)

    Almendros, maitenes, viñas: la obra de Gabriela Mistral está habitada por imágenes de árboles. “Mi alma fue un tiempo un gran árbol en que se enrojecía un millón de frutos”, escribió en Desolación. Marilú Ortiz de Rozas toma ese verso como apertura de un iluminador ensayo sobre la relación física y metafísica de Gabriela Mistral y los árboles. El texto recorre la trayectoria de la poeta desde su niñez en Elqui, su labor como maestra, su desarrollo poético y sus múltiples destinos, y cómo la naturaleza y los árboles son esenciales no solo para su obra sino para su identidad. En sus poemas los árboles a veces son madre, padre o hijo, y ella misma también se viste de ramas y de sueños. Delicado, reflexivo y profundo, el ensayo es el corazón de este libro homenaje por los 80 años de la obtención del Nobel: una edición de lujo que recoge fotografías, manuscritos, poemas y grabados de 10 artistas inspirados en su obra, entre ellos Alfredo Echazarreta, Mónica Bengoa y Pilar Ovalle.

    Las Mujeres que me Habitan, de Mariana Schkolnik (Ediciones de la Lumbre)

    Encerrada producto del confinamiento, siente que el mundo se ha vuelto apocalíptico. “Los buitres y los pumas recorren la ciudad”, dice, con la sensación de estar asediada por la muerte. Sola en su departamento, hornea pan y revive imágenes de su historia y del pasado familiar: su tía que escapó de los nazis, su padre que huyó de Ucrania. En medio de la noche despierta y el pasado y el presente se confunden: “Lo único que se escucha son los ruidos de los camiones de las SS y el rugir de los pumas que vagan por las calles”. Buitres es uno de los 16 cuentos que forman este volumen, donde la autora narra la historia de una pluralidad de personajes femeninos: mujeres apasionadas, revolucionarias, exiliadas, perseguidas, chicas encerradas en cuerpos masculinos, hijas que descubren un pasado desconocido de sus madres. Los escenarios atraviesan desde Odesa al sur de Chile, de Roma a Ciudad de México y Haití. Escritos con una prosa fluida y con sentido del humor, estos cuentos exploran con sensibilidad en la identidad, los afectos y la memoria.

    Julieta en su Planeta, de Julieta Ax (Catalonia)

    A menudo Julieta se escapaba a su propio planeta. En la escuela, en su casa, en las noches en que no podía dormir, Julieta subía a su nave espacial imaginaria y se refugiaba en su planeta. Pero allí estaba muy sola y se dio cuenta de que en la Tierra hay gente que la quiere y quiere estar con ella. Julieta dejó de aislarse en ese mundo hasta que conoció uno nuevo: la música. Para ella, oír música para era como viajar, sobre todos con audífonos, pero nuevamente comenzó a alejarse de su familia. Entonces fue a descubrir otro mundo que la atraía mucho: el planeta de la escritura. Así, podía transformar su tristeza en palabras y disfrutar de la libertad de escribir. De ese modo encontró también la forma de volver a la Tierra y mantenerse conectada con quienes ama. A través de una historia sencilla y sensible, ilustrada por Fabián Rivas, la autora nos invita al universo y las emociones de una niña autista.

    Más sobre:CultoLibrosReseña de librosGabriela MistralMarilú Ortiz de RozasMariana SchkolnikJulieta Ax

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Unión Africana rechaza reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel

    Tailandia y Camboya acuerdan alto el fuego inmediato tras 20 días de combates fronterizos

    PDI detiene a autor de homicidio con arma de fuego ocurrido en Reñaca Alto en marzo de 2024

    La opaca cifra de los asesores de confianza que el próximo gobierno debe regular

    Cómo se preparan las empresas para cumplir la ley Más Mujeres en Directorios que rige desde 2026

    Litio cierra 2025 con un alza de precio superior al 50% en el año

    Lo más leído

    1.
    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    2.
    Las mejores películas y series de 2025

    Las mejores películas y series de 2025

    3.
    Inti Illimani hará su primer Movistar Arena y se alista para celebrar 60 años con un gran show popular: “Ojalá gratuito”

    Inti Illimani hará su primer Movistar Arena y se alista para celebrar 60 años con un gran show popular: “Ojalá gratuito”

    4.
    ¿Quién fue el verdadero Viejo Pascuero? La historia real de San Nicolás de Myra y el insólito robo de sus restos

    ¿Quién fue el verdadero Viejo Pascuero? La historia real de San Nicolás de Myra y el insólito robo de sus restos

    5.
    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025

    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Wolves por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Wolves por la Premier League

    Temblor hoy, sábado 27 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 27 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Nottingham Forest vs. Manchester City por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nottingham Forest vs. Manchester City por TV y streaming

    Rescatan a joven de 21 años extraviado en sector precordillerano de Upeo, en Curicó
    Chile

    Rescatan a joven de 21 años extraviado en sector precordillerano de Upeo, en Curicó

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Wolves por la Premier League

    PDI detiene a autor de homicidio con arma de fuego ocurrido en Reñaca Alto en marzo de 2024

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)
    Negocios

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)

    La opaca cifra de los asesores de confianza que el próximo gobierno debe regular

    Cómo se preparan las empresas para cumplir la ley Más Mujeres en Directorios que rige desde 2026

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista
    Tendencias

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    “Los jugadores no intimidan”: los números que desnudan a la peor selección chilena del siglo
    El Deportivo

    “Los jugadores no intimidan”: los números que desnudan a la peor selección chilena del siglo

    Presidente de la Federación de Golf: “A Mito Pereira le quedaban 15 años de carrera”

    Será su último año en Deportes Iquique: Edson Puch anuncia su retiro

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik

    Las mejores películas y series de 2025

    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025

    Unión Africana rechaza reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel
    Mundo

    Unión Africana rechaza reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel

    Tailandia y Camboya acuerdan alto el fuego inmediato tras 20 días de combates fronterizos

    Cómo la escalada de Trump en el Caribe pone a prueba la alianza de Venezuela y Cuba

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación