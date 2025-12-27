Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik

Arbolario, de Marilú Ortiz de Rozas (Ediciones Babieca)

Almendros, maitenes, viñas: la obra de Gabriela Mistral está habitada por imágenes de árboles. “Mi alma fue un tiempo un gran árbol en que se enrojecía un millón de frutos”, escribió en Desolación. Marilú Ortiz de Rozas toma ese verso como apertura de un iluminador ensayo sobre la relación física y metafísica de Gabriela Mistral y los árboles. El texto recorre la trayectoria de la poeta desde su niñez en Elqui, su labor como maestra, su desarrollo poético y sus múltiples destinos, y cómo la naturaleza y los árboles son esenciales no solo para su obra sino para su identidad. En sus poemas los árboles a veces son madre, padre o hijo, y ella misma también se viste de ramas y de sueños. Delicado, reflexivo y profundo, el ensayo es el corazón de este libro homenaje por los 80 años de la obtención del Nobel: una edición de lujo que recoge fotografías, manuscritos, poemas y grabados de 10 artistas inspirados en su obra, entre ellos Alfredo Echazarreta, Mónica Bengoa y Pilar Ovalle.

Las Mujeres que me Habitan, de Mariana Schkolnik (Ediciones de la Lumbre)

Encerrada producto del confinamiento, siente que el mundo se ha vuelto apocalíptico. “Los buitres y los pumas recorren la ciudad”, dice, con la sensación de estar asediada por la muerte. Sola en su departamento, hornea pan y revive imágenes de su historia y del pasado familiar: su tía que escapó de los nazis, su padre que huyó de Ucrania. En medio de la noche despierta y el pasado y el presente se confunden: “Lo único que se escucha son los ruidos de los camiones de las SS y el rugir de los pumas que vagan por las calles”. Buitres es uno de los 16 cuentos que forman este volumen, donde la autora narra la historia de una pluralidad de personajes femeninos: mujeres apasionadas, revolucionarias, exiliadas, perseguidas, chicas encerradas en cuerpos masculinos, hijas que descubren un pasado desconocido de sus madres. Los escenarios atraviesan desde Odesa al sur de Chile, de Roma a Ciudad de México y Haití. Escritos con una prosa fluida y con sentido del humor, estos cuentos exploran con sensibilidad en la identidad, los afectos y la memoria.

Julieta en su Planeta, de Julieta Ax (Catalonia)

A menudo Julieta se escapaba a su propio planeta. En la escuela, en su casa, en las noches en que no podía dormir, Julieta subía a su nave espacial imaginaria y se refugiaba en su planeta. Pero allí estaba muy sola y se dio cuenta de que en la Tierra hay gente que la quiere y quiere estar con ella. Julieta dejó de aislarse en ese mundo hasta que conoció uno nuevo: la música. Para ella, oír música para era como viajar, sobre todos con audífonos, pero nuevamente comenzó a alejarse de su familia. Entonces fue a descubrir otro mundo que la atraía mucho: el planeta de la escritura. Así, podía transformar su tristeza en palabras y disfrutar de la libertad de escribir. De ese modo encontró también la forma de volver a la Tierra y mantenerse conectada con quienes ama. A través de una historia sencilla y sensible, ilustrada por Fabián Rivas, la autora nos invita al universo y las emociones de una niña autista.