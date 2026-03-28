Reseña de libros: de Luis López Carrasco a Marcelo Escobar





Europa, de Luis López Carrasco (Anagrama)

Era un día histórico. En la superficie congelada de Europa, la sexta luna de Júpiter, un robot anfibio encontró signos de vida. No solo eso: por primera vez se obtuvieron también imágenes de bacterias. La figura de las amebas extraterrestres estaba en todos los medios. Era de madrugada. El padre miraba la pantalla del televisor sin emoción. O más bien, entumecido. “Solo poesía el entumecimiento, que se agudizaba con el alcohol y el regalo que su hijo le había dejado en el reproductor virtual del salón”. Ese regalo era un sueño: el chico de 13 años solía grabar sus sueños y le recomendó al padre especialmente ver uno de ellos: era un sueño oscuro, de sensaciones reprimidas y profundamente perturbador. Más que el hallazgo planetario, al padre lo estremece y lo llena de preguntas el sueño de su hijo. Europa es uno de los siete relatos que recoge este volumen del escritor y cineasta español: historias que transitan en escenarios de ciencia ficción, incluso distópicos, pero que exploran -más que en los androides o las naves espaciales- en la inmitidad, en las angustias y temores de sus personajes: una adolescente cuyo padre comienza a fallar como un droide o un astronauta que enfrenta sus últimos segundos de vida en un mundo desolado. Un libro cautivante, escrito con inteligencia y sutileza.





Bestiario mapuche y chilote, de Marcelo Escobar (FCE)

En la literatura medieval, los bestiarios eran libros muy populares: suerte de álbumes de zoología simbólica o fantástica donde figuraban leones o caballos junto con basiliscos y dragones. Esa fue la inspiración de Jorge Luis Borges en el Libro de los seres imaginarios. En esa tradición se inscribe este bestiario que recoge personajes y criaturas de la mitología mapuche y chilota. El hilo que guía el libro son los supuestos apuntes del soldado alemán Otto Grosz, quien viajó a Chile en 1890 para cumplir servicio en el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda. Fue herido en la Guerra Civil y se recuperó gracias a los cuidados de una lavandera mapuche. Entonces comenzó a registrar estas leyendas orales en un cuaderno que fue hallado un siglo después en una feria de las pulgas de París. El ilustrador Marcelo Escobar da forma a los relatos de Grosz: dibuja en blanco y negro, con los trazos de los mapas antiguos, la lucha entre Kay Kay y Tren Tren Vilú;, machis, duendes como el Kollón, el diablo travieso Meulén, el maligno Ñirrivilu o la niña azul conocida cono Calfú Malén. Y también al Caleuche chilote, la Pincoya, el Camahueto que transporta a los brujos y Pihuchén, la culebra voladora. Un gran despliegue de mitos e imaginería en edición de lujo.





Para que tú llegaras, de Claudio Aguilera y Santiago Solís (La Bonita Ediciones)

Esta historia comienza en una estación de trenes. Una mañana luminosa una niña y su madre caminan por el andén entre una pequeña multitud de personajes de diferentes culturas y especies, incluso animales: gatos, patos y gallos. “Para que tú llegaras, el Universo se puso en movimiento”, dice el narrador. Madre e hija salen a una ciudad con edificios de enormes dimensiones, con grúas y grandes estructuras de metal donde la gente se ve pequeñita. Llueve y ellas atraviesan un jardín, un animado parque con niños, animales y deportistas. Pasan por el frente de una librería donde destacan mapas y globos terráqueos, y compran frutas en un colorido y amplio puesto de sandías, piñas y naranjas. La madre y la niña se encuentran con una gran exposición de pinturas que recuerda, como dice el narrador, que la guerra y el hambre obligaron a mucha gente a dejar su hogar. “Alguien partió, alguien llegó”: madre e hija se dirigen al puerto donde hay un barco de dimensiones gigantescas y desde el cual baja el papá. Un libro de hermosas y entrañables ilustraciones que relata, con una narración simple y de imágenes poéticas, una historia de migración que subraya, delicadamente, los hilos invisibles que nos conectan con nuestras raíces.