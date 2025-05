Reseña de libros: de Simone Veil a Álvaro Campos

Solo la esperanza calma el dolor, de Simone Veil (Lumen)

El 13 de abril de 1944, el convoy 71 condujo a 1.480 personas deportadas desde el campo de detención de Drancy a Auschwitz-Birkenau. Entre ellas viajaban Simone Veil, entonces de 16 años, su madre y su hermana. Viajan en vagones para ganado, hacinados, junto a personas enfermas, niños y bebés. El tren se detuvo de noche, bruscamente, se abrieron las puertas y fueron empujados a salir. Poderosos focos de luz los iluminan agresivamente. Se oyen ladridos de perros. Ordenados en filas, temen por su futuro, pero aún no se imaginan los horrores que conocerán. “Realmente, es inimaginable”, dice Simone Veil (1927-2017) en una extensa entrevista que dio en mayo de 2006 a la Fundación por la Memoria de la Shoa. Un valioso y estremecedor testimonio que ha sido recogido en este libro. Ex ministra y primera mujer en presidir el Parlamento Europeo, Simone Veil relata su vida en Niza junto a su familia de origen judío; la detención y los 18 meses que vivió en el campo de exterminio. “La verdadera cuestión es la dignidad, porque en el campo reinaba esa voluntad de humillación”, cuenta. Describe la marcha de la muerte, una caminata de 80 kilómetros a través de la nieve, cuando los nazis huían del avance del Ejército Rojo; la muerte de su madre, a solo dos meses de la liberación, y el difícil retorno a París. A su padre y su hermano nunca volvió a verlos, no regresaron de los campos; ella y su hermana tuvieron que rehacer sus vidas en un ambiente de posguerra a menudo indolente: “el silencio, la incomprensión que nos impusieron… fue muy duro”, recuerda. Simone Veil estudió derecho, hizo una brillante carrera de magistrada, fue ministra, impulsó la ley de aborto y formó parte de la Academia Francesa. “Nunca le deseo mal a nadie, pero no tenemos derecho a olvidar”, dice en estas páginas elocuentes y conmovedoras.

Negocio familiar, de Álvaro Campos (Tusquets)

Escribe en el mesón del negocio familiar, en una población de Santiago Poniente. Mientras lo hace, llega una señora a comprar leche. “Mi técnica consiste en dividir el cerebro en dos. Una parte para la leche y otra para el texto que estoy pensando”, dice. “Les recuerdo que acá no estamos en la biblioteca de Montaigne sino en un mundo de víveres que hay que abastecer”, subraya Álvaro Campos. Así como algunos autores escribieron desde el campo de batalla, Campos declara: “Yo soy el que escribe entre las leches”. Montaigne, Lord Byron y Camus, Carver y Cheever conviven en estas páginas con los viejos del club deportivo, mecánicos, comerciantes, borrachos, delincuentes y narcos. “Pensador intuitivo y artesanal”, formado en historia y filosofía, el autor compone un relato hecho de fragmentos, articulado como una jornada laboral, de la mañana a la noche, que es una de las mejores crónicas sobre la vida en las poblaciones, donde jugar una pichanga y no recibir patadas es imposible (“debes pegar de vuelta”), donde los chicos llevan zapatillas caras, se identifican con las “letras capitalistas, ganadoras, ambiciosas, competitivas y hedonistas del trap”, y donde el consumo está en el centro. Un relato que es al mismo tiempo una reflexión sobre el dinero, el comercio y el trabajo. “Me causa placer ver a un viejo de la feria pagar el pan abriendo su billetera y mostrando un fardos de billetes de veinte mil. Lo veo con la misma fascinación con que hubieses visto la armadura de Patroclo si hubiera nacido en su tiempo”, dice. También, una reflexión sobre el oficio, a menudo atravesada de ironía: “Porque no soy, no puedo ser, el noble ciudadano griego que busca a través de las palabras e ideas el esplendor político de su ciudad. ¡No! Lamentablemente soy parte también de la horda vulgar de bárbaros que se deleita en saquear y vender todo valor que encuentra a su paso. Partiendo por lo que no se debería vender jamás (el delito mayor): las palabras…”. Voz singular y enérgica, Campos entrega páginas asertivas y descarnadas, frases como destellos, sobre la pobreza, la riqueza y el mérito. Un libro afilado, lúcido y perspicaz.

Los monstruos de Rookhaven, de Pádraig Kenny (FCE)

Los seres mágicos que habitan la mansión de Rookhaven, monstruos desde la perspectiva humana, hicieron un pacto con la aldea. Un acuerdo de paz y convivencia. Un encantamiento mantiene la distancia entre ambos mundos y no se invaden entre sí. “Nadie puede venir aquí sin nuestro permiso”, dice Mirabelle, la protagonista de esta novela juvenil. Pero Mirabelle no sabe que un par de humanos va en camino. “Y los humanos, como es su costumbre, tienen el terrible hábito de causar desastres por donde van”, dice el narrador. Accidentalmente, Jem y Tom, dos hermanos huérfanos, atraviesan una grieta en el encantamiento e invaden el mundo de los monstruos. Su llegada rompe el equilibrio entre ellos y los habitantes de la aldea y crea confusión entre el mundo de los monstruos. A medida que Mirabelle conoce y hace amistad con Jem, ambas niñas enfrentan sus propios miedos y prejuicios, y descubren que a menudo las apariencias engañan. El libro cuenta con ilustraciones del artista chileno Alfredo Cáceres.