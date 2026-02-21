SUSCRÍBETE
    Reseña de Libros: Gabriel Salazar, Ocean Vuong y Karina Pacheco

    De las revoluciones mestizas en el Chile del XIX a las infancias vulneradas en Perú y la supervivencia migrante en EE.UU.: tres novedades editoriales que rescatan las voces olvidadas por la historia oficial.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Gabriel Salazar

    Del pueblo maldito en Chile: las revoluciones mestizas

    LOM

    Este volumen se trata de un rescate. Trabajado y escrito originalmente entre 1984 y 1985, el historiador Gabriel Salazar lo pensó como una segunda parte de su célebre trabajo Labradores, peones y proletarios (1986), con el que causó un profundo impacto en la historiografía chilena. Sin embargo, debido a la situación existente en el país, su título y contenido, se decidió guardar hasta ahora. En este trabajo, Salazar continúa su línea de contar la historia “desde abajo”, de aquellos sujetos dejados del lado por la historiografía oficial, en este caso, la figura del “pueblo maldito”: aquel sujeto mestizo y popular que, aunque esencial para la construcción material de la nación, fue sistemáticamente marginado y criminalizado por la elite dirigente. Salazar documenta momentos en que aquellos mestizos, los “malditos”, intentaron darse su propio orden, como el “pueblo libre de Epulauquén”, entre 1820 y 1832. Además, desmitifica la estabilidad de la república portaliana, exponiendo las tensiones y las “revoluciones mestizas” que desafiaron el orden oligárquico. Son lo que denomina “guerras constituyentes” , como los levantamientos de 1851, 1859 e incluso considera como tal la guerra civil de 1891. Un libro que, con rigor de archivo y documentos, pone en discusión el relato más unívoco del siglo XIX chileno.

    Ocean Vuong

    El emperador de Alegría

    Anagrama

    Hasta que regresó Ocean Vuong, y lo hace de manera magistral. No es menor, considerando que su novela debut En la Tierra somos fugazmente grandiosos (2020) arrasó entre los lectores y la crítica. En esta ocasión, Vuong relata la historia de Hai, un muchacho de 19 años hijo de inmigrantes vietnamitas en Estados Unidos que ve el mundo de manera gris, apática. No trabaja ni estudia, su vida no va a ninguna parte. Un día intenta suicidarse arrojándose de un puente sobre el río Connecticut, en Alegría Este, Nueva Inglaterra. Pero una anciana lo detiene, es Grazina, inmigrante lituana, quien no solo le salva la vida sino que lo invita a vivir con ella. A los pocos días, Hai entiende por qué: Grazina tiene problemas serios de demencia senil y necesita ayuda. Ahí se inicia una aventura de supervivencia de una dupla tan imposible como dispareja. Sin embargo, la locura de la anciana se dispara, Hai entiende que para poder protegerla debe entrar en el universo de guerra imaginaria de su nueva amiga, y por ello, se transforma en el Sargento Pepper, y con ello comienza a entender de qué se trata esta nueva oportunidad que le da la vida. Los días pasan en una mezcla de juego, desvarío y mucha supervivencia. Con una técnica narrativa sencilla, pero con ribetes poéticos (sin abusar de eso), Vuong consigue enganchar al lector. Logra transformar una odisea cotidiana en un relato atractivo y entrañable. Sin dudas, el vietnamita-estadounidense firma un gran retorno.

    Karina Pacheco

    Niños del pájaro azul

    Alfaguara

    Cuando en Perú se escribe sobre los años oscuros en que operó el grupo terrorista Sendero Luminoso, abundan los libros de corte periodístico, historiográfico y de ensayo. Sin embargo, la escritora Karina Pacheco optó por un enfoque distinto: ¿cómo vivieron las infancias esos años?, ¿cuánto les afectó? Esas son las preguntas que cruzan los relatos de Niños del pájaro azul. Se trata de un volumen en que los niños son los protagonistas, pero no son cuentos infantiles, sino más bien, historias donde las infancias son violentadas por el Estado, la corrupción y el narco durante los años 80 y 90. Esa dimensión es muy original y no busca repetir los discursos archiconocidos sobre el tema, por lo que el libro se justifica con creces. Salvo el primer relato que es un poco más débil que los restantes, en este volumen Pacheco despliega una pluma ágil, sin palabras de más, lo que le ayuda a estructurar unos relatos que se van desgranando de a poco. Cuenta lo que tiene que contar sin artificios ni mayores rodeos, eso termina por enganchar al lector, quien va de a poco sumergiéndose en cada capa de las historias que por su mismo dramatismo e impacto no dejan indiferente. Cabe señalar que Pacheco fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura de su país en 2022, lo que la ubica como una autora a tener en cuenta en cualquier biblioteca.

    Más sobre:LibrosGabriel SalazarOcean VuongKarina PachecoLibros Culto

