SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Reseña de libros: Hanif Kureishi, Enrique Lihn y Agustina Bazterrica

    Escritura sin filtros: la urgencia vital de Kureishi desde un hospital, el regreso del canon crítico de Lihn y los relatos inquietantes de Bazterrica marcan estas lecturas imprescindibles.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    Agustina Bazterrica Foto: Juan Farías / La Tercera

    Hanif Kureishi

    A pedazos

    Anagrama

    “El origen de este libro son una serie de notas dictadas desde la cama de un hospital”, así comienza el nuevo volumen del escritor británico de origen pakistaní, Hanif Kureishi, en el que relata las peripecias vividas tras el accidente que el 26 de diciembre del 2022 lo dejó con tetraplejia. Fue en el departamento de su pareja, Isabella, en Roma, mientras veía un partido de fútbol cuando sufrió un desmayo y una mala caída le dejó esa severa lesión. Pero el traumático hecho no apagó la llama del escritor, quien comenzó a dictar sus vivencias, por eso las frases son cortas, directas y punzantes. No hay lugar para la frase subordinada compleja. Esta limitación técnica otorga al texto una oralidad y una urgencia vital. Kureishi, fiel a su estilo mordaz y descaradamente honesto, no busca la piedad del lector. Si bien relata cómo pasó a ser dependiente de los demás, en ningún momento cruza la línea hacia lo negro. “Envidio a los que pueden rascarse la cabeza”, dice, pero no llega a ser lastimero. Una gran demostración de una de las mejores plumas británicas.

    El circo en llamas

    Enrique Lihn

    Ediciones UDP

    Muchos lo conocen por ese verso increíble que dice “La mixtura del aire en la pieza oscura, como si el cielorraso hubiera / amenazado / una vaga llovizna sangrienta”, con el que Enrique Lihn Carrasco abre uno de sus poemarios más célebres, La pieza oscura. Pero el poeta también fue un enorme lector, por lo mismo, desarrolló una importante labor comentando los libros que se iban publicando en su tiempo en diferentes espacios. Desde 1951 y hasta su muerte en 1988, se mantuvo escribiendo en ese registro que atravesó prácticamente toda su vida. Por eso, tras volver a Chile del exilio en 1992, Germán Marín vio una oportunidad para revivir la obra de su amigo y reunió todo ese ingente material en un volumen que tituló El circo en llamas, el cual vio la luz en 1996. Hoy, el título ha sido reeditado por Ediciones UDP. Es un voluminoso libro en el que leemos a Lihn comentando a Nicanor Parra, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Gabriela Mistral e incluso a algunos nombres jóvenes que se convertirían en figuras relevantes, como Rodrigo Lira y Juan Luis Martínez. De alguna manera, este libro funciona como una especie de biblia de las influencias profundas en la escritura de Lihn. Por cierto, en un estilo deslenguado, mordaz, dejando claro que le importaba un comino quedar mal.

    Diecinueve garras y un pájaro oscuro

    Agustina Bazterrica

    Alfaguara

    Tras el éxito de Cadáver exquisito (2020), la escritora argentina Agustina Bazterrica se convirtió en uno de los nombres a tener en cuenta en la siempre prolífica e interesante literatura latinoamericana. Ahora la trasandina regresa con un volumen de 19 cuentos en los que mezcla lo cotidiano con la distopía y el horror. Podríamos decir que es una relectura muy personal de Julio Cortázar en el siglo XXI. Si el hombre de Rayuela puso a un protagonista vomitando conejitos en Carta a una señorita en París (de Bestiario), Bazterrica los pone en la entrepierna de una muchacha, lo cual genera tensión y un momento inquietante con su profesor, y que de pasada salpica al lector. Otros relatos pasan por un taxista aparentemente asesino en serie y una mujer que un buen día encuentra un muerto en el patio de su casa. Bazterrica escribe para dejar al lector echado atrás. Lo incomoda. Tal como hace la buena literatura.

    Más sobre:LibrosHanif KureishiA pedazosAnagramaEnrique LihnEl circo en llamasEdiciones UDPAgustina BazterricaDiecinueve garras y un pájaro oscuroAlfaguaraLibros Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    The Beauty: La sustancia de Ryan Murphy

    El cuello de botella de las viviendas de emergencia del sur

    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    Mauricio Electorat: “La risa es el mejor antídoto contra el olvido”

    Reseñas de discos/singles: Morrissey en modo conspiración, el arrojo de Mandy, Indiana y la marimba de Titae

    ¿Una DANA chilena? El peligro de las lluvias cálidas en la zona central

    Lo más leído

    1.
    Zaz, cantante francesa: “Volver a Chile es redescubrir una energía que me conmueve profundamente”

    Zaz, cantante francesa: “Volver a Chile es redescubrir una energía que me conmueve profundamente”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El cuello de botella de las viviendas de emergencia del sur
    Chile

    El cuello de botella de las viviendas de emergencia del sur

    ¿Una DANA chilena? El peligro de las lluvias cálidas en la zona central

    Chilenos poselecciones: polarizados y a favor de un líder fuerte

    Turberas: el capital natural estratégico que Chile aún debe proteger
    Negocios

    Turberas: el capital natural estratégico que Chile aún debe proteger

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos

    Creación de empresas superó las 200.000 en 2025 y alcanzó máximo histórico

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”
    Tendencias

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    Los nuevos desafíos del Torque GC de Joaquín Niemann en el LIV Golf
    El Deportivo

    Los nuevos desafíos del Torque GC de Joaquín Niemann en el LIV Golf

    Ranking de abonos del fútbol chileno: la UC lidera el listado y Coquimbo Unido supera a Colo Colo

    Reuniones, charlas y presión: la semana más tensa de Fernando Ortiz en Colo Colo

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile
    Tecnología

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    The Beauty: La sustancia de Ryan Murphy
    Cultura y entretención

    The Beauty: La sustancia de Ryan Murphy

    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    Mauricio Electorat: “La risa es el mejor antídoto contra el olvido”

    Mariano Rajoy: “Muchas democracias no han sido capaces de resolver los problemas de la gente y por eso han surgido caudillos”
    Mundo

    Mariano Rajoy: “Muchas democracias no han sido capaces de resolver los problemas de la gente y por eso han surgido caudillos”

    Cuba a oscuras: cómo se vive la crisis energética y la incertidumbre en la isla

    Wendy Brown, filósofa: “La izquierda ha estado en una posición reactiva, a la defensiva, durante mucho tiempo”

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia