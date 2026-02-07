Reseña de libros: Hanif Kureishi, Enrique Lihn y Agustina Bazterrica

Hanif Kureishi

A pedazos

Anagrama

“El origen de este libro son una serie de notas dictadas desde la cama de un hospital”, así comienza el nuevo volumen del escritor británico de origen pakistaní, Hanif Kureishi, en el que relata las peripecias vividas tras el accidente que el 26 de diciembre del 2022 lo dejó con tetraplejia. Fue en el departamento de su pareja, Isabella, en Roma, mientras veía un partido de fútbol cuando sufrió un desmayo y una mala caída le dejó esa severa lesión. Pero el traumático hecho no apagó la llama del escritor, quien comenzó a dictar sus vivencias, por eso las frases son cortas, directas y punzantes. No hay lugar para la frase subordinada compleja. Esta limitación técnica otorga al texto una oralidad y una urgencia vital. Kureishi, fiel a su estilo mordaz y descaradamente honesto, no busca la piedad del lector. Si bien relata cómo pasó a ser dependiente de los demás, en ningún momento cruza la línea hacia lo negro. “Envidio a los que pueden rascarse la cabeza”, dice, pero no llega a ser lastimero. Una gran demostración de una de las mejores plumas británicas.

El circo en llamas

Enrique Lihn

Ediciones UDP

Muchos lo conocen por ese verso increíble que dice “La mixtura del aire en la pieza oscura, como si el cielorraso hubiera / amenazado / una vaga llovizna sangrienta”, con el que Enrique Lihn Carrasco abre uno de sus poemarios más célebres, La pieza oscura. Pero el poeta también fue un enorme lector, por lo mismo, desarrolló una importante labor comentando los libros que se iban publicando en su tiempo en diferentes espacios. Desde 1951 y hasta su muerte en 1988, se mantuvo escribiendo en ese registro que atravesó prácticamente toda su vida. Por eso, tras volver a Chile del exilio en 1992, Germán Marín vio una oportunidad para revivir la obra de su amigo y reunió todo ese ingente material en un volumen que tituló El circo en llamas, el cual vio la luz en 1996. Hoy, el título ha sido reeditado por Ediciones UDP. Es un voluminoso libro en el que leemos a Lihn comentando a Nicanor Parra, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Gabriela Mistral e incluso a algunos nombres jóvenes que se convertirían en figuras relevantes, como Rodrigo Lira y Juan Luis Martínez. De alguna manera, este libro funciona como una especie de biblia de las influencias profundas en la escritura de Lihn. Por cierto, en un estilo deslenguado, mordaz, dejando claro que le importaba un comino quedar mal.

Diecinueve garras y un pájaro oscuro

Agustina Bazterrica

Alfaguara

Tras el éxito de Cadáver exquisito (2020), la escritora argentina Agustina Bazterrica se convirtió en uno de los nombres a tener en cuenta en la siempre prolífica e interesante literatura latinoamericana. Ahora la trasandina regresa con un volumen de 19 cuentos en los que mezcla lo cotidiano con la distopía y el horror. Podríamos decir que es una relectura muy personal de Julio Cortázar en el siglo XXI. Si el hombre de Rayuela puso a un protagonista vomitando conejitos en Carta a una señorita en París (de Bestiario), Bazterrica los pone en la entrepierna de una muchacha, lo cual genera tensión y un momento inquietante con su profesor, y que de pasada salpica al lector. Otros relatos pasan por un taxista aparentemente asesino en serie y una mujer que un buen día encuentra un muerto en el patio de su casa. Bazterrica escribe para dejar al lector echado atrás. Lo incomoda. Tal como hace la buena literatura.