Richard Ashcroft podría presentarse en los shows de Oasis en Chile y Argentina: “Tal vez me pueda unir”

El músico Richard Ashcroft, exlíder de The Verve, abrió la posibilidad de sumarse a las fechas de Oasis en Sudamérica, que incluye su paso por Chile.

Hasta ahora, Ashcroft ha participado como número de apertura en la gira de reunión del grupo de los Gallagher, aunque solo acotado al tramo de Reino Unido e Irlanda.

El entusiasmo que ha despertado la gira, se ha plasmado en cientos de mensajes que Ashcroft ha recibido en sus redes sociales. “La mayoría de mis seguidores son de Sudamérica, lo creas o no son de Chile y Argentina y están como ‘por favor ven a Sudamérica’”, comentó el hombre de Lucky Man, en una entrevista con el popular programa radial The Chris Evans Breakfast Show.

La insistencia de los fans ha llevado a Ashcroft a hacer sus consultas. “Existe un pequeños rumor y algunas charlas que tal vez me pueda unir a algunas fechas en Sudamérica -añadió el oriundo de Wigan-. Me encantaría tener puesta mi polera de Maradona en el estadio de River Plate, haciendo Bittersweet Symphony en el estadio de River Plate”.

El concierto de Oasis en el Estadio Nacional, está agendado para el 19 de noviembre.