Rod Stewart se despide de Chile con un show cargado de éxitos, carisma y pelotas de fútbol

Es una gira de despedida, pero el ambiente rezumaba optimismo. Cuando la gente entraba al Claro Arena, un animado mensaje, firmado por Rod Stewart y su banda, se leía en la pantalla. “Es genial estar de vuelta en Santiago. Olviden los problemas del mundo, olviden sus propios problemas y que empiecen los buenos tiempos”. Con eso ya dejaba en claro el tono del show.

Y así sucedió. Una estridente introducción de gaitas que interpretaron la tradicional Scotland the brave, marcó el arranque del concierto, a eso de las 20:15.

En su quinta, y hasta ahora última visita al país, Rod Stewart mantiene intacto al personaje. A sus 80 años, luce melena de un rubio dorado -intensificado por las luces del escenario-, pantalón pitillo, chaqueta negra con relucientes estampados dorados, bronceado intenso y estilo relajado. Al entrar al escenario, el público -en su mayoría adulto-, lo recibió con una ovación.

Rod Stewart Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

A pesar de los años, el desgaste y sus problemas de salud, Rod Stewart suena todavía con una voz en forma. Es cierto que no tiene la potencia de antaño, le cuesta mantener las notas largas, pero mantiene algo de su tono fangoso. Nunca fue un cantante virtuoso, por eso lo suyo es su peculiar timbre rasposo y su capacidad como intérprete.

En el escenario acompaña a Stewart una banda que incluye batería, teclados, kit de percusiones, guitarras eléctricas y acústicas, además de bajo y saxo. Vestidos de chaqueta blanca y corbata, tienen un aire como a la banda de un club de los 50’.

Un clásico de los shows de Stewart son sus coristas, todas de reluciente cabello rubio —ya lo decía en el título de su disco Blondes Have More Fun-. En este concierto son tres, Holly Brewer, Joanne Bacon y Rebecca Kotte, quienes incluso tienen protagonismo al cantar temas como I’m Every Woman (original de Chaka Khan) y Proud Mary, el clásico de Creedence Clearwater Revival, arreglada al estilo r&b, con mucho fraseo.

Rod Stewart Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

La voz de Rebecca Koitte es clave en otro momento, al cantar las partes de Tina Turner en la clásica It takes two, que saca aplausos del público. Asimismo destacan tres músicas, igualmente blondas, que alternan entre la guitarra, violín, arpa, banjo, mandolina y otros instrumentos.

Tras un primer momento de temas animados, como Addicted to love, It’s a heartache, Tonight i’m yours, o la bella The first cut is the deepest, pasa el clásico Forever Young, el hit de fines de los ochenta que Stewart escribió junto a Jim Cregan y Kevin Savigar. Al tema se le inserta un número de Riverdance céltico, con sus músicas de protagonistas. Esto le permite un descanso a Stewart, quien vuelve a escena -cambio de ropa incluido- para rematar el tema.

Luego, el show pasó a un segmento de hits. “Recuerdan esta?”, pregunta antes de cantar la siempre animada Baby Jane. Siguió con la clásica Young Turks, seguida por el respetable que seguro la bailó en alguna fiesta ochentera. Las chicas coristas tienen mucha participación, no solo apoyando en la voz a Rod, sino también desplegando preparadas coreografías.

Rod Stewart Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

Continuó con otro de sus ineludibles, Maggie May, en un arreglo muy cercano, al menos en sensación, al de la grabación original. Luego, Stewart propuso un momento más íntimo al cantar un clásico de Etta James, I’de rather go blind, un tema r&b de ritmo atresillado que dedicó a la fallecida Christine McVie de Fleetwood Mac. El cantante hace suya la canción e incluso se anima a un pequeño solo vocal.

Tras otro cambio de ropa, Stewart siguió con otro imprescindible; la balada I don’t want to talk about it. Un clásico del cancionero am que incluyó cuerdas y un delicado tratamiento de arreglos. Los celulares encendidos iluminaron el Claro Arena, y la gente acompañó coreando el estribillo. Ahí desplegó un segmento de temas midtempo, como You’re in My Heart (The Final Acclaim) y Have I Told You Lately.

El bloque final abrió con un clásico; Rod Stewart, volvió al escenario para chutear balones de fútbol de regalo para el público. Y casi de inmediato sonó la introducción de Da ya think I’m sexy?, uno de sus mayores éxitos, que sonó muy fiel a su arreglo original pensado en clave de música disco.

Rod Stewart Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

Sin un respiro, continuó con Hot Legs, con sus crujientes guitarras saturadas, de inevitable sonoridad rollinguera. A continuación se coloca un sombrero de capitán marinero para cantar Sailing, en un arreglo en que destacan los violines y un buen solo de guitarra eléctrica. La despedida fue con Love Train, otro de los temas del cancionero soul de su repertorio, y que marca un adiós a todo lo alto. Casi dos horas de concierto que se sintió fresco y con la energía a tope. Una noche que tuvo mucho de esos buenos tiempos.

Y por cierto, si lo de Rod Stewart era una despedida, en la previa hubo una bienvenida; el primer show de Claudio Valenzuela en plan solista tras la despedida de Lucybell de los escenarios.

Solo en escena, únicamente acompañado de una guitarra acústica y vestido completamente de negro, Valenzuela ofreció un set de 7 temas, casi todos del repertorio de la banda que le dio un nombre en la música chilena. De Sálvame la vida, pasando por Milagro, Carnaval, Vete, y incluso se permitió cantar Gracias a la vida. Una presentación de poco menos de media hora que fue aplaudida por el público, que reconoció el impacto de esas canciones en la música popular chilena.