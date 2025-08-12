SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Rosita Serrano, el ruiseñor chileno que triunfó en la Alemania nazi llega a las tablas

Silvanna Gajardo, protagoniza la premiada comedia musical Auge y caída del Ruiseñor: la historia de Rosita Serrano, del Colectivo Mákina Dos. Tendrá sus tres presentaciones finales hasta este domingo 17 de agosto en el Teatro Finis Terrae.

Por 
Equipo de Culto
Foto: Elio Frugone

Die chilenische Nachtigall, el ruiseñor chileno. Así fue llamada la cantante nacional Rosita Serrano, una de las voces más prodigiosas y desconocidas de nuestro país que, en su época de máxima gloria durante el auge de la Alemania nazi, llegó a convertirse en la diva del Tercer Reich. Tras una exitosa gira por Chile, su controversial vida presenta sus últimas tres funciones hasta el domingo 17 de agosto en Teatro Finis Terrae con el regreso de la comedia dramática musical Auge y caída del Ruiseñor: la historia de Rosita Serrano ; original del Colectivo Mákina Dos ( Bru o el exilio de la memoria ).

La obra, que se estrenó con gran éxito durante 2022 en Centro GAM con posteriores giras y presentaciones, ha cosechado seis Premios Carmen al Teatro Musical (entre ellos premios a mejor dirección, mejor dramaturgia, mejor actriz protagónica y mejor diseño sonoro) y el Premio Todalacultura a mejor actriz revelación por la extraordinaria interpretación de la actriz y cantante Silvanna Gajardo, reconocida por su papel de Graciela en la popular teleserie de MEGA, Juego de Ilusiones .

“Desde nuestra obra anterior nos hemos enfocado en poner en valor el legado de artistas mujeres que han marcado su época. La figura de Rosita Serrano es particularmente interesante, no sólo por su talento, que aquí en Chile ha sido poco reconocida, sino también por la figura controversial que fue en el ámbito público. A través de su historia ficcionada, que concentramos principalmente en la década del 30′ y 40′ en su periodo alemán de mayor auge nos preguntamos cuál es el rol ético que debe tener un artista en un contexto histórico y social determinado”, dicen los fundadores de la compañía Mákina Dos, los actores y dramaturgos Amalá Saint-Pierre y Francisco Paco López.

Buscando mantener vivo el legado de la artista y entretener al público con una historia fascinante basada en hechos reales, el premiado director Patricio Pimienta –quien también se encuentra por estos días en cartelera con Esta obra es un desastre en Teatro San Ginés–, realizó una ágil puesta en escena que mezcla comedia dramática con musical, en la que cuatro actores interpretan una quincena de personajes con gran agilidad actoral, mostrando episodios que contribuyeron al auge y caída del Ruiseñor en la Alemania de Hitler a través de fragmentos que construido una relación no lineal.

“Nos valimos de varios estilos y ejes de representación: hay espacios donde se rompe la cuarta pared, donde el narrador está muy presente, momentos más poéticos, dramáticos, espacios para la comedia y otros para la música. La gente verá una obra que a ratos se basa en documentos y momentos históricos, en otros una propuesta dramática, intensa, desgarrada y que también tiene momentos para reír y pasarlo muy bien”, comenta Patricio Pimienta.

El director también resalta la oportunidad de haber contado con la gran actriz y amiga de Rosita Serrano, Carmen Barros. “Tiene una participación especial en formato audiovisual. Ella, como un ícono de nuestra historia teatral en Chile, le da una matiz de gran significancia a esta puesta en escena”, concluye.

En el cargo del papel protagónico se encuentra Silvanna Gajardo, alabada por la crítica de este papel. “Lo interesante es dar a conocer a una mujer artista chilena que, irónicamente, fue conocidísima en Europa, pero bastante desconocida en su propio país. Una mujer que, de tenerlo todo, pasó a no tener nada. De ser vinculada al régimen alemán a cantar para niños refugiados judíos... Se dedicó a hacer su arte en momentos de peligro y crisis, en distintas partes del mundo y codeándose con los más altos mandos de cada lugar. Una mujer desbordante de talento y, a la vez, profundamente intrigante, llena de contradicciones”, dice la intérprete que completa el elenco con el músico y actor Orlando Alfaro, junto a los dramaturgos y actores, Amalá Saint-Pierre y Francisco Paco López .

COORDENADAS

Hasta el 17 de agosto de 2025*excepto feriado viernes 15 de agostojueves y viernes, 20.30 h; sábado y domingo, 19hPreventa 2 Entrada Anticipada 23% dcto hasta el 3 de agosto (*dcto sobre entrada general)

$ 13.000 Gral., $ 8.450 (35% dcto.) personas mayores; $ 6.500 (50% dcto.) estudiantes y Súper JuevesTarjeta vecina Providencia y otros descuentos en web del teatro

https://teatrofinisterrae.cl/revisa-la-cartelera/item/auge-y-caida-del-ruisenor-rosita-serrano

Más sobre:Rosita SerranoAuge y caída del Ruiseñor: la historia de Rosita SerranoSilvanna GajardoPato PimientaTeatroArteArte Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

José Luis Daza destaca el “milagro” argentino y responde a Sebastián Edwards por interés de Kaiser como ministro de Hacienda

La Casa Blanca confirma que cumbre entre Trump y Putin será en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska

El dólar se desploma en medio de la caída de la divisa en el mundo por el dato de IPC de Estados Unidos en julio

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Contraloría inicia sumario en Dirección de Vialidad de Arica por irregularidades en obras en Ruta 5 Norte

Jeannette Jara (PC) restringirá asistencia a foros y anuncia “ruta distinta” en su campaña

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

3.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

4.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Servicios

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Confirman pago anual de hasta $678 mil por el Subsidio al Empleo Joven

Confirman pago anual de hasta $678 mil por el Subsidio al Empleo Joven

Cuáles son los nuevos prefijos para los números de llamadas spam

Cuáles son los nuevos prefijos para los números de llamadas spam

Contraloría inicia sumario en Dirección de Vialidad de Arica por irregularidades en obras en Ruta 5 Norte
Chile

Contraloría inicia sumario en Dirección de Vialidad de Arica por irregularidades en obras en Ruta 5 Norte

Jeannette Jara (PC) restringirá asistencia a foros y anuncia “ruta distinta” en su campaña

Caso Monsalve: los contactos de Providel con el entorno de la expareja de la denunciante

José Luis Daza destaca el “milagro” argentino y responde a Sebastián Edwards por interés de Kaiser como ministro de Hacienda
Negocios

José Luis Daza destaca el “milagro” argentino y responde a Sebastián Edwards por interés de Kaiser como ministro de Hacienda

El dólar se desploma en medio de la caída de la divisa en el mundo por el dato de IPC de Estados Unidos en julio

Jara y eliminación de las AFP: “Yo voy a priorizar la implementación de la reforma previsional”

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”
Tendencias

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Este teléfono funciona como una laptop de bolsillo con dos pantallas y multitarea sin lag

Revisa el gol de Marcelino Núñez por el Norwich City en la Carabao Cup
El Deportivo

Revisa el gol de Marcelino Núñez por el Norwich City en la Carabao Cup

Gustavo Álvarez entrega las claves de la llave de la U ante Independiente por la Copa Sudamericana

El plan piloto que alista la UC para no fallar en la inauguración del Claro Arena

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Rosita Serrano, el ruiseñor chileno que triunfó en la Alemania nazi llega a las tablas
Cultura y entretención

Rosita Serrano, el ruiseñor chileno que triunfó en la Alemania nazi llega a las tablas

Cuáles son las películas chilenas que batallarán por el boleto a los Oscar y los Goya

De Lionel Richie a Ricky Martin: estos son todos los conciertos en el nuevo Claro Arena de la UC

La Casa Blanca confirma que cumbre entre Trump y Putin será en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska
Mundo

La Casa Blanca confirma que cumbre entre Trump y Putin será en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska

Informe de Médicos Sin Fronteras advierte que políticas migratorias en EE.UU., México y América Central dejan a miles de personas en peligro

Tres personas detenidas por vandalizar con pintura roja la Embajada de Israel en La Haya

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos