Rosita Serrano, el ruiseñor chileno que triunfó en la Alemania nazi llega a las tablas

Die chilenische Nachtigall, el ruiseñor chileno. Así fue llamada la cantante nacional Rosita Serrano, una de las voces más prodigiosas y desconocidas de nuestro país que, en su época de máxima gloria durante el auge de la Alemania nazi, llegó a convertirse en la diva del Tercer Reich. Tras una exitosa gira por Chile, su controversial vida presenta sus últimas tres funciones hasta el domingo 17 de agosto en Teatro Finis Terrae con el regreso de la comedia dramática musical Auge y caída del Ruiseñor: la historia de Rosita Serrano ; original del Colectivo Mákina Dos ( Bru o el exilio de la memoria ).

La obra, que se estrenó con gran éxito durante 2022 en Centro GAM con posteriores giras y presentaciones, ha cosechado seis Premios Carmen al Teatro Musical (entre ellos premios a mejor dirección, mejor dramaturgia, mejor actriz protagónica y mejor diseño sonoro) y el Premio Todalacultura a mejor actriz revelación por la extraordinaria interpretación de la actriz y cantante Silvanna Gajardo, reconocida por su papel de Graciela en la popular teleserie de MEGA, Juego de Ilusiones .

“Desde nuestra obra anterior nos hemos enfocado en poner en valor el legado de artistas mujeres que han marcado su época. La figura de Rosita Serrano es particularmente interesante, no sólo por su talento, que aquí en Chile ha sido poco reconocida, sino también por la figura controversial que fue en el ámbito público. A través de su historia ficcionada, que concentramos principalmente en la década del 30′ y 40′ en su periodo alemán de mayor auge nos preguntamos cuál es el rol ético que debe tener un artista en un contexto histórico y social determinado”, dicen los fundadores de la compañía Mákina Dos, los actores y dramaturgos Amalá Saint-Pierre y Francisco Paco López.

Buscando mantener vivo el legado de la artista y entretener al público con una historia fascinante basada en hechos reales, el premiado director Patricio Pimienta –quien también se encuentra por estos días en cartelera con Esta obra es un desastre en Teatro San Ginés–, realizó una ágil puesta en escena que mezcla comedia dramática con musical, en la que cuatro actores interpretan una quincena de personajes con gran agilidad actoral, mostrando episodios que contribuyeron al auge y caída del Ruiseñor en la Alemania de Hitler a través de fragmentos que construido una relación no lineal.

“Nos valimos de varios estilos y ejes de representación: hay espacios donde se rompe la cuarta pared, donde el narrador está muy presente, momentos más poéticos, dramáticos, espacios para la comedia y otros para la música. La gente verá una obra que a ratos se basa en documentos y momentos históricos, en otros una propuesta dramática, intensa, desgarrada y que también tiene momentos para reír y pasarlo muy bien”, comenta Patricio Pimienta.

El director también resalta la oportunidad de haber contado con la gran actriz y amiga de Rosita Serrano, Carmen Barros. “Tiene una participación especial en formato audiovisual. Ella, como un ícono de nuestra historia teatral en Chile, le da una matiz de gran significancia a esta puesta en escena”, concluye.

En el cargo del papel protagónico se encuentra Silvanna Gajardo, alabada por la crítica de este papel. “Lo interesante es dar a conocer a una mujer artista chilena que, irónicamente, fue conocidísima en Europa, pero bastante desconocida en su propio país. Una mujer que, de tenerlo todo, pasó a no tener nada. De ser vinculada al régimen alemán a cantar para niños refugiados judíos... Se dedicó a hacer su arte en momentos de peligro y crisis, en distintas partes del mundo y codeándose con los más altos mandos de cada lugar. Una mujer desbordante de talento y, a la vez, profundamente intrigante, llena de contradicciones”, dice la intérprete que completa el elenco con el músico y actor Orlando Alfaro, junto a los dramaturgos y actores, Amalá Saint-Pierre y Francisco Paco López .

