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    Rush vuelve a la vida con sorpresiva presentación y presenta a su nueva baterista

    La agrupación retornó en vivo en los premios Juno, interpretando una de sus canciones más pretéritas. Presentaron a su nueva baterista, Anika Nilles. Ve aquí el video con la performance.

    Por 
    Equipo de Culto
    Rush vuelve a la vida con sorpresiva presentación y presenta a su nueva baterista

    Es real: Rush está nuevamente sobre nosotros.

    Luego de una gira de despedida de 2015 que parecía un adiós definitivo y de perder cinco años más tarde a uno de sus motores, el fallecido baterista Neil Peart, el conjunto parecía destinado a desvanecer sus funciones para siempre.

    Tanto el cantante Geddy Lee como el guitarrista Alex Lifeson fueron los primeros en bajar la cortina del grupo al asegurar que “es imposible que Rush vuelva a existir, porque Neil ya no está aquí para formar parte de ello”.

    Sin embargo, en la industria de la música incluso la historia que parece más sepultada siempre puede tener una segunda oportunidad.

    Además de una gira que parte a mediados de año, Rush inauguró este domingo 29 los Premios Juno 2026 con su primera presentación en vivo en más de 11 años, y la primera desde la muerte en 2020 de Peart.

    La reformulada banda —con Lee, Lifeson y los nuevos integrantes, la baterista Anika Nilles y el tecladista Loren Gold— interpretaron Finding My Way, el primer sencillo del álbum debut homónimo de Rush, lanzado en 1974, cuando el baterista ni siquiera era Peart, sino que John Rutsey, después reemplazado.

    Ahora, los canadienses se alistan para su tour de reunión Fifty Something, que rápidamente se expandió de unas pocas noches en algunas ciudades de Norteamérica a una gira mundial de 86 fechas.

    El periplo comienza el 7 de junio de 2026 en Los Ángeles, California.

    También aterrizará en Sudamérica con fechas hasta ahora en Brasil y Argentina. Chile está a la espera: aunque existe una negociación concreta para traer a los hombres de Time stand still, por ahora el Estadio Nacional no ha sido cedido para la fecha que el grupo le asignó a Santiago, en el primer tramo de 2027.

    Más sobre:RushGeddy LeeAlex LifesonNeil Peart

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