Sam Smith estrena emotiva canción: escúchala aquí

Sam Smith está de estreno. El ganador de premios Grammy, Globo de Oro y hasta un Oscar, que estuvo también en Lollapalooza Chile 2024, presenta su nuevo sencillo, To Be Free. Con la imponente voz característica de Smith y el acompañamiento del coro The TwoCity Chorus, esta emotiva canción acústica explora “cómo la vulnerabilidad puede liberar la valentía y la libertad”, presenta un comunicado.

Sam Smith coescribió y produjo el tema con su colaborador de toda la vida, Simon Aldred.

“Nunca había tenido una experiencia de grabación como la que tuve al grabar esta canción. Es una sola toma de voz y guitarra de principio a fin: una presentación en vivo de mi amigo Simon Aldred y yo en un estado puro de música y expresión”, explica el intérprete en el texto.

“La escribí hace cinco años mientras escribía mi último álbum, Gloria, y luego la dejé porque sabía que no era una canción para ese álbum. La creé en un momento de mi vida en el que me liberé”.

Luego añade: “Con esta canción, la imagen de los ríos no dejaba de llegar a mi mente y a mi corazón. Crecí junto a un pequeño río en Cambridgeshire, en la campiña inglesa. Luego me mudé a Londres y viví junto al Támesis, y ahora vivo junto al río Hudson. Los ríos han estado muy presentes en mi vida. Así que me pareció interesante pensar en mi música y mi expresión artística como un río. Durante los últimos cinco años, Simon y yo empezamos a crear música que encajaba en este mundo de To Be Free y, durante este tiempo, he seguido recurriendo a esta canción en momentos felices, tristes, de soledad y de enfado. Se ha convertido en mi hermana, en mi familia y, en definitiva, me tranquiliza. Ahora, estoy listo para dejarlo ir y espero que pueda hacer lo mismo por alguien más".

Además, el cantante anuncia To Be Free: New York City, una residencia de 12 noches en Warsaw, un histórico recinto de Brooklyn que brindará a los fans la oportunidad única de verlo actuar en un ambiente íntimo y cercano.

