Scarlett Johansson insiste en defender a Woody Allen: “Es importante tener integridad y defender lo que uno cree”

Nuevamente, la actriz Scarlett Johansson abordó su conocido apoyo público al director Woody Allen, con quien ha trabajado en varias oportunidades.

Johansson es de las pocas figuras que han apoyado públicamente al cineasta ante las acusaciones de abuso sexual, hechas por primera vez en 1992 y reflotadas por el movimiento #MeToo,

Se trata de acusaciones que Allen ha negado constantemente y que han sido investigadas y desestimadas por las autoridades de Nueva York.

En una reciente charla con Daily Telegraph, la actriz abordó las posibles reacciones negativas a su apoyo. Señaló que le resultaba “difícil” saber si alguna vez experimentó alguna repercusión tanto en su vida profesional como personal. “Nunca se sabe exactamente cuál es el efecto dominó. Pero mi madre siempre me animó a ser yo misma, a comprender que es importante tener integridad y defender lo que uno cree”.

Johansson añadió: “Al mismo tiempo, creo que también es importante saber cuándo no te toca. No quiero decir que debas callarte. A veces simplemente no es tu momento. Y eso es algo que he ido comprendiendo a medida que he madurado”.

Scarlett Johansson trabajó con Woody Allen en tres películas, Match Point, Scoop y Vicky Christina Barcelona.