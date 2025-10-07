SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

El CNTV reveló a los 17 proyectos que se impusieron en la convocatoria de este año y confirmó que se repartirán más de $5 mil millones. También asoman producciones sobre la cultura Chinchorro y el Bicentenario de Chiloé. La ceremonia de premiación se celebrará este jueves en el Palacio Cousiño

Gonzalo ValdiviaPor 
Gonzalo Valdivia
Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

Este martes el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) anunció a los 17 ganadores de la edición 2025 del Fondo CNTV, la iniciativa que desde 1992 apoya la realización de series de ficción y documental y que este año recibió 230 postulaciones en sus ocho líneas concursables. Entre los seleccionados destacan producciones sobre Arturo Prat, Teleanálisis y la cultura Chinchorro, y en total se entregarán más de $5 mil millones.

Tres de las ganadoras obtuvieron un monto superior a los $ 600 millones. La que lidera ese apartado es la ficción histórica Prat, el hombre detrás del héroe, miniserie de seis episodios que aborda la dimensión heroica y personal de Arturo Prat desde su infancia hasta su muerte en el Combate Naval de Iquique.

Adoptando “una mirada contemporánea y una propuesta visual inspirada en el cine bélico”, explorará su relación con Carmela Carvajal y el dolor por la pérdida de su hija. Presentada por MAZAL Producciones bajo la dirección de Sebastián Araya y la producción de Andrea Undurraga, se adjudica $603.873.249.

¿Has visto a Pablo? es una miniserie de ficción política basada en hechos reales que narra la historia de Aníbal, Isabel, Carlos y Pablo, cuatro militantes socialistas que forjaron una amistad en los 70. Cincuenta años después de ser separados por la dictadura y sufrir una supuesta traición, Aníbal cree ver a Pablo, el compañero desaparecido, y junto a Isabel inicia una búsqueda que reabre viejas heridas. Dividida entre el pasado y el presente, la historia aborda las dudas sobre la verdadera identidad de Pablo y su rol durante el régimen.

“Una historia íntima y vibrante que rescata la memoria histórica, el trauma de los detenidos desaparecidos y la necesidad de justicia”, señala la entidad sobre la serie dirigida por Tatiana Gaviola, producida por Mauricio Dupuis y presentada por Octubre Producciones de Cine y TV LTDA. Obtiene $602.185.490.

Premiada en la seccion de industria del Festival de Guadalajara 2025, El Salar de Kenchikka es una serie de ficción que gira en torno a Jorge, un arquitecto que tras el suicidio de su hijo Martín se sumerge en el mundo virtual donde él pasaba gran parte de su tiempo. Descubre que Martín, bajo el alias Kenchikka, había creado múltiples mundos digitales en VRChat, donde mantenía vínculos afectivos y una vida paralela. Jorge inicia un recorrido por esos espacios, buscando entender a su hijo y encontrar un posible “tesoro” escondido por su hijo antes de morir.

La serie utiliza acción real combinada con animación 3D, filmada directamente en entornos virtuales, y será dirigida por Matías Bize y Alejandro Bazzano, producida por Rodrigo Bastidas y presentada por Rodrigo Bastidas Producciones SPA. Se le otorgan $602.117.582.

La cuarta con el mayor monto adjudicado es Una noche de San Valentín, serie de ficción de cuatro capítulos ambientada en Valparaíso que entrelaza historias de amor, pérdida y reencuentros durante un solo día y noche, marcados por un fenómeno extraordinario: una aurora boreal visible en el cielo porteño. Un perro callejero, Peluso, actúa como narrador omnisciente, observando las vidas de los protagonistas.

La serie, que tendrá “una estética realista y poética”, será dirigida por Boris Quercia, producida por Andrés Matamala y presentada por Waiki Films (Región de Valparaíso). Recibe $585.118.407.

Documental y animación

Pensada como una serie de diez episodios que tendrán a la periodista Javiera Góngora como conductora, Teleanálisis, imágenes de libertad es una serie documental que rescata y revisita el archivo del noticiero clandestino que documentó la resistencia a la dictadura chilena, que tuvo a Augusto Góngora como su primer editor.

La serie entrelaza testimonios actuales con material de archivo, reflexionando sobre el periodismo independiente, la censura y la memoria. El archivo utilizado, declarado Monumento Nacional y parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, “convierte al proyecto en un aporte único al patrimonio audiovisual chileno y a la memoria democrática”, señaló. Es dirigida por Carlos Moena, producida por Fernando Acuña y presentada por Más Imagen LTDA. Consigue $244.111.430.

Guardianes del pasado: Las momias Chinchorro es una miniserie de tres capítulos que explora la cultura Chinchorro, creadores de las momias más antiguas del mundo. Combinando documental, ficción y animación, la serie aborda temas como la momificación artificial, el intercambio cultural y la violencia ritual, y sigue a científicos contemporáneos y a una familia Chinchorro en duelo.

Con una puesta en escena cinematográfica, música original y participación de actores naturales del norte de Chile y el sur del Perú, busca conectar a la audiencia con una historia universal sobre la muerte. Dirigida por Fernando Garabedian, producida por María Ignacia Imboden y presentada por Puertovisual LTDA. Se le entregan $231.323.197.

Bitácora del fin del mundo es una serie documental de seis capítulos que acompaña a ilustradores naturalistas en sus travesías por distintos ecosistemas de Chile. Cada episodio sigue a un artista en su proceso creativo en terreno, revelando la belleza y fragilidad del entorno a través de sus bitácoras ilustradas. Junto a científicos y comunidades locales, se exploran los desafíos que enfrenta la biodiversidad chilena en el contexto del cambio ambiental.

La serie ofrece “una mirada fresca y artística a temas ya tratados en televisión, utilizando la sensibilidad de la ilustración para traducir el conocimiento científico en una experiencia visual y emocional”, señaló. Dirigida por David Guzmán, producida por Pablo Arias y presentada por Tres Tercios. Obtiene $290.864.926.

Voces del Bicentenario de Chiloé es una serie documental de diez capítulos que recorre las comunas del archipiélago de Chiloé, conmemorando los 200 años de su anexión a Chile. Con una mezcla de documental, ficción y animación 2D, la serie explora tradiciones, personajes locales y el patrimonio vivo del territorio.

Según la entidad, “la serie aporta una mirada lúdica y comunitaria al patrimonio cultural chilote, con enfoque territorial, educativo e intergeneracional”. Es dirigida por Leandro Muñoz, producida por José Ramón Aguero y presentada por Corcovado (Región de Los Lagos). Obtiene $126.158.593.

En la animación la serie que obtuvo el premio más grande fue Dani explica la ficción, serie animada en stop-motion que narra las aventuras de una curiosa y creativa niña de 12 años que vive en un mundo ficticio donde puede invocar todo tipo de estructuras escenográficas, props y personajes secundarios de cartón. La protagonista invita a la audiencia a reír, reflexionar y, sobre todo, atreverse a crear una historia propia en un mundo saturado de contenidos. La serie es dirigida por Constanza Luzoro, producida por María Graciela Severino y presentada por Luzoro y Ortega. Se adjudica $374.579.424.

Coco y Yoko es una serie animada preescolar que explora la amistad entre Yoko, una niña curiosa que llega a la Selva Colorada, y Coco, un joven caimán criado por los animales del lugar. A través de sus aventuras, ambos personajes ofrecen visiones complementarias, la racional y textual de Yoko, y la instintiva y sensorial de Coco, que invitan al intercambio, la empatía y el descubrimiento del mundo natural.

La serie combina animación 3D de colores vibrantes con fondos acuarelados que resaltan la biodiversidad y la estética selvática, acompañados de un diseño sonoro que privilegia los sonidos de la vida silvestre y los silencios. Presentada por Zumbástico SPA, dirigida por Raúl “Robin” Morales y producida por Gabriel Noé. Se adjudicó $341.139.180.

Otras animaciones que ganaron son Petra, sobre una niña alegre y curiosa que vive entre dos hogares debido a la separación de sus padres, y Mi (ex) mejor amigo imaginario, sobre un niño de 11 años que decide dejar de ser niño para convertirse en adulto.

En la Línea comunitaria fueron seleccionadas Población Las Viudas, Bello barrio, Activos y felices, es tiempo de vivir en plenitud y Racconto. Y en la Línea Nuevas Temporadas ganó Los niños del agua, serie documental donde niños y niñas del mundo descubren y promueven el conocimiento de antiguas civilizaciones para proteger el agua. La segunda temporada viajará por las aguas polinesias de Rapa Nui, Calcuta y el río sagrado Ganges en la India. Recibe $ 163.674.142.

La ceremonia de premiación se celebrará este jueves 9 en el Palacio Cousiño.

Lee también:

Más sobre:SeriesFondo CNTVArturo PratCNTVSeries de CultoTeleanálisisAugusto GóngoraJaviera GóngoraConsejo Nacional de TelevisiónQue Ver

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Retail financiero crea comité para detección de fraudes y lavado de dinero

Orrego, Alessandri, Schneider y Villegas: candidatos del distrito 10 marcan posturas por sistema electoral y estallido social

Blumel, Kast y un empresario: la tríada a cargo de la campaña que busca salvar Evópoli

La sentencia aún pendiente del tercer intento de Jorge Tocornal por probar su inocencia ante la Corte Suprema

¿Está el Tiny Desk de 31 Minutos entre los mejores de los últimos años? Esto dicen los especialistas

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

5.
Nuevas patentes para los vehículos: histórico cambio diferenciará autos híbridos y eléctricos de los tradicionales

Nuevas patentes para los vehículos: histórico cambio diferenciará autos híbridos y eléctricos de los tradicionales

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 12 de octubre

Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 12 de octubre

Minvu abre nuevas postulaciones al Subsidio de arriendo: estos son los plazos y requisitos

Minvu abre nuevas postulaciones al Subsidio de arriendo: estos son los plazos y requisitos

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League Femenina

Orrego, Alessandri, Schneider y Villegas: candidatos del distrito 10 marcan posturas por sistema electoral y estallido social
Chile

Orrego, Alessandri, Schneider y Villegas: candidatos del distrito 10 marcan posturas por sistema electoral y estallido social

Blumel, Kast y un empresario: la tríada a cargo de la campaña que busca salvar Evópoli

La sentencia aún pendiente del tercer intento de Jorge Tocornal por probar su inocencia ante la Corte Suprema

Retail financiero crea comité para detección de fraudes y lavado de dinero
Negocios

Retail financiero crea comité para detección de fraudes y lavado de dinero

Kast promete que si llega a La Moneda hará auditoría externa al gobierno: resultados estarían en 6 meses

Firma chilena ingresa a evaluación ambiental proyecto de almacenamiento de energía por US$220 millones en Región de Arica

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad
Tendencias

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Roku y su apuesta de streaming en Chile: “La gente puede transformar su Smart TV en uno realmente inteligente”

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

Sicólogos en Valparaíso y videos para reforzar las métricas: cómo Nicolás Córdova rearma a la Roja Sub 20 ante México
El Deportivo

Sicólogos en Valparaíso y videos para reforzar las métricas: cómo Nicolás Córdova rearma a la Roja Sub 20 ante México

Christiane Endler olvida la renuncia y vuelve a la Roja: Luis Mena la convoca para la Liga de Naciones

“Te recordamos con mucho cariño”: el mensaje de aliento de la U a Miguel Ángel Russo

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025
Cultura y entretención

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

¿Está el Tiny Desk de 31 Minutos entre los mejores de los últimos años? Esto dicen los especialistas

La animada noche que reunirá a Kendrick Lamar y Ca7riel y Paco Amoroso en la vuelta del Estadio Monumental a la música

Alexander Heffner, periodista de EE.UU.: “Muchas de las tácticas de Trump contra la prensa son como las de Nixon, pero con esteroides”
Mundo

Alexander Heffner, periodista de EE.UU.: “Muchas de las tácticas de Trump contra la prensa son como las de Nixon, pero con esteroides”

La Global Sumud Flotilla confirma que nueve activistas siguen detenidos en Israel

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?