Sex Pistols suspende su show en Chile

El grupo inglés Sex Pistols acaba de suspender su gira por Latinoamérica debido a un accidente.

“A su guitarrista Steve Jones, muy próximo a cumplir 70 años, se le rompió su muñeca, por lo que la banda se ve en la obligación de suspender (en algunos casos, posponer) sus próximas actuaciones”, dice un comunicado.

La banda tenía en agenda volver a Chile este próximo martes 9 de septiembre al Teatro Caupolicán de Santiago, pero la fecha hasta ahora no tiene opciones de reagendarse ni postergarse.

Aquí las palabras oficiales de Steve Jones, en un comunicado: “Les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? Bueno, la mala: me rompí la muñeca, así que lamentablemente no podremos hacer shows por un tiempo. La buena noticia es que el cirujano dijo que volveré a tocar la guitarra en un futuro no muy lejano. ¡La otra buena noticia es que en un par de días cumplo 70 años. Que Dios los bendiga, y que Dios salve la muñeca”

La devolución de entradas se realizará a partir del 15 de septiembre por Puntoticket