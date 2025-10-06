Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

El reconocido guitarrista y ex miembro fundador de Genesis, Steve Hackett, regresa a Chile para presentar en vivo la gira “The Best of Genesis – Latin American Tour 2026”. La legendaria banda argentina Genetics, conocida por su destreza en recrear el sonido clásico de la icónica banda de rock progresivo, los acompañará en este espectáculo que tendrá lugar el 27 de marzo en el Teatro Caupolicán.

La histórica colaboración entre Hackett y Genetics se consolidó en conciertos en Argentina y Perú, reafirmando su papel como embajadores de la música de Genesis en la región. En esta gira, que recorrerá países como México, Perú, Brasil, Chile y Argentina, los asistentes podrán revivir los grandes clásicos de Genesis.

Entre los temas destacados se encuentran Supper’s Ready, Firth of Fifth, Carpet Crawler y The Cinema Show, interpretados en el contexto de distintas etapas de la mítica banda británica.

La temporada de conciertos comenzará en México el 13 de marzo en la Ciudad de México, seguido por fechas en Guadalajara, Lima, Río de Janeiro, São Paulo y Buenos Aires.

“Este tour promete una experiencia única que fusiona la potencia y maestría de Genetics con la presencia y virtuosismo de Steve Hackett, ofreciendo un espectáculo imperdible para los fanáticos del rock progresivo y la historia de Genesis”, dice un comunicado.

Las entradas ya están a la venta en Puntoticket con los siguientes precios en preventa 15% de descuento con stock limitado de 500 tickets:

PRECIOS CYBER MONDAY

Primeras Filas $80.750

Platinum $68.000

Golden $55.250

Silver $46.750

Palcos $72.250

Platea Baja $42.500

Platea Alta $38.250

Palco Movilidad Reducida: $72.250

PREVENTA 1

Primeras Filas $95.000

Platinum $80.000

Golden $65.000

Silver $55.000

Palcos $85.000

Platea Baja $50.000

Platea Alta $45.000

*Los valores no incluyen cargo por servicio.

*Evento para mayores de edad.