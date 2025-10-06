Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile
El artista viene al Teatro Caupolicán con un repertorio que repasa parte de los himnos de la reputada banda británica. Lee aquí los detalles.
El reconocido guitarrista y ex miembro fundador de Genesis, Steve Hackett, regresa a Chile para presentar en vivo la gira “The Best of Genesis – Latin American Tour 2026”. La legendaria banda argentina Genetics, conocida por su destreza en recrear el sonido clásico de la icónica banda de rock progresivo, los acompañará en este espectáculo que tendrá lugar el 27 de marzo en el Teatro Caupolicán.
La histórica colaboración entre Hackett y Genetics se consolidó en conciertos en Argentina y Perú, reafirmando su papel como embajadores de la música de Genesis en la región. En esta gira, que recorrerá países como México, Perú, Brasil, Chile y Argentina, los asistentes podrán revivir los grandes clásicos de Genesis.
Entre los temas destacados se encuentran Supper’s Ready, Firth of Fifth, Carpet Crawler y The Cinema Show, interpretados en el contexto de distintas etapas de la mítica banda británica.
La temporada de conciertos comenzará en México el 13 de marzo en la Ciudad de México, seguido por fechas en Guadalajara, Lima, Río de Janeiro, São Paulo y Buenos Aires.
“Este tour promete una experiencia única que fusiona la potencia y maestría de Genetics con la presencia y virtuosismo de Steve Hackett, ofreciendo un espectáculo imperdible para los fanáticos del rock progresivo y la historia de Genesis”, dice un comunicado.
Las entradas ya están a la venta en Puntoticket con los siguientes precios en preventa 15% de descuento con stock limitado de 500 tickets:
PRECIOS CYBER MONDAY
Primeras Filas $80.750
Platinum $68.000
Golden $55.250
Silver $46.750
Palcos $72.250
Platea Baja $42.500
Platea Alta $38.250
Palco Movilidad Reducida: $72.250
PREVENTA 1
Primeras Filas $95.000
Platinum $80.000
Golden $65.000
Silver $55.000
Palcos $85.000
Platea Baja $50.000
Platea Alta $45.000
*Los valores no incluyen cargo por servicio.
*Evento para mayores de edad.
