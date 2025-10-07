SUSCRÍBETE
Teatro ICTUS celebra 70 años de historia ininterrumpida en grande con actividades gratuitas

El Festival tendrá lugar del 15 al 25 de octubre en la histórica Sala la Comedia de Teatro ICTUS. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, CONVOCATORIA 2025.

Por 
Equipo de Culto
Teatro-Ictus-ok.jpg

En octubre se desarrollará la celebración de los 70 años de existencia de nuestro Teatro ICTUS, el grupo teatral independiente más longevo de Latinoamérica. La trayectoria de nuestra compañía y espacio constituye no sólo una pieza fundamental para la construcción de las memorias de las artes escénicas en Chile, sino que también significa un trozo de la historia de nuestro país. Han pasado importantes teatristas de la historia de Chile, fundadores y colaboradores que han marcado un antes y un después en la forma en la que se construyó el teatro, y hoy, nuestra misión es perpetuarlo.

Este cumpleaños número 70 es, al mismo tiempo, una conmemoración que rinde homenaje al teatro nacional y a todos quienes ejercen las artes escénicas en el país. “Con esta celebración revivo una parte importante de mi vida, en la que desarrollé mi curiosidad por el teatro y disfruté el trabajo de tantos y tantas artistas que construyeron lo que hoy es Ictus”, comenta Paula Sharim, directora del teatro. Este festival representa un encuentro entre generaciones, un homenaje para quienes ya no están y una invitación abierta a los públicos para seguir acercándose al quehacer teatral chileno. Queremos que el teatro sea parte fundamental de todas las personas, no solo de los artistas. Para esta celebración, propusimos una programación que tanto las nuevas generaciones de teatristas del país, como las comunidades en general, podrán vincularse con la historia del teatro nacional a través de encuentros reflexivos junto a reconocidos agentes teatrales del medio.

Ofreceremos visitas guiadas por la histórica Sala La Comedia (hogar de ICTUS desde 1962) –instancia que comenzó hace más de 10 años para que la comunidad tuviera acceso a los espacios donde se vive parte de la cultura– y reinterpretaciones de un texto clásico del repertorio ICTUS “Tres noches de un sábado” a cargo de diferentes compañías del medio teatral nacional, “fundamentalmente para hacer dialogar las poéticas y estéticas de distintos grupos con esta obra clásica de Ictus”, comenta Nicolás Zárate, parte del equipo artístico de ICTUS y que estarán a cargo de las destacadas compañías: Teatro Sur, Teatro La Provincia, Bonobo y Cia Nuevenoventa.

Hace tres años comenzamos con la idea de remontar obras clásicas de la historia de ICTUS, como “Pedro, Juan y Diego” y “Primavera con una esquina rota”, obras que repletaron la Sala la Comedia y que quisimos dar la oportunidad de ofrecerlas nuevamente a nuestro público, de forma gratuita. Por último, ofreceremos una exhibición de documentales de la histórica productora ICTUS que nos cuentan también una parte del trabajo de la compañía histórica y de lo que se vivía en Chile durante los años más crudos de la dictadura. “Hoy traemos algunos con el afán de perpetuar y retomar aquella parte de Ictus que sin duda aporta desde otro lugar, un espacio de distribución más amplio que el de nuestra sala”, comenta Emilia Noguera, parte del equipo artístico del teatro.

Finalmente, quisimos llevar el teatro a la calle, la demostración más pura de que queremos acercar la cultura a todas las personas y celebrar junto a quienes nos han acompañado en estas largas e intensas siete décadas. Instalaremos un escenario en la esquina de Lastarria con Rosal, en donde tendremos lecturas del gran dramaturgo fundacional de ICTUS —Jorge Díaz– por parte de nuestro equipo artístico, rematando con lo mejor del folclor contemporáneo de Daniel Muñoz y los Marujos, quienes nos han acompañado de la mano para celebrar nuestro natalicio.

Actividades

“TEATRISTAS EN DIÁLOGO” – 15 de octubre | 18:00 H

Encuentro intergeneracional entre destacados actores y actrices quienes fueron parte fundamental de Teatro ICTUS y las nuevas generaciones de teatristas del país.

“VISITAS GUIADAS” – 16 y 19 de octubre | 11:00 H

Descubre los rincones más ocultos de la histórica Sala La Comedia.

“FUNCIONES GRATUITAS” – 16 al 18 de octubre

Pedro, Juan y Diego – 16 de octubre | 20:00 H

Primavera con una esquina rota – 17 de octubre | 20:00 H

Galilei. Algunas mentiras sobre la verdad – 18 de octubre | 20:00 H

ICTUS DE PELÍCULA – 19 de octubre

Exhibición de cinco producciones audiovisuales de la histórica Productora ICTUS

Historia de un roble solo – 16:30 H

Hecho pendiente – 18:00 H

Carrete de verano – 19:00 H

Los niños prohibidos – 20:30 H

CINCO COMPAÑÍAS PARA TRES NOCHES – 20 al 24 de octubre

Importantes compañías de la escena nacional reinterpretarán un texto clásico del repertorio ICTUS: “Tres noches de un sábado”, creación colectiva, considerada una de las obras emblemáticas del teatro chileno de los 70 y parte del repertorio fundacional de ICTUS.

Teatro ICTUS – 20 de octubre | 20:00 H

Teatro La Provincia – 21 de octubre | 20:00 H

Bonobo – 22 de octubre | 20:00 H

Compañía Nuevenoventa – 23 de octubre | 20:00 H

Teatro Sur – 24 de octubre | 20:00 H

CIERRE EN LA CALLE – 25 de octubre | 17:00 - 19:00 H

Lectura de cuentos de Jorge Díaz a cargo de importantes actores y actrices nacionales con el maravilloso folclor de fondo Daniel Muñoz & Los Marujos.

Lugar: Esquina Lastarria con Rosal

