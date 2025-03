The Offspring en Chile: el cariño es mutuo

La noche del miércoles 19 de marzo, The Offspring regresó a Chile como parte de su Supercharger Worldwide Tour. La banda californiana se había presentado por última vez hace no mucho, en Lollapalooza 2024.

El concierto tuvo lugar en el Movistar Arena, donde el vocalista y guitarrista Dexter Holland (voz y guitarra), Noodles (guitarra), Todd Morse (bajo), Brandon Pertzborn (batería) y Jonah Nimoy (multiinstrumentista) ofrecieron un repaso por los grandes éxitos de su carrera.

La banda inició su tour por Sudamérica el 5 de marzo en Belo Horizonte, Brasil. Luego pasó por otras ciudades de dicho país, posteriormente por Argentina, y finalmente llegó a nuestro territorio para dar un sólido espectáculo.

Desde antes de que la banda saliera a escena, ya se podía anticipar que al menos el público millennial que repletaba el espacio, estaba dispuesto a corear las canciones a todo pulmón. Previo al show, sonaron temas como Take on Me de A-Ha, que prendieron los ánimos de los asistentes y anticiparon el fervor que vendría más adelante.

Cuando The Offspring finalmente apareció en el escenario, la euforia del público se hizo sentir de inmediato. La energía de sus fans encontró su contraparte en la potencia de All I Want, la primera canción que interpretaron. Luego siguieron con el clásico Come Out and Play y Want You Bad, desatando la total locura en el Movistar Arena. La escenografía demostraba perfectamente su intención, con calaveras inflables gigantes acompañadas de las gráficas retro de las pantallas.

Durante el transcurso del concierto, la banda sacó del baúl canciones como Kick Him When He’s Down, que no tocaban en vivo desde 2018. A lo largo del show, los integrantes de la banda interactuaron con el público y mostraron la energía hardcore punk que mantienen hasta el día de hoy, acompañado de pelotas, exceso de serpentina y guirnaldas.

A medida que avanzaba la noche, la banda agradeció constantemente la asistencia de los fans, expresando su devoción por el público chileno y los riffs de ¡olé, olé, olé, Chile, Chile! lo dejaron en evidencia.

Como suelen hacer, The Offspring incluyó una versión de Blitzkrieg Bop de los Ramones, haciendo que el famoso Hey! Ho! Let’s Go! retumbara en el recinto.

Muchas personas se muestran incrédulas cuando un artista dice que cierto país tiene los mejores fans. Pero esta vez, Noodles no dejó dudas cuando afirmó que este concierto fue “el mejor espectáculo en años” que han dado y que el público chileno ha sido “el mejor de nuestra vida”. ¿Palabras de buena crianza? Quién sabe. En Chile al menos, el conjunto sonó por todos lados en los 90 y tiene una fanaticada a prueba del paso del tiempo.

La banda entregó un concierto a la altura de lo que promete: música ruidosa, diversión y emoción. Aunque en la gira promocionan Supercharged (2024), en la práctica el álbum fue solo la excusa perfecta para salir de gira y reencontrarse con su audiencia, con un repertorio variado, donde solo incluyeron una canción del disco nuevo. Esto demostró que sus fans más fieles, tal como se vio el año pasado en Lollapalooza, siempre están dispuestos a volver a su música en vivo.