The White Lotus suma a Max Greenfield y Kumail Nanjiani a su elenco
Nuevos huéspedes, el mismo drama: Max Greenfield y Kumail Nanjiani se suman a la aclamada serie de antología. El rodaje se trasladará a Francia para seguir los pasos de un exclusivo grupo de empleados y turistas.
HBO acaba de anunciar más novedades para la cuarta temporada de The White Lotus: Chloe Bennet, Max Greenfield, Charlie Hall, Kumail Nanjiani y Jarred Paul ahora forman parte del elenco de la aclamada serie original creada por Mike White.
Los nuevos episodios se filmarán en Francia y seguirán a un nuevo grupo de huéspedes y empleados del hotel White Lotus durante una semana.
El elenco previamente anunciado para la cuarta temporada incluye a Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka y Nadia Tereszkiewicz. El proceso de selección de elenco continúa.
The White Lotus es una serie creada, escrita y dirigida por Mike White. La producción ejecutiva está a cargo de White, junto con David Bernad y Mark Kamine.
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