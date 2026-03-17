The White Lotus suma a Max Greenfield y Kumail Nanjiani a su elenco

HBO acaba de anunciar más novedades para la cuarta temporada de The White Lotus: Chloe Bennet, Max Greenfield, Charlie Hall, Kumail Nanjiani y Jarred Paul ahora forman parte del elenco de la aclamada serie original creada por Mike White.

Los nuevos episodios se filmarán en Francia y seguirán a un nuevo grupo de huéspedes y empleados del hotel White Lotus durante una semana.

El elenco previamente anunciado para la cuarta temporada incluye a Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka y Nadia Tereszkiewicz. El proceso de selección de elenco continúa.

The White Lotus es una serie creada, escrita y dirigida por Mike White. La producción ejecutiva está a cargo de White, junto con David Bernad y Mark Kamine.