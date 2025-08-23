SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Tocar, cantar y contar

Hay un rasgo particular de la producción de libros sobre músicos chilenos, y es que muchos de ellos están escritos por sus mismos protagonistas. Solo en estas semanas llegan a librerías tres ejemplos, de Horacio Salinas a Aldo Macha Asenjo.

Marisol GarcíaPor 
Marisol García
Tocar, cantar y contar David Cortes Serey

Dentro del gran bosque editorial local, el sector de libros sobre música chilena es más extendido de lo que pueda pensarse a lo lejos. En 2024 aparecieron 23 títulos. El año previo, 45 (el sitio MusicaPopular.cl mantiene un catastro actualizado al respecto). Los hay de investigación, fotografía, ensayo y pedagogía; pero, sobre todo, crónicas y biografías que, en torno a bandas o solistas, comparten rasgos de época que al fin ofrecen crónicas valiosas sobre nuestra historia reciente. Quienes los leemos (o escribimos) sabemos bien que la música nunca se trata solo de música.

Hay un rasgo particular de la producción de libros sobre músicos chilenos, y es que muchos de ellos están escritos por sus mismos protagonistas. Solo en estas semanas llegan a librerías tres ejemplos: en Música imaginada, Horacio Salinas recuerda el cruce de los años de exilio de Inti-Illimani a parte de su propio recorrido como compositor y guitarrista (complementa su estupendo libro previo, La canción en el sombrero); mientras que Miguel Conejeros delinea en Prototipo su inusual trayecto del punk-pop (Pinochet Boys, Parkinson) a la electrónica (F600), según un firme manifiesto de creación independiente. Cristóbal González, en tanto, se vale de su cercanía con el círculo del rock y la nueva cumbia (es integrante fundador de Santo Barrio) para firmar con propiedad la primera crónica biográfica sobre Aldo Macha Asenjo: Lo que hay que soñar, hay que vivirlo.

Para antes de fin de año se ha confirmado, además, la crónica de Mario Planet sobre su trabajo en los primeros tres discos de Upa!, un grupo de distintiva propuesta hasta ahora escasamente documentada en investigaciones.

Se dice que para conocer a un músico bastan sus canciones, pero ninguna obra es ciento por ciento autobiográfica; y, aunque lo fuese, las circunstancias en torno a la creación son también referencia necesaria. Gran parte de lo que hoy podemos aprender sobre la Nueva Canción Chilena está descrito en libros de Isabel y de Ángel Parra, Eduardo Carrasco y Gitano Rodríguez; tal como el hip-hop local se entiende mejor gracias a los muy recomendables libros con que Lalo Meneses, Gastón Cenzi Gabarró, Guillermo Navarro y Freddy Olguín han contado su trayecto respectivo en Panteras Negras, Makiza, Los Marginales y otros colectivos (en contraste, el libro de Ana Tijoux es una mirada introspectiva, de pocos datos sobre su trayecto profesional).

Se entiende que Pogo titulara su certera autobiografía como El peor de Chile. Pero que el recuento de (acotados) recuerdos escritos y fotográficos de Jorge González se autopresente en portada con la palabra “Héroe” no parece tan buena idea. En este campo no hay pautas: al testimonio escrito sobre su experiencia en el trabajo musical nos invitan tanto Christell como Mauricio Durán (Los Bunkers), el jazzista Lucho Córdova y la estrella juvenil Denisse Rosenthal, el extremo Lalo Aller (Dadá) y el clásico Willy Bascuñán. Patricio Manns dejó su autobiografía inconclusa, pero lo que alcanzó a levantar vale como por tres vidas. Pablo Garrido, en cambio, pionero del jazz en Chile y fundamental investigador sobre la cueca, legó en 1940 unas memorias tan breves como inquietantes. El título es elocuente: Tragedia del músico chileno.

Más sobre:MúsicaChico TrujilloAldo Macha AsenjoHoracio SalinasJorge GonzáezLos BunkersMauricio DuránInti-IllimaniMiguel ConejerosPinochet BousParkinsonIsabel ParraÁngel ParraChristellPatricio MannsWilly BascuñánMúsica culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Presupuesto 2026, el gran desafío del ministro Nicolás Grau en Hacienda

Empresa de construcción modular Tecno Fast invertirá US$350 millones al 2029

Es tiempo de partir

Astara logra preacuerdo para asumir representación de Nissan en Chile y Perú

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

4.
“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

5.
Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por TV y streaming

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso
Chile

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Tras temporal de lluvias y nieve, la zona central espera tener su día más frío del año

Presupuesto 2026, el gran desafío del ministro Nicolás Grau en Hacienda
Negocios

Presupuesto 2026, el gran desafío del ministro Nicolás Grau en Hacienda

Es tiempo de partir

Empresa de construcción modular Tecno Fast invertirá US$350 millones al 2029

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile
Tendencias

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Gary Medel, a fondo: “El Claro Arena se asemeja mucho al estadio de la Roma; es de primer nivel”
El Deportivo

Gary Medel, a fondo: “El Claro Arena se asemeja mucho al estadio de la Roma; es de primer nivel”

Los dramáticos testimonios de tres hinchas de la U presentes en Avellaneda: “Fue una masacre, no había seguridad”

Loco final en Quillota: Limache salva el empate ante O’Higgins en un partido que tenía en el bolsillo

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo

“El cuerpo molestado como un avispero, hierve de ira”: el regreso de Gonzalo Millán con su diario de muerte

Amalia Kassai, actriz: “La Ola se mete en temas de los que hoy nadie quiere hablar mucho”

¿Ucrania partida en dos? Los nuevos escenarios de una negociación incierta
Mundo

¿Ucrania partida en dos? Los nuevos escenarios de una negociación incierta

Maduro y el Cartel de los Soles, el nuevo objetivo de Trump

Colombia anuncia una operación antiterrorista en Cali tras oleada de atentados en el país

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo