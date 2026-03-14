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    Tom Morello en Lollapalooza: el regreso del militante del rock and roll con homenaje a Víctor Jara y Salvador Allende

    Tras rendir honores a Víctor Jara y Salvador Allende, el guitarrista transformó el Alternative Stage en un espacio de resistencia. Entre riffs incendiarios de RATM y una emotiva versión de "Venceremos", Morello reafirmó su inquebrantable vínculo político con Chile.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    Tom Morello en Lolla 2026: el regreso del militante del Rock and Roll FOTO: PEDRO RODRÍGUEZ - LA TERCERA

    No importó que fueran las 22.30 y la ubicación fuera el Alternative Stage, el escenario más alejados de los principales de Lollapalooza Chile. La gente -muchos con poleras de Deftones- esperaba a Tom Morello y este inició su show con un homenaje: por los altavoces sonó el Manifiesto, de Victor Jara. Esa canción enorme del “Yo no canto por cantar” que pone los pelos de punta. El público se puso de pie y escuchó sorprendido y conmovido.

    Casi al finalizar el tema entró el guitarrista levantando su brazo izquierdo. Ahí empezó la eléctrica descarga de Soldier in the army of love. Un tema de pura fibra Morello, con riffs que pueden noquear a cualquier fan de Metallica.

    El set básicamente estuvo compuesto por material procedente de su etapa solista, sobre todo de sus discos más recientes Comandante y The Atlas Underground. Su show se sostiene en su destreza técnica como guitarrista, un virtuoso antes que un compositor. De hecho, por largos pasajes sus canciones son instrumentales, lo cual generaba que parte de la gente se aburriese y se retirase. Es una aventura arriesgada.

    Aún así, Morello conoce todos sus recursos y los pone a disposición de temas que tienen mucha fibra de The battle of LA (aunque sin lograr la misma emoción, hay que decir). Así de hecho es el nuevo single que presentó, Everything Burns.

    Y no podían faltar los mensajes políticos “Alguien acá ama el rock n roll y odia a los fascistas?” y comenzó una dinámica de pregunta/respuesta a lo Freddie Mercury que coronó con un estallido riffero instrumental. El público prendió y comenzó a gritar “Chúpalo Kast! Chúpalo Kast!”.

    Pero el pueblo unido del respetable estaba esperando lo mejor de Morello: sus pasos por Rage Against the Machine y Audioslave. Así -entre otras- sonó Guerrilla radio, en un versión que recordó a los mejores días del combo californiano. Eso sí, solo instrumental. Sin voz.

    También sonó Like a stone, de Audioslave, “en homenaje a Chris Cornell”, esta sí cantada por uno de los miembros de su banda de apoyo, y que fue seguida fervorosamente por el público.

    En un momento, Morello dio vuelta su guitarra Telecaster y mostró un mensaje: “No al fascismo”, sí, en castellano, lo que generó aplausos. Es que la impronta del compromiso político está tan presente en Morello que lo demostró esta misma mañana visitando las tumbas de Víctor Jara y del expresidente Salvador Allende.

    De hecho, en su cuenta de X (antes conocido como Twitter) comentó que dedicaría su presentación al hombre de Te recuerdo Amanda. “El show de hoy en Chile está dedicado a la memoria del gran artista y activista Víctor Jara quien fue torturado y asesinado por la dictadura fascista de Pinochet en 1973”, explicó Morello.

    En tanto, sobre el exmandatario señaló: “Mostré mis respetos en las tumbas de algunos de los otros miles asesinados o desaparecidos del golpe respaldado por Estados Unidos, incluyendo al heroico Presidente Salvador Allende”. Tanto es así que Morello fue uno de los invitados internacionales para el acto de conmemoración de los 50 años del golpe militar de 1973.

    Hacia el final del show, sonó la que todos esperaban. Killing in the Name, de su banda madre, con el público cantando en lugar de Zack de la Rocha. Hay que decir que nunca va a ser lo mismo sin la voz original, pero a ese fan militante que gritó “La guatona tetona” seguro no le importó.

    Y a renglón seguido dedicó una canción a Víctor Jara: una rockera versión del Power to the people, la canción de protesta de John Lennon de 1971. Y el último tema también fue otra versión, Rock and roll all nite de Kiss, que salió poderosa y que la gente siguió con ánimo pese al cansancio acumulado del día. Y el telón final: el Venceremos, la inmortal canción compuesta por Sergio Ortega que popularizó Quilapayún.

    Tom Morello firmó su cuarta presentación en Chile: una con su banda madre, una con Prophets of Rage y una en solitario, de 2023. Venía de presentarse en Argentina el pasado 11 de marzo.

    Más sobre:lollapalooza2026MúsicaTom MorelloRage Against the MachineAudioslaveMúsica Culto

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