SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Totoy Zamudio irrumpe en la escena nacional con una pintura que desafía las reglas y apuesta por la emoción

    Color, intuición y libertad creativa marcan el momento más consolidado del artista chileno, que este 2026 presenta exposiciones en Santiago y regiones, reafirmando una trayectoria que no deja indiferente.

    Por 
    Equipo de Culto
    Totoy Zamudio irrumpe en la escena nacional con una pintura que desafía las reglas y apuesta por la emoción

    En un escenario artístico cada vez más marcado por lo conceptual y lo estructurado, el trabajo de Totoy Zamudio aparece como un gesto radical: una pintura libre, emocional y profundamente intuitiva que se resiste a ser encasillada.

    Con formación en la Universidad Finis Terrae y un máster en Animación Digital en Barcelona, Zamudio ha construido una trayectoria sólida y coherente, donde el color, el gesto y la imaginación se transforman en protagonistas. Su obra —frecuentemente asociada al art brut— escapa de etiquetas y propone una experiencia directa, donde lo importante no es entender, sino sentir.

    “Quiero conmover, provocar una sonrisa y generar una pausa”, afirma el artista, cuya pintura se mueve entre lo lúdico y lo profundo, conectando con algo esencial: la emoción.

    Este 2026 marca un punto de consolidación en su carrera, con dos exposiciones que dan cuenta de la amplitud de su lenguaje. En Santiago, presenta una muestra donde la pintura se vuelve reflexión sobre sí misma, una experiencia más introspectiva y abierta. Mientras que en Ovalle despliega su faceta más vibrante, con obras cargadas de color, energía y una imaginación desbordante.

    Lejos de ofrecer respuestas, su trabajo invita a detenerse. A mirar sin prisa. A reconectar con una sensibilidad que muchas veces queda fuera de la vida cotidiana. En sus propias palabras, se trata de un espacio donde “el alma desnuda se revela”.

    Con un imaginario visual reconocible y una propuesta que cruza lo emocional con lo simbólico, Totoy Zamudio se posiciona hoy como una de las voces más singulares de la pintura contemporánea chilena.

    Información general

    Santiago📍 Galería de Arte La Sala, Vitacura🗓️ 14 de abril al 9 de mayo de 2026

    Ovalle📍 Galería Homero Martínez Salas, Centro de Extensión Cultural Municipal🗓️ Desde el 2 de abril de 2026

    Más sobre:ArteTotoy ZamudioArte Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No tiene nada que ver”: Sedini descarta que retiro de apoyo a Bachelet busque desviar foco de alza de combustibles

    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles

    Canciller dice que retiro de respaldo a Bachelet está siendo notificado a México y Brasil y “es una decisión soberana”

    Armada confisca histórica carga de 68,7 toneladas de cocaína y ketamina en Arica

    “Bochorno internacional” y “patriotas de mentira”: la arremetida de oposición contra Kast por quitar respaldo a Bachelet

    Kast se lo notificó el viernes: los detalles de la decisión de quitar el apoyo a Bachelet a la ONU

    Lo más leído

    1.
    Premio Pritzker: ¿Por qué un país tan chico tiene arquitectos tan grandes?

    Premio Pritzker: ¿Por qué un país tan chico tiene arquitectos tan grandes?

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Emiten nuevo aviso de marejadas en las costas nacionales desde este martes al viernes

    Emiten nuevo aviso de marejadas en las costas nacionales desde este martes al viernes

    Comienza la preventa de entradas para el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso: ¿Cuáles son los precios?

    Comienza la preventa de entradas para el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso: ¿Cuáles son los precios?

    Rating del lunes 23 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 23 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “No tiene nada que ver”: Sedini descarta que retiro de apoyo a Bachelet busque desviar foco de alza de combustibles
    Chile

    “No tiene nada que ver”: Sedini descarta que retiro de apoyo a Bachelet busque desviar foco de alza de combustibles

    Canciller dice que retiro de respaldo a Bachelet está siendo notificado a México y Brasil y “es una decisión soberana”

    Armada confisca histórica carga de 68,7 toneladas de cocaína y ketamina en Arica

    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles
    Negocios

    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles

    Anac plantea medidas para enfrentar alza en el precio de los combustibles

    Minería e industria serían los sectores más afectados con cambio al impuesto al diésel, la única medida recaudatoria

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes
    Tendencias

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

    Como el papel higiénico en pandemia: ¿por qué la gente compra sin control cuando siente incertidumbre?

    Bajas sorpresivas, dudas y jugadores a prueba: la pizarra que afina Fernando Gago para su estreno como técnico en la U
    El Deportivo

    Bajas sorpresivas, dudas y jugadores a prueba: la pizarra que afina Fernando Gago para su estreno como técnico en la U

    La exigencia que Daniel González le plantea a la UC pensando en la Copa Libertadores

    Lucas Cepeda aborda sus difíciles días como suplente en el Elche y elogia la “metodología europea” de Nicolás Córdova

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica
    Tecnología

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    Totoy Zamudio irrumpe en la escena nacional con una pintura que desafía las reglas y apuesta por la emoción
    Cultura y entretención

    Totoy Zamudio irrumpe en la escena nacional con una pintura que desafía las reglas y apuesta por la emoción

    Inti-Illimani histórico cierra la puerta a una reconciliación con la otra facción: “Nunca hemos sido una telenovela”

    Murales, voces y plagio: el turbulento paso de Bad Bunny por tribunales

    El supuesto rol del jefe del Ejército de Pakistán como mediador y los temores de Irán ante el cambio de postura de Trump
    Mundo

    El supuesto rol del jefe del Ejército de Pakistán como mediador y los temores de Irán ante el cambio de postura de Trump

    Israel confirma su responsabilidad en bombardeos contra gasolineras en Líbano y argumenta que tienen lazos con Hezbolá

    Llega a Cuba el primer barco de la flotilla Nuestra América con ayuda humanitaria procedente de México

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme
    Paula

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo