Totoy Zamudio irrumpe en la escena nacional con una pintura que desafía las reglas y apuesta por la emoción

En un escenario artístico cada vez más marcado por lo conceptual y lo estructurado, el trabajo de Totoy Zamudio aparece como un gesto radical: una pintura libre, emocional y profundamente intuitiva que se resiste a ser encasillada.

Con formación en la Universidad Finis Terrae y un máster en Animación Digital en Barcelona, Zamudio ha construido una trayectoria sólida y coherente, donde el color, el gesto y la imaginación se transforman en protagonistas. Su obra —frecuentemente asociada al art brut— escapa de etiquetas y propone una experiencia directa, donde lo importante no es entender, sino sentir.

“Quiero conmover, provocar una sonrisa y generar una pausa”, afirma el artista, cuya pintura se mueve entre lo lúdico y lo profundo, conectando con algo esencial: la emoción.

Este 2026 marca un punto de consolidación en su carrera, con dos exposiciones que dan cuenta de la amplitud de su lenguaje. En Santiago, presenta una muestra donde la pintura se vuelve reflexión sobre sí misma, una experiencia más introspectiva y abierta. Mientras que en Ovalle despliega su faceta más vibrante, con obras cargadas de color, energía y una imaginación desbordante.

Lejos de ofrecer respuestas, su trabajo invita a detenerse. A mirar sin prisa. A reconectar con una sensibilidad que muchas veces queda fuera de la vida cotidiana. En sus propias palabras, se trata de un espacio donde “el alma desnuda se revela”.

Con un imaginario visual reconocible y una propuesta que cruza lo emocional con lo simbólico, Totoy Zamudio se posiciona hoy como una de las voces más singulares de la pintura contemporánea chilena.

Información general

Santiago📍 Galería de Arte La Sala, Vitacura🗓️ 14 de abril al 9 de mayo de 2026

Ovalle📍 Galería Homero Martínez Salas, Centro de Extensión Cultural Municipal🗓️ Desde el 2 de abril de 2026