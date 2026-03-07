¡Truenos en Santiago! AC/DC ya aterrizó en Chile para sus dos megaconciertos en el Estadio Nacional

El ambiente rockero en Chile alcanzó su punto máximo de ebullición hoy a las 16:00 horas, cuando el avión privado que transportaba a AC/DC aterrizó en el sector de vuelos privados de Aerocardal, en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

La llegada de los “reyes del hard rock” marca el inicio de una semana histórica para la cartelera de espectáculos local. La banda regresa para presentarse en el Parque Estadio Nacional en dos fechas que prometen ser memorables: Miércoles 11 y Domingo 15 de marzo.

Para la primera fecha, la del miércoles 11 de marzo, las entradas ya están agotadas. En cambio, aún quedan tickets para la segunda, la del domingo 15, a través de Ticketmaster. Valores entre los 85 mil y los 225 mil pesos. Es el momento para hacerse de un boleto y, por lo que ha reportado la prensa brasileña, presenciar historia pura. Y de seguro la última vez por Santiago.