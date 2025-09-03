Un anticipo del nuevo Anthology: The Beatles estrena un video making-off de Free as a bird

La nueva edición del álbum y documental The Beatles Anthology, que cuenta la historia del grupo por sí mismos entró en tierra derecha. Hoy se acaba de estrenar un video making-off sobre el clip de Free as a bird.

En 1977, John grabó una sencilla maqueta casera de Free as a Bird. Casi 20 años después, en 1995, Yoko les pasó esa cinta a los tres Beatles restantes durante las sesiones originales de Anthology. Así, Paul, Ringo y George, junto con el productor Jeff Lynne, crearon la primera canción “nueva” de los Beatles en 25 años.

Free as a Bird ahora cuenta con una nueva mezcla de Jeff Lynne, 50 años después de la maqueta original de John. Ya está disponible en streaming y también aparece en Anthology 4, un nuevo volumen de la Colección Anthology proyectada para fines de este 2025.

El videoclip original, que narra la historia de la banda desde la perspectiva de un pájaro, también ha sido restaurado en 4K. “Pensé que sería interesante repasar la historia… como un pájaro. Que el pájaro volara por el pasado de los Beatles”, dice Joe Pytka, director del video.