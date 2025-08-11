SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Un encuentro de dos figuras: Alfredo Castro y Pablo Chill-E se reúnen en cortometraje

Únicos en su especie, se llama el cortometraje que reúne a las dos estrellas. Se trata de una conversación improvisada, sin guión, en que ambos recorren temas como la muerte, el humor y la nostalgia. Forma parte del lanzamiento de JOIA 64, edición que celebra los 18 años de la revista.

Por 
Equipo de Culto
Alfredo Castro y Pablo Chill-E 6fqry6pzch

Qué ocurre cuando dos referentes culturales de generaciones y mundos distintos se encuentran por primera vez frente a frente? Esa es la premisa de Únicos en su Especie, una pieza audiovisual que imagina un puente improbable entre Alfredo Castro, ícono del teatro y cine chileno, y Pablo Chill-E, figura central de la música urbana actual. El encuentro comienza en la Sala Claudio Arrau del Teatro Municipal, donde lo que parte como un primer acercamiento muta en una forma íntima y poderosa con un gesto: un abrazo.

La conversación transita por espacios significativos de Santiago -una picá donde comen un lomito, un sauna, una imprenta y finalmente una cena vestidos de gala-, y se desarrolla sin guión hacia un intercambio genuino. A lo largo del recorrido, emergen temas como la muerte, el humor, la nostalgia y la vida en dictadura, mientras la intimidad entre ambos se revela con una ligereza sorprendente. Lo que al inicio parece un contraste radical se convierte en un diálogo profundo, donde el pasado y la tradición encarnados por Alfredo, y el presente rebelde y urgente representado por Pablo, se reconocen mutuamente como formas de proyectar el futuro.

Únicos en su Especie es también una reflexión sobre la importancia de mirar hacia atrás para poder crear. Alfredo y Pablo se presentan como catalizadores del sentir popular actual, y desde la música y el teatro entienden el arte no solo como un placer, sino como una labor social. Desde esa geografía emocional que comparten, emerge una visión del arte como lenguaje necesario en un país como Chile.

Este cortometraje forma parte del lanzamiento de JOIA 64, edición que celebra los 18 años de la revista, dirigido por Rodrigo Susarte y Álvaro Fierro (JOIA MAGAZINE), con dirección fotográfica y montaje de Fernando Liberona. Desde la primera idea hasta la pieza final, todo fue concebido bajo la mirada editorial de JOIA: honesta, alejada de las normas clásicas de producción audiovisual, donde lo prolijo no es lo central, sino lo genuino.

Además del contenido protagonizado por Castro y Chill-E (inmortalizado también en un ensayo escrito por Paula Altamirano Azúa), esta edición reúne otros ocho contenidos que cruzan fotografía, diseño y pensamiento visual desde distintas latitudes, curados por el equipo de JOIA.

Más sobre:Pablo Chill-EAlfredo CastroÚnicos en su EspecieCortometrajeCineCine Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Atacan con artefactos incendiarios el acceso al INBA y arrojan combustible contra jefe de seguridad

Parlamentarios solicitan más seguridad para mineros y piden salida de Máximo Pacheco: “Por dignidad debería dar un paso al costado”

Por dictamen sobre TNE: UDI emplaza a Jara a aclarar su posición por publicación de las JJ.CC. en contra de Dorothy Pérez

Rescatan a los cuatro tripulantes de catamarán que se hundió en Corral

Teatro Zoco estrena thriller en tiempo real con Julio Milostich, Jaime Omeñaca y Fernanda Finsterbusch

Conaf recibe 49 cactus decomisados en el Aeropuerto Internacional de Santiago

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

5.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Concejala de Graneros formalizada por certificados médicos falsos queda con arresto domiciliario nocturno
Chile

Concejala de Graneros formalizada por certificados médicos falsos queda con arresto domiciliario nocturno

Carmona evita “especular” las razones de la baja de Jara en Cadem y espera ver las conclusiones del comando

Atacan con artefactos incendiarios el acceso al INBA y arrojan combustible contra jefe de seguridad

Embajador Valdés desestima deterioro en la relación de Chile con EE.UU. por actuaciones del gobierno: “No afecta nada”
Negocios

Embajador Valdés desestima deterioro en la relación de Chile con EE.UU. por actuaciones del gobierno: “No afecta nada”

El Teniente: lo que se abre y lo que aún sigue cerrado tras el accidente

Matthei destaca cercanía con propuestas económicas de la CPC y economista exconcertación asume rol activo en comando

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años
Tendencias

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

¿Llegarán a la fecha? Detectan 200 infracciones en la obra del Camp Nou del Barcelona a semanas de su reapertura
El Deportivo

¿Llegarán a la fecha? Detectan 200 infracciones en la obra del Camp Nou del Barcelona a semanas de su reapertura

Coquimbo reacciona y defiende a Miguel Pinto de las acusaciones de Limache: “Ese relato falaz escogió a la persona equivocada”

El ‘salvavidas’ de Curicó Unido a los hinchas que lo acompañaron al empate ante Deportes Concepción

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Un encuentro de dos figuras: Alfredo Castro y Pablo Chill-E se reúnen en cortometraje
Cultura y entretención

Un encuentro de dos figuras: Alfredo Castro y Pablo Chill-E se reúnen en cortometraje

Teatro Zoco estrena thriller en tiempo real con Julio Milostich, Jaime Omeñaca y Fernanda Finsterbusch

Confusiones y certezas

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”
Mundo

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Trump anuncia que “liberará” este lunes a Washington de la delincuencia: “La escoria desaparecerá”

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?