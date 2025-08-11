Un encuentro de dos figuras: Alfredo Castro y Pablo Chill-E se reúnen en cortometraje

Qué ocurre cuando dos referentes culturales de generaciones y mundos distintos se encuentran por primera vez frente a frente? Esa es la premisa de Únicos en su Especie, una pieza audiovisual que imagina un puente improbable entre Alfredo Castro, ícono del teatro y cine chileno, y Pablo Chill-E, figura central de la música urbana actual. El encuentro comienza en la Sala Claudio Arrau del Teatro Municipal, donde lo que parte como un primer acercamiento muta en una forma íntima y poderosa con un gesto: un abrazo.

La conversación transita por espacios significativos de Santiago -una picá donde comen un lomito, un sauna, una imprenta y finalmente una cena vestidos de gala-, y se desarrolla sin guión hacia un intercambio genuino. A lo largo del recorrido, emergen temas como la muerte, el humor, la nostalgia y la vida en dictadura, mientras la intimidad entre ambos se revela con una ligereza sorprendente. Lo que al inicio parece un contraste radical se convierte en un diálogo profundo, donde el pasado y la tradición encarnados por Alfredo, y el presente rebelde y urgente representado por Pablo, se reconocen mutuamente como formas de proyectar el futuro.

Únicos en su Especie es también una reflexión sobre la importancia de mirar hacia atrás para poder crear. Alfredo y Pablo se presentan como catalizadores del sentir popular actual, y desde la música y el teatro entienden el arte no solo como un placer, sino como una labor social. Desde esa geografía emocional que comparten, emerge una visión del arte como lenguaje necesario en un país como Chile.

Este cortometraje forma parte del lanzamiento de JOIA 64, edición que celebra los 18 años de la revista, dirigido por Rodrigo Susarte y Álvaro Fierro (JOIA MAGAZINE), con dirección fotográfica y montaje de Fernando Liberona. Desde la primera idea hasta la pieza final, todo fue concebido bajo la mirada editorial de JOIA: honesta, alejada de las normas clásicas de producción audiovisual, donde lo prolijo no es lo central, sino lo genuino.

Además del contenido protagonizado por Castro y Chill-E (inmortalizado también en un ensayo escrito por Paula Altamirano Azúa), esta edición reúne otros ocho contenidos que cruzan fotografía, diseño y pensamiento visual desde distintas latitudes, curados por el equipo de JOIA.