Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile

A un día de iniciarse la venta general de entradas para el show de Korn en Chile, ya se vendieron 40 mil de los tickets disponibles.

En su regreso, estarán acompañados de la banda canadiense de heavy metal Spiritbox y la banda estadounidense de rock/metal Seven Hours After Violet; a cargo de abrir el espectáculo.

Impulsado por la fuerza de las redes sociales, el revival estético de los 2000 y la búsqueda de autenticidad entre los jóvenes, el nü metal ha encontrado una segunda vida.

Lo que antes fue una expresión de rebeldía y catarsis para los adolescentes de los 90, hoy conecta con nuevas generaciones que ven en el rock una forma honesta de canalizar emociones en una era dominada por lo digital.

Korn se presentará en Chile el próximo 8 de mayo de 2026, en el Parque Estadio Nacional. Las últimas entradas están disponibles vía Ticketmaster.