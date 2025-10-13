Korn vuelve a Chile y se presentará en el Parque Estadio Nacional

Korn ha marcado el sonido de una generación.

Pioneros del metal alternativo en los 90, el grupo llevó el género a escala global al combinar guitarras potentes, grooves oscuros y letras crudas y vulnerables. El sonido de la banda californiana se mantiene potente y contingente, con una legión de seguidores en todo el planeta.

“Con actuaciones catárticas y llenas de energía, Korn sigue siendo uno de los espectáculos en vivo más impactantes del mundo”, presenta un comunicado.

Ahora, nueve años después de su última aparición en el continente (en 2017), la banda regresa a Sudamérica para su gira más grande en la región.

Korn realizará un único concierto en Santiago, en el Parque del Estadio Nacional, el 8 de mayo de 2026. Las entradas estarán disponibles a partir del mediodía del 14 de octubre en Ticketmaster.cl.

La banda canadiense de heavy metal Spiritbox y la banda estadounidense de rock/metal Seven Hours After Violet serán los teloneros del espectáculo. La gira también visitará Bogotá, Colombia, el 2 de mayo; Lima, Perú, el 5 de mayo; Santiago, Chile, el 8 de mayo; Buenos Aires, Argentina, el 10 de mayo; Asunción, Paraguay, el 13 de mayo; y Ciudad de México, México, el 19 de mayo.

En Lollapalooza de Chicago de este año (EE. UU.), la crítica describió el espectáculo como “una prueba innegable de la longevidad y el talento de la banda, que perdura en el tiempo”.

Korn está actualmente compuesto por Jonathan Davis (voz), James “Munky” Shaffer (guitarra), Brian “Head” Welch (guitarra) y Ray Luzier (batería). Este reciente reconocimiento refuerza la importancia de una banda con más de 30 años de carrera, más de 42 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y dos premios Grammy. “Los fans de toda la vida reviven la intensidad de clásicos como “Blind” y “Freak on a Leash”, mientras que un público más joven descubre ahora la potencia de las presentaciones en vivo y el catálogo de Korn", culmina el texto.

Su última vez en Chile fue en 2017 en el Teatro Caupolicán.