SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989

El legendario cantante inglés, que inauguró la era de los megaconciertos en el país, se presentará por última vez en Chile este domingo 19 en el Claro Arena. Un nuevo hito luego que a fines de los 80 se convirtiera de forma oficial en el primer artista en ofrecer un recital a gran escala en el país. Aquí, sus principales historias.

Felipe RetamalPor 
Felipe Retamal
Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989

Su polvoroso traje de trabajo no levantaba sospechas. Por eso, el técnico del escenario fue elegido para una misión igualmente delicada y precisa, como recoger el dinero de la recaudación. Corría 1989, y el país se aprestaba a recibir el megaconcierto de Rod Stewart, el mismo que inauguraba la era de los shows masivos en el Estadio Nacional, al filo del cambio de época, en el epílogo de la dictadura. Y los organizadores necesitaban encontrar un medio para recoger el dinero de las entradas.

En el Chile de fines de los ochenta, no existían las ticketeras, y las tarjetas de crédito apenas se manejaban en algunos circuitos muy puntuales, así que para comprar una entrada había que juntar peso a peso. El show de Rod Stewart, quien regresa al país en el marco de su gira de despedida este domingo 19 en el Claro Arena, fue todo un desafío.

El concierto fue levantado por la desaparecida productora Prodin, del fallecido empresario Ernesto Clavería. El desafío fue mayúsculo, hubo que gestionar una venta masiva de tickets. “Fue la primera vez que se vendieron entradas en un local de discos”, contó Clavería a este medio en 2019, “y no existía ninguna empresa que fuera a buscar la plata”.

Ahí inventaron una treta. Clavería recurrió a uno de sus colaboradores. “Era uno de los técnicos que armaba el escenario. Siempre andaba bien sucio por su trabajo, y le pasamos una mochila más sucia. Lo llevábamos en un auto y se bajaba unas cuadras antes. Él entraba como a comprar un disco, pero en realidad le cambiaban la mochila. Y se iba directo al Banco de Chile a la bóveda, ya los guardias lo conocían, y así hacía el depósito. Y así se hizo en todos los locales”, dijo.

Aquella fue una de las tantas tareas que demandó el megaconcierto. También hubo que traer desde Argentina todo el equipamiento técnico para montar un escenario en el estadio, algo poco habitual en el Chile de entonces, en que los conciertos eran en recintos más acotados, como gimnasios, teatros o algunos estadios de capacidad media.

La noche del 7 de marzo del 89, Rod Stewart arrancó su performance con Hot Legs, un clásico de su discografía. Siguió con otros ineludibles como Maggie May, Young turks, Da ya think i’m sexy, en un show de 20 temas.

El artista volvió al país 19 años después, al antiguo Estadio San Carlos de Apoquindo. Esa vez, desde el aeropuerto se fue directo a la prueba de sonido, para luego descansar en el Hotel Sheraton hasta las 21:00 horas, cuando arrancó puntual con el show.

Como la historia de Rod Stewart y Chile se ha expandido hacia hitos clave, por supuesto lo tuvo en su mayor escenario. En 2014 ofreció uno de sus shows más recordados, al presentarse en el Festival de Viña, como el número anglo de la noche del 27 de febrero. Uno de los buenos shows de ese tipo que han pasado por la Quinta Vergara.

La última visita del astro fue en 2018, para presentarse en el Movistar Arena. Esa vez se hizo acompañar por doce músicos en escena. También solicitó lo habitual, un clásico de sus conciertos: pelotas de fútbol para arrojar como regalo al público sobre el cierre de la función. Para el camarín, solicitó uno de sus favoritos, una botella de vino Chardonnay.

Un presente complejo

El presente del cantante ha sido accidentado. En el marco de la gira One Last Time, ha debido cancelar conciertos aludiendo a motivos de salud. Así sucedió con una serie de shows en Las Vegas, los que incluso generaron la inquietud por su participación en el segmento de leyendas de Glastonbury, al que finalmente sí participó.

En el último año, la salud a ha complicado a Stewart, hoy de 80 años. En enero pasado, el hombre de Forever Young canceló tres shows, también en Estados Unidos; Las Vegas, Lake Tahoe y Lincoln, California.

Rod Stewart

En aquella ocasión, la salud de Stewart se vio afectada por una faringitis estreptocócica, a lo que se le sumó un positivo por COVID-19, en cuestión de días. Tal como ocurrió el 1 de junio, la cancelación se informó a horas de presentarse en Las Vegas, donde iba a celebrar su show número 200 en la ciudad de las luces. “Lamento muchísimo perderme esta celebración del concierto número 200. La mayoría de la gente puede trabajar con faringitis estreptocócica, pero obviamente yo no. Estoy destrozado”, detalló en esa ocasión.

Los problemas en la voz, lo han acosado durante todo el año. De hecho en mayo, fue visto con un cartel colgado al cuello que decía:“Lo siento. No puedo hablar. Estoy en reposo vocal”. Los medios internacionales, como Hello Magazine, detallan que esa fue una precisa instrucción médica; cuidar la voz al máximo, cuando no está en el escenario.

Stewart ha debido visitar al doctor en varias oportunidades durante los últimos años; en 2000, fue operado de un cáncer a la tiroides. Años después, en 2017, debió someterse a un tratamiento para atacar un cáncer de próstata. Finalmente, recibió el alta.

La gira One Last Time, se ha presentado como el adiós de Stewart de las giras extensas y los shows multitudinarios, aunque ha señalado que pretende seguir con shows acotados y eventos especiales. “No me voy a retirar, pero esta será la última vez que haga una gran gira como esta”, señaló en una entrevista.

Tras el show en Glastonbury, Stewart hizo un tramo norteamericano, para luego, en octubre bajar a Latinoamérica, con actuaciones en México, Colombia, Uruguay, Argentina y el show en Santiago de Chile.

Hay un detalle de la presentación que podría verse en Chile. En los shows de agosto, en EE.UU., mostró un video generado por IA, en que se ve al fallecido Ozzy Osbourne tomándose selfies con otras leyendas de la música en el cielo, como Tina Turner, Kurt Cobain, Bob Marley, Freddie Mercury, entre otros. También dedica su clásica Forever Young al “príncipe de las tinieblas”.

Todavía quedan entradas disponibles para el show de este domingo vía Puntoticket. Por lo demás, la productora Lotus ayer anunció que el telonero de la cita será el cantante Claudio Valenzuela, de Lucybell, que hace justo una semana cerraba su historia con su banda madre.

Lee también:

Más sobre:Rod StewartClaro ArenaOzzy OsbourneConciertosOne Last TimeMúsicaMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric celebra inicio del pago de la deuda histórica y compromete ayuda a profesores que recurrieron a justicia internacional

Sátira al gobierno por caso Convenios, imágenes con IA y alusiones a la dictadura: el debut de los presidenciables en la franja

“¿La culpa ahora es de las compañías?”: el cruce de Matthei y Jara por cobros excesivos en cuentas de luz

Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

Alcalde de Melipeuco vuelve a sus labores tras perder oreja en celebración previa a Fiestas Patrias: “Pido perdón”

Operación apoderados de mesa: la otra disputa en la campaña de las derechas

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

4.
Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

5.
Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Cuáles son las características del MH-60M Black Hawk, el helicóptero de la FACH que se encontraba desaparecido

Cuáles son las características del MH-60M Black Hawk, el helicóptero de la FACH que se encontraba desaparecido

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

“El Estado no debe castigar decisiones personales”: ME-O afirma su respaldo a la eutanasia y a legalización del aborto
Chile

“El Estado no debe castigar decisiones personales”: ME-O afirma su respaldo a la eutanasia y a legalización del aborto

Boric celebra inicio del pago de la deuda histórica y compromete ayuda a profesores que recurrieron a justicia internacional

Sátira al gobierno por caso Convenios, imágenes con IA y alusiones a la dictadura: el debut de los presidenciables en la franja

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan aumentos de capital por un total de US$362 millones
Negocios

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan aumentos de capital por un total de US$362 millones

El correo que envió Enel a sus clientes por error de cálculo de la autoridad en cuentas de la luz

Fondo Sura Renta Inmobiliaria III cita a aportantes para votar su prórroga en medio de complejo escenario

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss
Tendencias

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Qué se sabe de la reunión que Trump anunció con Putin para discutir sobre la invasión de Rusia en Ucrania

Alejandro Tabilo se despide del Challenger de Olbia tras un trabajado partido
El Deportivo

Alejandro Tabilo se despide del Challenger de Olbia tras un trabajado partido

Regala cuadernos en blanco a sus pupilos: Diego Placente, el aprendiz de Borghi que guía a Argentina en el Mundial Sub 20

El amague de Milei: la historia detrás del intento del Presidente de Argentina de viajar a la final del Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989
Cultura y entretención

Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Deadbeat: el intenso salto al vacío de Tame Impala a la electrónica

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump
Mundo

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump

A menos de un año de asumir: Las razones del jefe del Comando Sur de EE.UU. para anunciar su abrupto retiro

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca