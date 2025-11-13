Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

Tras sus memorables shows en el Estadio Nacional, el 11 y 12 de diciembre, la estrella del pop, Dua Lipa, tuvo una jornada de descanso en el país.

Según pudo saber Culto, la cantante pasó una tarde de asueto en la Viña Concha y Toro, ubicada en Pirque. Un lugar conocido por ser habitual en los recorridos de la ruta del vino, en la Región Metropolitana.

La artista, que suele visitar algunos sitios de las ciudades por las que pasa en sus tours, compartió algunas horas en el lugar con su equipo, e incluso se tomó algunas fotos con algunas personas que se le acercaron.

En su anterior visita al país, en 2022, Dua Lipa visitó el cerro San Cristóbal, y en enero de este año estuvo en Santiago y San Pedro de Atacama para grabar un comercial de la marca Yves Saint Laurent. En esos días visitó el Cajón del Maipo, el Desierto de Atacama y la sede del Club de la Unión.

Tras sus shows en el Nacional, Dua Lipa permanecería en el país hasta este viernes 14.