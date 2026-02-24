“Vi a Nosferatu”: las bromas de Rodrigo Villegas dirigidas a Fabrizio Copano

El comediante Rodrigo Villegas consiguió premios y aplausos en la Quinta Vergara durante la segunda noche del Festival de Viña. Algunas de las bromas más destacadas fueron dirigidas al humorista Fabrizio Copano.

Su primera mención al ex-integrante de El Club de la Comedia fue mientras leía una supuesta reseña a la presentación de Copano en Viña 2023, que fue un día después del show cómico de Villegas en el mismo certamen. La broma apuntó a que las críticas a la rutina de Copano fueron positivas, mientras que las de su espectáculo personal apuntaron a que hizo chistes sexuales.

Luego, Villegas comentó un supuesto encuentro que tuvo con Copano tras bambalinas luego de su show en Viña. En el escenario del chiste, este último estaba viendo la presentación de su colega humorista con un abrigo negro de paño, lo que “asustó” a Villegas.

23 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR El humorista Rodrigo Villegas se presenta en la Quinta Vergara, durante la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO Hans Scott

“Yo cuando miré no vi a Copano, vi a Nosferatu”, afirmó el comediante. Luego, dijo que, tras notar que sí era él, lo abrazó y “se secó la transpiración con él”.

Respecto a sus menciones, Fabrizio Copano elogió al comediante y dijp que “se sintió parte del triunfo de Villegas”. Afirmó esto en su reacción en vivo a la rutina de hoy, junto a Pedro Ruminot, Sergio Freire y Edo Caroe, publicada en el canal de YouTube “Somos Fabuloso”.