SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    “Vi a Nosferatu”: las bromas de Rodrigo Villegas dirigidas a Fabrizio Copano

    La segunda rutina cómica del Festival de Viña 2026 tuvo menciones puntuales a Fabrizio Copano. Villegas parodió las reseñas al show que dio en la Quinta Vergara en 2023, comparándolas con los elogios que recibió el ex-integrante de El Club de la Comedia en el mismo certamen.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    El comediante Rodrigo Villegas consiguió premios y aplausos en la Quinta Vergara durante la segunda noche del Festival de Viña. Algunas de las bromas más destacadas fueron dirigidas al humorista Fabrizio Copano.

    Su primera mención al ex-integrante de El Club de la Comedia fue mientras leía una supuesta reseña a la presentación de Copano en Viña 2023, que fue un día después del show cómico de Villegas en el mismo certamen. La broma apuntó a que las críticas a la rutina de Copano fueron positivas, mientras que las de su espectáculo personal apuntaron a que hizo chistes sexuales.

    Luego, Villegas comentó un supuesto encuentro que tuvo con Copano tras bambalinas luego de su show en Viña. En el escenario del chiste, este último estaba viendo la presentación de su colega humorista con un abrigo negro de paño, lo que “asustó” a Villegas.

    23 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR El humorista Rodrigo Villegas se presenta en la Quinta Vergara, durante la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO Hans Scott

    “Yo cuando miré no vi a Copano, vi a Nosferatu”, afirmó el comediante. Luego, dijo que, tras notar que sí era él, lo abrazó y “se secó la transpiración con él”.

    Respecto a sus menciones, Fabrizio Copano elogió al comediante y dijp que “se sintió parte del triunfo de Villegas”. Afirmó esto en su reacción en vivo a la rutina de hoy, junto a Pedro Ruminot, Sergio Freire y Edo Caroe, publicada en el canal de YouTube “Somos Fabuloso”.

    Lee también:

    Más sobre:Festival de Viña 2026Rodrigo VillegasHumorFabrizio CopanoComediaFestival de ViñaComediante

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rodrigo Villegas y Viña superan en rating al Festival de Comedia de CHV

    Más de 40 detenidos en el estado mexicano de Jalisco por actos violentos tras la muerte de líder narco ‘El Mencho’

    Rodrigo Villegas apela a su fórmula y triunfa en Viña con una rutina basada en la vida cotidiana

    Alerta por intensas lluvias y tormentas en Diego de Almagro: reportan 240 personas damnificadas en localidad Inca de Oro

    Mathiu Focker: origen y regreso del personaje más icónico de Rodrigo Villegas

    Exembajador británico en EE.UU. queda en libertad bajo fianza tras ser arrestado en investigación por vínculos con Epstein

    Lo más leído

    1.
    West end girls: la historia del primer hit de Pet Shop Boys, entre el rap y el acierto

    West end girls: la historia del primer hit de Pet Shop Boys, entre el rap y el acierto

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Alerta por intensas lluvias y tormentas en Diego de Almagro: reportan 240 personas damnificadas en localidad Inca de Oro
    Chile

    Alerta por intensas lluvias y tormentas en Diego de Almagro: reportan 240 personas damnificadas en localidad Inca de Oro

    Delcy Rodríguez pide “una nueva justicia” en su encuentro con víctimas de violencia política en Caracas

    Joaquín Lavín León es el sexto: los diputados que han sido desaforados durante el actual período parlamentario

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric
    Negocios

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric

    Oposición anticipa duro cuestionamiento a ministro Grau en cita en el Congreso por incumplimiento fiscal 2025

    Licencias médicas se desplomaron en 2025: se emitieron 1 millón menos y el gasto se redujo en cerca de US$675 millones

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?
    Tendencias

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Un frustrado Nicolás Jarry cae en tres sets ante el croata Prizmic y se despide en su debut del Bci Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    Un frustrado Nicolás Jarry cae en tres sets ante el croata Prizmic y se despide en su debut del Bci Seguros ChileOpen

    El fin de una era: Marcelo Gallardo anuncia su salida como entrenador de River Plate

    Manchester United vence a Everton para alargar su racha invicta y regresar a puestos de Champions League

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Rodrigo Villegas y Viña superan en rating al Festival de Comedia de CHV
    Cultura y entretención

    Rodrigo Villegas y Viña superan en rating al Festival de Comedia de CHV

    “Vi a Nosferatu”: las bromas de Rodrigo Villegas dirigidas a Fabrizio Copano

    Rodrigo Villegas apela a su fórmula y triunfa en Viña con una rutina basada en la vida cotidiana

    Más de 40 detenidos en el estado mexicano de Jalisco por actos violentos tras la muerte de líder narco ‘El Mencho’
    Mundo

    Más de 40 detenidos en el estado mexicano de Jalisco por actos violentos tras la muerte de líder narco ‘El Mencho’

    Exembajador británico en EE.UU. queda en libertad bajo fianza tras ser arrestado en investigación por vínculos con Epstein

    Trump desmiente versiones sobre supuestas dudas del jefe del Estado Mayor ante un ataque a Irán

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio