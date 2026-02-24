¿Qué significan las máscaras de Pet Shop Boys? El trasfondo simbólico de su show en Viña del Mar

La presentación de Pet Shop Boys en la segunda noche del Festival de Viña está dejando huella en fanáticos y casuales. El dúo británico de synth-pop trajo a Chile su gira Dreamworld, un show tecnológico y estético que exigió la modificación del escenario de la Quinta Vergara por primera vez en 65 años.

Con una estética futurista, pantallas con luces y looks estrafalarios, Neil Tennant y Chris Lowe llegaron a la Quinta Vergara a ofrecer un espectáculo sensorial. Una de las cosas que más ha llamado la atención del público ha sido el vestuario del dúo, que cambia cada cierto tiempo, con Tennant adoptando diversos atuendos.

Sin embargo, destacaron unas llamativas máscaras negras que los músicos británicos usaron al principio. Tennant se la quitó después, pero Lowe siguió más tiempo con este accesorio puesto.

¿Qué significan estas máscaras?

Las máscaras tienen relación directa con el enfoque del Dreamworld Tour, el montaje estrambótico que presenta en vivo Pet Shop Boys desde 2022. Este show presenta una apuesta teatral que aspira a mostrar a Tennant y a Lowe como “agentes de la música” en el “mundo de los sueños”.

Bajo esta lógica, los cantantes entraron a la Quinta Vergara usando máscaras con forma de diapasón, una herramienta metálica en forma de horquilla que sirve para afinar instrumentos y voces según su vibración.

Así, Pet Shop Boys se presenta disfrazado como instrumentos de afinación. Son los “agentes de sonido” de este “mundo abstracto” lleno de luces, vestimentas futuristas y colores.