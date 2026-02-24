SUSCRÍBETE
    De una tienda en Londres al escenario de la Quinta Vergara: el encuentro casual que dio origen a Pet Shop Boys

    El icónico dúo británico se presenta esta noche en el Festival de Viña del Mar, con una historia marcada por el azar, la amistad y el contraste creativo. Son el mayor número de la versión 2026 de la cita.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Pet Shop Boys. Foto de archivo Pelle Cre?pin / Murray Chalmer

    La presentación de Pet Shop Boys en el Festival de Viña del Mar revive una de las agrupaciones más duraderas del pop mundial, con más de cuatro décadas de trayectoria.

    Detrás de sus éxitos West end girls, It’s a sin y Always on my mind, existe una historia marcada por el azar. Neil Tennant y Chris Lowe eran dos desconocidos que coincidieron por casualidad en una tienda electrónica en Londres, iniciando una colaboración que transformaría la música electrónica de los años 80.

    Un encuentro casual que cambió el pop

    Era agosto de 1981, cuando Neil Tennant, entonces periodista musical de la revista Smash Hits, conoció al estudiante de arquitectura, Chris Lowe, en una tienda de equipos musicales electrónicos en King’s Road, en Londres.

    La búsqueda de un cable para un sintetizador, dio inicio a una conversación que giró en torno a música disco y artistas como Orchestal Manoeuvres in the Dark, Soft Cell y Kraftwerk.

    Fue entonces que coincidieron no solo en un mismo proyecto musical bautizado Pet Shop Boys, en honor a unos amigos que trabajaban en una tienda de mascotas, sino también en una de las amistades más estables de la industria.

    Durante años intentaron posicionar su propuesta en sellos discográficoas británicos, hasta que Tennant viajó a Nueva York para entrevistar a Sting y entró en contracto con el productor Bobby Orlando, con quien crearon sus mayores éxitos.

    Extraída de Rock & Pop

    Lo que comenzó como un experimento sin grandes expectativas terminó dando origen a un proyecto que combinaría letras inteligentes con sonidos electrónicos bailables que definirían su identidad artística.

    Dos personalidades opuestas que funcionan

    Parte del misterio de Pet Shop Boys radica en su dinámica interna, Tennant asumió el rol narrativo y comunicacional del grupo, con letras cargadas de observación social e ironía. Pese a que dejó de trabajar en Marvel UK y de periodista, su formación influyó directamente en las letras del dúo, cargadas de comentario político, crítica cultural y humor británico.

    Por su parte, Christian Lowe, representa una personalidad más sutil. Siempre detrás, lentes oscuros y escasas intervenciones públicas, se convirtió en el responsable del diseño musical y la estética sonora.

    El estreno de West end girls en 1984, alcanzó el éxito en Estados Unidos y Europa. Un año después fue regrabada y vendió más de 1.5 millones de copias. Según Record Guinnes, son el dúo más exitoso en la historia de la música del Reino Unido.

    Con un repertorio lleno de éxitos, el dúo británico se presenta en el escenario de la Quinta Vergara con su gira Dreamworld: The Greatest Hits Live, que repasará todos sus éxitos con un espectáculo que obligó a realizar modificaciones técnicas en el escenario.

