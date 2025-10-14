PRECISION: vuelve la fiesta LOA en un nuevo formato y lugar

Este 25 de octubre vuelve PRECISION X LOA, la fiesta anual de Cervecería LOA, ahora en un nuevo formato y lugar.

Después de varias fiestas que han llevado a cabo en su fábrica cervecera, donde los espacios se transforman y la música, la ambientación inmersiva y importantes Djs internacionales generan una experiencia única, vuelven la marca a traer su fiesta, ahora en otro espacio y con un nuevo concepto.

Este año la fiesta LOA se llama PRECISION, igual que el edificio en el que se llevará a cabo. Un edificio de alta gama, el cuál ha sido elogiado por múltiples arquitectos importantes y que nunca ha sido usado para un evento de este tipo, lo que promete un espacio único y envolvente.

En la música, habrá un sólido line up internacional: desde Berlín vuelve J. Pattersson, reconocido Dj que mezcla su música electrónica con sonidos en vivo e intervenciones con su trompeta y otros instrumentos, una verdadera puesta en escena. Desde Egipto y Canadá, estará la dupla Husa y Zeyada, quienes mezclan varios tipos de electro, house hasta incluso pop, todo con sintetizadores y cantos. Otro gran show para bailar y gozar la noche. Para comenzar la fiesta, estará el reconocido Dj chileno Hanzo Haramitsu.

La fiesta será de 9:00 a 04:00 horas en Av. El Salto 4291, Huechuraba.

Las entradas están disponibles en Evently.cl