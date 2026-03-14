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    Zaturno invita a Lenwa Dura a su show en Lollapalooza 2026

    En el escenario interpretaron Joven de la Pobla y Melaza, dos canciones que son parte del repertorio de la agrupación Tiro de Gracia, de la que ambos fueron parte. Esta aparición se da un par de semanas después de que se encendieran las alarmas en torno al estado de salud de Lenwa Dura.

    Por 
    Daniel Cañete
    Zaturno invita a Lenwa Dura a su show en Lollapalooza 2026

    Lenwa Dura apareció como acompañante en el show de Zaturno en Lollapalooza 2026. En el Cenco Malls Stage interpretaron Joven de la pobla y Melaza, canciones del repertorio de Tiro de Gracia, agrupación de la que ambos fueron parte.

    Joven de la pobla es un tema del disco Decisión (1999), una de las canciones más emblemáticas del grupo. Melaza es parte del álbum Ser hümano!! (1997), reconocido por Rolling Stone como uno de los 50 mejores discos chilenos. Después de interpretar las canciones, ambos pidieron aplausos el uno por el otro. “Una bulla por mi hermano Zaturno acá”, dijo Lenwa Dura antes de retirarse del escenario.

    La presentación se da pocas semanas después de que Lenwa Dura fuera hospitalizado tras la publicación de un video “despidiéndose”. “A los memeros que me estaban diciendo que me matara en vivo, bueno, ya lo hice, en un ratito más me voy. Cuídense, cabros, que estén bien y nos vemos nomás, en otra vida quizás”, expresó.

    El rapero fue llevado al Hospital Padre Hurtado con ayuda de Carabineros y, posteriormente, publicó un mensaje disculpándose. “Sé que los preocupé y pido perdón por todo esto, pero quiero dar gracias a todos ustedes, sea quien sea, por decirme ‘levántate’”, manifestó.

    Lenwa Dura arrastra una larga disputa legal con su excompañero de Tiro de Gracia, Juan Sativo. Como resultado de ello, ha tenido dificultades económicas y la incapacidad de tocar algunos temas del repertorio del grupo. Además, ha sido objetivo de mensajes de odio por redes sociales.

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    Más sobre:lollapalooza2026Lenwa DuraZaturnoTiro de GraciaJuan SativoSer Humano!!MúsicaMúsica Culto

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