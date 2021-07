El lunes pasado el gobierno entregó el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre. En el reporte se verifica una mejoría en la proyección de crecimiento para este año, pero un importante deterioro fiscal en 2021 y una senda de recuperación que generó bastantes discrepancias entre los economistas. Esto, principalmente, porque el escenario delineado por Hacienda y la Dirección de Presupuestos supone una reducción de 20% del gasto, lo que para el escenario actual de crisis sanitaria y cambio en el ciclo político lo pone cuesta arriba.

El subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, responde a las críticas de los economistas y anticipa que lo expuesto en el Informe de Finanzas, es el mejor escenario con la información disponible que se tiene hoy.

En ese contexto, afirma que cuando se ingrese el proyecto de Ley de Presupuestos 2022 vendrá el cálculo más afinado, aunque subraya que se tiene que comenzar a retirar el estímulo fiscal. “No es sostenible este nivel de gasto”, puntualiza.

Al ver la evolución del nivel del gasto público se aprecia que en 2019 pasó de US$68.164 millones a US$69.164 millones, por lo que no hubo un cambio significativo, sin embargo, ahora, en 2021 subirá a US$101.104 millones. ¿Esto refleja la crítica que hacen algunos economistas y parlamentarios de oposición de que se llegó tarde con las ayudas y que, por lo mismo, ahora el salto es muy fuerte?

Como lo muestra el Informe de Finanzas Públicas el gasto en 2021 crecerá 27,3% real, lo que significa que el monto llega a una cifra de US$101 mil millones. Es una expansión muy significativa, histórica y extraordinaria para enfrentar una pandemia que ha sido muy brutal en las familias chilenas, y en los sectores más vulnerables. Esto ha sido parte de un proceso de evolución de la pandemia y uno toma siempre las mejores decisiones con la información que tiente disponible, y eso nos llevó a ir perfeccionando la política social.

¿No recoge esta crítica de que las cifras muestran que el gasto público llegó tarde y que por eso se tuvo que acelerar el tranco en 2021?

Lo que vemos es que el gobierno ha tratado de hacer lo mejor posible con la información y los recursos disponibles. En ese sentido, este aumento ha sido también parte de la evolución de la pandemia. Nosotros no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia ni cómo se iban a extender las cuarentenas. El desarrollo de las políticas sociales y económicas siempre han sido un espejo para tratar de reflectar cómo ha evolucionado la pandemia en todas sus dimensiones.

En el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre hay un empeoramiento de la situación fiscal para 2021, pero una mejora sustantiva en 2022, ya que esperan que el déficit estructural pase de -9,5% a-3,9% y el efectivo de -7,1% a -1,9%. ¿Qué tan realista es que eso se cumpla considerando que para lograrlo el gasto público tiene que caer en torno a 20%?

El incremento del gasto público ha sido extraordinario como respuesta necesaria para la pandemia. Se pasó de US$73 mil millones a US$101 mil millones. Ese gasto adicional ha significado recurrir a nuestros activos y a endeudamiento. No obstante, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a transitar desde este aumento fuerte del gasto al crecimiento y a la creación de empleo. Esto significa necesariamente ajustar el impulso fiscal durante los próximos años. No es sostenible mantener el nivel de gasto que tenemos hoy día.

Si bien los economistas coinciden en que se debe comenzar a ajustar el gasto, ven poco probable que sea en 20%, sino que más bien algo más cerca de 10%. ¿no era mejor hacer el tránsito más gradual?

La discusión del presupuesto es un proceso largo y tiene varias etapas. Se analizan todos los ámbitos y las necesidades de la población. En septiembre, como ha sido tradicional, se ingresa al Congreso y, en ese momento, vamos a analizar, con la mejor evidencia disponible, cuál es el mejor presupuesto que se puede presentar. Vamos a ir ajustando nuestras proyecciones en relación a los datos disponibles, por lo tanto, es una conversación que tendremos en el próximo Informe de Finanzas Públicas (que se presenta junto al proyecto de ley de Presupuestos).

Entonces, ¿es de esperar que en ese informe las proyecciones de caída del gasto sean menores a 20%?

El nivel de gasto que tenemos hoy en día no es sostenible en el largo plazo, hay que ajustar el presupuesto a nuestra capacidad de crecimiento. Ahora, cuánto será ese ajuste lo vamos a tener que evaluar cuando se presente el presupuesto 2022.

Otro de los debates que se produjeron fue el de las holguras que habrá: se dice que serán US$3.000 millones en 2022 y en el período 2022-2025 un total de US$15.000 millones. ¿En qué se basan para estimar estas mayores holguras en relación a lo presentado en el informe del primer trimestre que habla de poco más de US$8.000 millones en ese mismo período?

Las holguras son siempre importantes, porque entregan capacidad de maniobra a los distintos gobiernos para que puedan realizar sus propios programas y prioridades. Esta medición aumentó en relación a los informes anteriores, porque hemos tenido mejores precios del cobre que permite mayores ingresos y también las perspectivas de crecimiento han permitido generar mayores holguras.

¿Pero estas también se revisarán cuando se entregue el presupuesto?

Así es. Siempre vamos ajustando nuestras proyecciones y lo hacemos con la mejor evidencia posible que se tenga. Vamos a entregar cuál es el resultado en el siguiente informe de Finanzas Públicas.

¿Se puede esperar que cuando se presente el Informe de Finanzas Públicas junto al proyecto de ley de Presupuestos 2022, las proyecciones fiscales de mediano plazo podrían ser más realistas o menos optimistas?

Vamos a tener que verlo en su momento. Me cuesta anticiparme a algún escenario, ya que recién terminamos el informe del segundo trimestre. Tendremos que revisar el presupuesto, pero siempre ponemos la mejor información que tenemos para hacer nuestros informes.

Si llegara a haber nuevas presiones políticas para extender beneficios o bien la pandemia vuelve a aparecer con fuerza, ¿hay más recursos para extender el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y ayudas a las pymes, o con lo que se ha gastado ya se cierra la llave?

En enero no sabíamos que seríamos capaces de construir el IFE universal, en marzo no sabíamos que íbamos a ser capaces de crear un bono para las pymes, y hoy día no sabemos lo que pasará en tres o cuatro o cinco meses más. El acuerdo es que las ayudas sociales están desplegadas de manera masiva hasta septiembre. Y ese compromiso ha significado gastar entre abril de 2020 hasta fines de este año US$28 mil millones en transferencias directas.

Un proyecto que tiene directa relación con aumentar los ingresos fiscales es el de las exenciones tributarias, ¿en qué está esa iniciativa?

Como gobierno hemos dicho que se avanzará en esta materia, incluso en el documento que presentamos para los mínimos comunes hablamos de las exenciones a ganancia de capital y del IVA a la construcción, entre otras materias. Estamos analizando esos contenidos y esperamos prontamente tener novedades sobre la materia.

¿Se puede afirmar que esa iniciativa sigue sobre la mesa o se volvió a guardar dentro de algún cajón en Teatinos 120?

Es una materia que lejos de estar guardada en un cajón, está sobre la mesa, y es parte de análisis y conversaciones que estamos teniendo con los distintos sectores políticos.

¿Podría ingresar antes de septiembre o bien tramitarse en paralelo al presupuesto 2021?

Es muy aventurado decirlo todavía, pero es algo que estamos analizando seriamente.

14 Julio 2021 Entrevista a Alejandro Weber, subsecreatrio de Hacienda. Foto: Andres Perez

“No creo que un programa de gobierno comunista pueda entregar a Chile las oportunidades de crecimiento y desarrollo”

-En las próximas elecciones presidenciales, de alguna manera están en disputa dos modelos de desarrollo, y ahí el punto en cuestión es si este modelo actual chileno se agotó, ¿cuál es su postura al respecto?

Mi sensación es que algunos han enfatizado en el tiempo una prioridad mayoritaria por la superación de la pobreza, pero han abandonado la relevancia de superar la desigualdad. La desigualdad y la pobreza van de la mano, ambas impiden que las personas puedan realizarse. Tengo la impresión de que no hemos sido capaces de ver con profundidad el impacto de la desigualdad en nuestro país. Hay una tarea que es imprescindible: tener un Estado que llega de manera ágil a resolver los problemas de las personas de forma robusta. Un mercado que sea capaz de generar riqueza, de competir en igualdad de condiciones, que haya libre competencia y se castiguen las colusiones. Tengo la sensación que los distintos grupos políticos no han enfatizado en la integración de superación de la pobreza y superar las desigualdades.

¿Pero por qué cree que las ideas más de izquierda están liderando en las encuestas y se impusieron en las elecciones de la Convención Constitucional?

Lo que veo es que la sociedad chilena quiere transformaciones profundas. Hoy día lamentablemente pese a los esfuerzos que han hecho sucesivos gobiernos y el Estado en general, lamentablemente la cuna donde uno nace sigue en muchos casos determinando cuáles son las posibilidades de desarrollo y acceso a oportunidades. Y la única forma de generar mayores oportunidades es generando libertad, y eso se gana con mejor educación para acceder a un tejido social más profundo. En ese sentido, hay muchos candidatos que ofrecen transformaciones, pero tiene que hacerse con respeto a la institucionalidad, de manera sostenible y financiadas en el largo plazo, y tiene que respetar de manera profunda la dignidad de las personas. La ciudadanía también exige justicia de trato, que nadie se salte la fila.

¿Y eso quién lo representa?

Tengo la sensación que quienes entregan de mejor una perspectiva de desarrollo en ese sentido son los candidatos de Chile Vamos. Estoy confiado que el próximo gobierno seguirá una senda de transformaciones profundas, pero con principios de justicia y solidaridad.

Pero quien lidera es el candidato del Partido Comunista…

Los últimos 30 años de nuestro país han sido fundamentales para superar la pobreza. Se ha generado crecimiento, desarrollo, pero nos hemos olvidado de muchos que han quedado atrás y esa es la demanda hoy día. Para ser bien honesto, no creo que un programa de gobierno comunista pueda entregarle a Chile las oportunidades de crecimiento, desarrollo, prosperidad y libertad.P

Hacienda alista consulta pública para mejor la regla fiscal

El ministro había señalado que se iba a avanzar con cambios a la regla fiscal. ¿En qué etapa está ese proceso?

Hemos pedido una serie de recomendaciones al Consejo Fiscal Autónomo (CFA), porque estamos trabajando en mejoras a la regla. La próxima semana vamos a iniciar un proceso de consulta pública para las mejoras a la regla fiscal.

¿Lo que se propone serán cambios legales o administrativos?

Lo que se analizará en esta consulta son cambios administrativos, al decreto metodológico.