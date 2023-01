Andrés Longton (RN) y libelo contra Ríos: “Es una acusación impulsada por RN y Chile Vamos, no podría concebirse que existan descuelgues”

El jefe de bancada de los diputados de RN, Andrés Longton, no se da por vencido. A pesar de que este martes el diputado Benjamín Moreno (republicanos) votó de forma negativa la acusación constitucional contra la exministra de Justicia Marcela Ríos en la comisión revisora, Longton cree que aún hay espacio para convencer a los parlamentarios del partido fundado por José Antonio Kast.

Este miércoles Longton tendrá que defender en la sala el libelo y tratar de convencer a los diputados que tienen dudas. La acusación llega con un informe negativo -no vinculante- en que se recomienda que sea rechazado.

Pese a estos obstáculos, el parlamentario de RN -quien dejará la jefatura de la bancada en marzo- entrega sus argumentos de por qué debería aprobarse, emplaza a los republicanos y desliza que los parlamentarios de RN que se descuelguen podrían ser sancionados en instancias internas del partido.

¿Qué le parece que los republicanos no apoyen la acusación constitucional?

No es correcto afirmar que republicanos no apoyará la acusación constitucional contra la exministra. Eso se verá este miércoles. Hay argumentos jurídicos muy claros sobre la responsabilidad constitucional de la exministra en la falta de fundamentación de los indultos y también en la instrumentalización del sistema de beneficios penitenciarios en la Macrozona Sur, que otorgó permisos de salida y traslados a delincuentes como los que asesinaron al matrimonio Luchsinger Mackay y otros vinculados a orgánicas violentistas, como la que afectó al Molino Grollmus. La presidenta del Partido Republicano, que es de La Araucanía, y los diputados y senadores de la zona saben perfectamente que hubo una responsabilidad manifiesta de la exministra. Espero podamos persuadir a la mayor cantidad de diputados, incluyendo el diputado Moreno, para aprobar la acusación.

¿Quedan dañadas las relaciones con republicanos?

Sería una mala señal que rechacen la acusación, una decisión incomprensible, sobre todo para las víctimas. Esperamos poder persuadir para que la mayor cantidad de diputados y diputadas pueda adherir a esta acusación, cuyo sustento jurídico fue refrendado por connotados abogados de distintos colores políticos, como la expresidenta del Tribunal Constitucional Marisol Peña, los exministros de Justicia Jaime Campos e Isidro Solís, entre otros.

¿Con esta señal se desinfla la acusación? Sin los votos republicanos se ve difícil que se apruebe.

La acusación está más vigente que nunca y deberían estar los votos necesarios, porque la exministra de Justicia infringió leyes muy relevantes y las dejó sin ejecución, con consecuencias muy negativas, favoreciendo a peligrosos delincuentes a través de los indultos y de la instrumentalización del sistema de beneficios penitenciarios en la Macrozona Sur.

¿Van a estar todos los votos de la bancada de RN?

Es una acusación impulsada por RN y Chile Vamos, no podría concebirse que existan descuelgues por parte de algunos parlamentarios. Tengo la confianza de que los votos de RN van a estar, porque precisamente es una acción institucional liderada por el partido. No se entendería que no fuese así. Ningún parlamentario me ha manifestado alguna oposición o duda con respeto al mérito de la acusación. Por lo tanto, no esperaría nada distinto.

Si es que la acusación no pasa al Senado, ¿sería un fracaso de Chile Vamos, considerando lo que pasó la semana pasada con la acusación al ministro Giorgio Jackson?

No. En la Cámara de Diputados Chile Vamos no tiene mayoría. Esa es una realidad. Por lo tanto, si nosotros logramos pasar al Senado es porque logramos persuadir y convencer a personas que cruzaron la vereda, que no tienen la misma corriente política. Eso, obviamente que es relevante, porque quiere decir que pusieron por delante los fundamentos jurídicos de la acusación y también el interés por la seguridad y tranquilidad de las familias.

¿Cómo responde a las críticas sobre que están actuando de la misma forma en que actuó la oposición anterior durante el gobierno del expresidente Piñera al abusar de esta herramienta de las acusaciones constitucionales?

Yo creo que no. Esta es la primera acusación que presenta Chile Vamos. Esos son los datos duros. No hemos presentado otra acusación. Ellos presentaron 11 en cuatro años y, principalmente, las presentaron por diferencias políticas, con muy poco contenido desde el punto de vista de poder visualizar algún tipo de infracción constitucional o legal.

Si es que logran tener éxito y pasar al Senado, ¿cree que los 12 senadores que firmaron los requerimientos de inconstitucionalidad por los indultos se deberían inhabilitar? El ministro Luis Cordero manifestó que esos senadores al firmar el requerimiento están manifestando una opinión previa.

Yo no comparto la opinión del ministro Cordero, porque una cosa es la inconstitucionalidad y otra cosa es la responsabilidad política detrás de esa inconstitucionalidad. Son cosas absolutamente distintas. Los senadores están en su legítimo derecho de inhabilitarse, pero yo creo que no deberían hacerlo.

Usted comentó que esta acusación es una decisión institucional de su partido. En el caso de que hubiese votos disidentes de su bancada, ¿cree que se deberían activar las instancias disciplinarias internas?

Hay que verlo. Habría que determinarlo. Obviamente que alguien se salga a estas alturas sin haberlo manifestado previamente es complejo, entendiendo que somos una bancada, que hay ciertas decisiones que son previamente acordadas. Si es que esto no se plantea previamente me parece que hay que activar algunas... no sé si sanciones, pero sí algunos procesos para ver de qué manera se toman ciertas acciones en relación a parlamentarios que se salieron sin aviso previo.

¿Pasarlos al tribunal supremo?

No sé. No lo hemos conversado ni acordado en la bancada. Sería una mala señal y yo tengo la seguridad de que no va a ocurrir.