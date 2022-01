Boric busca incluir al PPD, PR y PL a su gabinete para ampliar base de su gobierno

Un mensaje a la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, le envió el presidente electo Gabriel Boric este martes. Alertado por el hecho de que las negociaciones por la mesa de la Cámara de Diputado habían quedado en punto muerto en un tenso encuentro entre Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social, el futuro jefe de Estado le reforzó su intención de incorporarlos a la “construcción del gobierno”.

En las horas previas a la nominación del gabinete, que será anunciado este viernes, ha ido tomando fuerza la idea de que -tal como el Partido Socialista- el PPD, el PR y el Partido Liberal asuman cargos ministeriales o se sumen en otros puestos. De esta manera, se ampliaría la base de apoyo del mandatario una vez que asuma su periodo el 11 de marzo.

Ese diseño se viene evaluando desde hace semanas, pero el mensaje del mandatario electo al PPD reforzó esa posibilidad. Y lo hizo frente a la preocupación que se había instalado entre los habitantes de “La Moneda chica” ante la tensión que el lunes se evidenció entre los parlamentarios de la actual oposición.

Ese día, en la sede del Congreso en Valparaíso, la centroizquierda insistió en que la coalición que asumirá el gobierno en marzo debía hacer gestos a ese mundo, concediéndoles presidir los cuatros años de la nueva administración, sobre todo, considerando que no cuentan con mayorías para impulsar su programa ni en la Cámara Baja ni en el Senado. Pero representantes del conglomerado no cedieron en ese punto y pidieron distribuir ese cargo en dos periodos para cada sector.

Ese mensaje generó el momento de mayor crispación. “Quizás este viernes podría cambiar cuáles son los partidos de gobierno”, dijo el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social), para calmar los ánimos de sus socios de Nuevo Pacto Social.

Sin embargo, sus palabras tuvieron el efecto contrario. Según aseguran varios de los presentes, la diputada Andrea Parra (PPD) lanzó una frase que terminó por alertar al equipo presidencial. “Que pongan a un ministro del PPD no significa que seamos parte del gobierno”, habría afirmado la legisladora.

El hecho alarmó al parlamentario y a su coalición, quienes ad portas del anuncio del gabinete han transmitido a esos sectores -en distintos espacios- que necesitan a todas las fuerzas posibles para ampliar la base de apoyo del futuro gobierno. De hecho, luego de que Boric saliera electo invitó formalmente al PS a formar parte del gabinete y, además, le transmitió al PPD, el PR y el PL que se buscaría una fórmula para integrarlos. Además, los socialistas plantearon en distintas oportunidades que no aceptarían “maltrato” a sus aliados y así lo hicieron también las propias directivas de esos partidos.

El contacto entre Boric y Piergentili estuvo antecedido por otra señal. El viernes pasado, Izkia Siches -quien ha estado involucrada en el diseño del futuro gabinete- llamó personalmente a la dirigenta para consultarle por algunos nombres ligados a su colectividad, los que buscarían incorporar en algún ministerio.

En ese contexto, según quienes conocieron del intercambio, la expresidenta del Colmed habría sondeado la opción de la exmilitante del partido y exsubsecretaria de Salud Jeannette Vega. No obstante, en algunos sectores del PPD advierten que ella no podría ser considerada una figura del ADN “puro” de la tienda de Santo Domingo. Al ser consultada por este medio, en todo caso, Vega dijo no haber sido contactada formalmente para asumir algún cargo.

En el PPD el nombre que ha circulado con más fuerza es el del exjefe de la División de Seguridad Pública de Michelle Bachelet, Eduardo Vergara (PPD). El pepedé, de hecho, fue uno de los militantes de ese partido que se sumaron a la campaña de Boric para la segunda vuelta.

En el partido liderado por Piergentili aún no hay claridad de si la señal del presidente electo y Siches se traducirá en que alguno de sus militantes aterrice en el gabinete, sin embargo, en la colectividad dan por hecho de que, al menos, existiría alguna fórmula para su participación.

Lo mismo creen en el PR y en el PL. Según algunas fuentes de esos partidos, en las conversaciones que han sostenido con el equipo presidencial se les habría transmitido un mensaje similar e, incluso, sostienen que se estaría evaluando que alguien de sus filas pueda formar parte del gabinete.

Tanto en el equipo presidencial como en esos partidos, no obstante, han mantenido con máxima reserva las intenciones que están sobre la mesa, sobre todo, porque entienden que la resistencia a su incorporación en sectores de Apruebo Dignidad podría terminar por frustrar ese diseño.

Jackson viaja a Valparaíso

Ante la inquietud de la centroizquierda y frente la tensión que se ha generado por el acuerdo administrativo del Congreso, la mano derecha del presidente electo, Giorgio Jackson, viajó ayer a Valparaíso.

El parlamentario RD y quien suena para integrar el comité político del futuro gobierno sostuvo reuniones con los jefes de comité tanto de la Cámara Baja como del Senado para calmar las aguas y pedirles colaboración.

Según quienes conocieron del tenor de ambos encuentros, el dirigente aseguró que para el gobierno era prioritario que llegaran a un buen acuerdo de cara a la integración de las mesas y las comisiones y que actuaran de forma unitaria.

El reencuentro Elizalde-Fernández

Como “fraterno” y “amistoso”. Así describen quienes fueron testigos en el Congreso del reencuentro que este miércoles tuvieron el presidente del PS, Álvaro Elizalde, y la diputada de esa colectividad, Maya Fernández.

La legisladora, quien no fue a la reelección y representa a la disidencia del senador por El Maule en la colectividad, es una de las cartas seguras para integrar el gabinete de Boric y ha sido mencionada para las carteras de Agricultura y Defensa. A ella se sumaría el senador Carlos Montes (Vivienda) y la independiente-PS Antonia Urrejola (Cancillería).

El encuentro Elizalde-Fernández se da luego de que el PS se tensionara ante la posibilidad de que el mandatario electo nombrara a figuras “hostiles” a su mesa y tras la acusación de cercanos a la nieta de Salvador Allende de un supuesto “veto” a su nombre por parte de la directiva.

Con la decisión del mandatario más o menos clara, la que tiene conformes a los socialistas, ambos dirigentes han limado asperezas. De hecho, quienes conocieron del tenor de la conversación aseguran que abordaron los términos en que Fernández se incorporaría a la futura administración, en la que se espera que el timonel del partido incida a través del comité político.