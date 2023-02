Catalina Pérez (RD): “Al ir en una lista única no estamos decidiendo la existencia de una nueva coalición en el gobierno”

La diputada Catalina Pérez (RD) pide “calma y fraternidad” para discutir sobre la posibilidad de configurar una nueva coalición política que reúna a los partidos que hoy son parte de Apruebo Dignidad con el PS. En esa línea, dice que lo peor que se puede hacer es tomar este debate con “ansiedad”.

Pese a evitar criticar directamente al presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, la extimonel de RD toma distancia de lo planteado por Ibáñez en una entrevista en El Mercurio en que el líder del partido del Presidente Gabriel Boric propuso una nueva coalición en que el PS sea protagonista. Además, rechaza categóricamente que Apruebo Dignidad haya cumplido su ciclo: “Los proyectos políticos cumplen un ciclo cuando dejan de ser un aporte al debate político o sus ideas dejan de hacer sentido a la gente y no creo que sea el caso de Apruebo Dignidad”.

RD siempre ha planteado la idea de incorporar al PS en una coalición, sin embargo, el diputado Ibáñez va un paso más allá y dice que Apruebo Dignidad (AD) llegó a su fin y que se debe configurar una nueva coalición en que el PS tenga liderazgo. ¿Comparte ese planteamiento?

Hace años que RD viene planteando una relación estratégica del FA con el PC y el PS. De hecho, hace apenas un año y medio eso nos llevó a empujar una primaria presidencial, para que no se acotara solo a Apruebo Dignidad. Me alegra mucho que otros actores dentro del FA ahora estén planteando la importancia de la unidad y de la reconfiguración del mapa político de la izquierda y la centroizquierda, pero creo que eso requiere de calma, de procesos, de fraternidad, no de ansiedades.

¿El diputado Ibáñez compartió esa idea con usted? ¿Lo conversaron?

No, no ha sido objeto de nuestras conversaciones.

Dado el ruido generado al interior del FA, ¿le pidieron explicaciones por sus dichos?

Ninguna.

El PPD y el PL se tomó este planteamiento como una afrenta, como una invitación al PS a quebrar el Socialismo Democrático. ¿Se debió prever esas consecuencias?

Es muy importante no caer en falsas disputas en esta conversación. Al ir en lista única no estamos decidiendo la existencia de una nueva coalición en el gobierno ni si se está agotando o no el proyecto de Apruebo Dignidad, ni tampoco quién es más leal con el gobierno. ¿Que yo crea en la lista única me hace más leal al gobierno y al del frente no? En ningún caso. Tener la convicción de que estás en la posición correcta no nos puede llevar a extremar posiciones o generar caricaturas de las cuales después no podamos retroceder. Somos parte del mismo ciclo político y creo que eso amerita una reflexión y cuidado permanente de las palabras y propuestas que se ponen sobre la mesa.

¿Se apresuró Ibáñez al proponer algo sin discutirlo al interior del FA?

Si la lista única es una decisión electoral o si es una decisión de alianza política, en ambos casos va a ser una buena noticia. Si solo es una decisión electoral, tenemos diferencias respecto de qué fórmula permite el mejor despliegue de las fuerzas de gobierno. Tenemos una preocupación, que es genuina y que ha sido señalada por la propia ministra del Interior, sobre concurrir a la elección con dos listas que dice relación con cómo continuamos fortaleciendo la unidad que necesitamos para conducir el gobierno si en el momento electoral más inmediato decidimos competir entre nosotras. Yo creo que ambas disyuntivas se resuelven con la lista única.

¿O sea el debate de ir en una sola lista no se debiese contaminar con el debate por armar una nueva coalición?

Lo que digo es que el debate electoral no puede condicionar la decisión política. Si la lista única es una decisión de carácter electoral o es una decisión de carácter política va a ser de todas maneras una buena noticia. Que sea una decisión electoral o una decisión política depende de una serie de factores o del avance de una conversación que tiene sus propios tiempos, diálogos, pasos y procesos. Es muy importante no tener ansiedad en el paso de una decisión a otra.

¿Ibáñez pecó de ansioso?

No hay que cometer el error de falsas disputas, pero vuelvo a repetir. Al ir en una lista única no estamos decidiendo la existencia de una nueva coalición en el gobierno ni si está agotado Apruebo Dignidad y mucho menos quién es más leal con el gobierno.

¿Comparte que AD ya cumplió un ciclo?

La discusión respecto de la construcción de una alianza con el Socialismo Democrático o con el PS en particular no tiene que ver con la vigencia o no de la apuesta de Apruebo Dignidad. No se trata de quién salva a quién, tiene que ver con fortalecer una alternativa de cambio. Somos más fuertes si estamos juntos. Los proyectos políticos cumplen un ciclo cuando dejan de ser un aporte al debate político o sus ideas dejan de hacer sentido a la gente y no creo que sea el caso de Apruebo Dignidad.

¿Era el momento indicado para hacer este ofertón, a seis días de inscribir las candidaturas?

La reconfiguración del mapa político de la izquierda y centroizquierda requiere de fraternidad, de calma y no requiere ansiedades, más allá de lo que a uno le gustaría.

Ante la eventualidad de hacer una nueva coalición en que el PS sea el protagonista, ¿eso incluye también al PPD?

Eso es algo que forma parte de la conversación que tiene que tener el amplio arco de la izquierda y centroziquierda en un ciclo político en Chile que es de cambio y que ha exigido una actualización de los diversos proyectos políticos. Es parte de una discusión que hay que tener.

¿Cómo espera que decante el lío de las listas?

La mejor forma de enfrentar este proceso es yendo en una sola lista como alianza de gobierno, eso es algo deseable desde el punto de vista electoral por cierto, pero sobre todo es algo imprescindible desde el punto de vista político.

Ante la posibilidad de ir en dos listas, ¿en qué pie queda la alianza de gobierno si las dos coaliciones que la sustentan en vez de colaborar como socias van como competidoras?

La pregunta es cómo continuamos fortaleciendo la unidad que necesitamos para conducir el gobierno si en un momento electoral tan próximo decidimos competir entre nosotras. Esa es una respuesta que aún no tenemos, pero que vamos a tener que encontrar en conjunto. Por lo mismo, es importante no instalar falsas disputas.