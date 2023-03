Chile es uno de los países de América Latina con peor desempeño en índice de equidad de género del Banco Mundial

De cara a la conmemoración de el Día Internacional de la Mujer este ocho de marzo, el Banco Mundial (BM) mostró su preocupación ante los resultados que arrojó la actualización de su medición del avance de equidad de género en el mundo, en los ámbitos legal y económico. Según el reporte “La Mujer, la Empresa y el Derecho 2023″, dado a conocer este jueves, “el ritmo de las reformas hacia un trato igualitario de los derechos de la mujer ha caído al nivel más bajo en los últimos 20 años”.

El estudio abarca 190 países y evalúa las leyes y regulaciones en ocho áreas relacionadas con la participación económica de la mujer: movilidad, trabajo, remuneración, matrimonio, parentalidad, empresariado, activos y jubilación. Esto, en base a 35 preguntas asociadas a un indicador.

“En 2022, la puntuación promedio a nivel mundial en el índice de La Mujer, la Empresa y el Derecho es de 77,1 (donde 100 es totalmente igualitario), aumentando sólo medio punto, lo que indica que, en promedio, las mujeres gozan apenas del 77 % de los mismos derechos que tienen los hombres ante la ley. Al ritmo actual de reforma, en muchos países una mujer que ingresa a la fuerza laboral hoy se retirará antes de obtener los mismos derechos que los hombres”, indicó el BM.

Otro de los datos que reflejó la preocupación por parte del organismo, fue que solamente se registraron 34 reformas jurídicas hacia la igualdad de género en 18 países, entre octubre de 2021 y 2022, lo que constituye el número más bajo desde 2001.

“Se estima que harían falta otras 1.549 reformas para alcanzar la igualdad jurídica de género en todas las áreas medidas por el informe. Al ritmo actual, se necesitarían al menos otros 50 años, en promedio, para alcanzar esa meta”, alertó el reporte.

La preocupación del Banco Mundial también responde a que ve en la equidad de género un facilitador para el desarrollo de la economía en tiempos que se proyecta una recesión en el mundo.

“La reducción de la brecha de género en empleo podría incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita a largo plazo en un promedio de casi un 20% en todos los países. Según estudios, se estima ganancias económicas globales entre US$ 5 billones a US$ 6 billones si las mujeres iniciaran y ampliaran nuevos negocios al mismo ritmo que lo hacen los hombres”, explicó.

De todos modos, si se considera la evolución desde que el BM comenzó a medir este índice, en 1970, la puntuación promedio global ha mejorado casi en dos tercios, incrementándose de 45,8 a 77,1 puntos.

De hecho, 14 economías del mundo cuentan con la totalidad de los puntos (100), y por ende cumplen con todas las exigencias del organismo en la materia: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, España, Portugal, España y Suecia pertecen a este grupo.

Por su parte, las economías de Afganistán con 31,9 puntos, Irán (31,3), Qatar (29,4), Sudán (29,4), Yemen (26,9) y la ribera occidental y de Gaza cierran el listado con 26,3 puntos.

“Aunque se han alcanzado grandes logros en las últimas cinco décadas, aún queda mucho por hacer en todo el mundo para garantizar que las buenas intenciones vayan acompañadas de resultados tangibles, es decir, la igualdad de oportunidades ante la ley para las mujeres. Las mujeres no pueden darse el lujo de seguir esperando más para alcanzar la igualdad de género y tampoco puede hacerlo la economía mundial”, enfatizó el BM.

Realidad chilena

En lo que respecta a Chile, su desempeño en este indicador de equidad de género tanto a nivel general como en la región, es bajo. De partida, no se encuentra entre las dieciocho economías que mejoraron su desempeño en el último año y sólo se ubica por sobre el promedio de algunas zonas del Medio Oriente, África y Asía.

Así, en América Latina es superado por Perú, con 95 puntos, Paraguay (94,4), Costa Rica (91,9), Ecuador (89,4), Bolivia (8,88), El Salvador (88,8), México (88,8), Uruguay (88,8), República Dominicana (88,3), Nicaragua (88,3), Brasil (85), Venezuela (85) y Colombia (84,4), entre otros. Luego viene Chile con 80 puntos, ubicándose en el lugar 96 de 190 economías.

En todo caso, Chile supera a Argentina (79,4) y a Panamá (79,4), entre otros países de Latinoamérica que se ubican más abajo.

En relación a la posición de Chile en el mundo, el índice muestra que se ubica lejos del promedio de 95,3 puntos de las economías más grandes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), de la media de Europa y Asia Central (84,4) y más atrás de su vecindario, ya que el promedio de América Latina y El Caribe es de 80,9 puntos.

Sí se ubica sobre la media de las economías de África del sur del Sahara (72,6), Asia oriental y el Pacífico (72,6), Asia meridional (63,7) y Oriente Medio y Norte de África (53,2).

Sobre los aspectos que destaca el Banco Mundial de Chile en materia de género, aparece la movilidad de la mujer (restricciones a la libertad de movimiento) y parentalidad (las leyes que afectan el trabajo de las mujeres después de tener hijos). En ambos ítems el país registra el puntaje total.

No obstante, la peor cara de Chile en materia del indicador de género del Banco Mundial se da en la categoría de activos (las diferencias de género en los derechos de propiedad y sucesión): ahí el puntaje es el más bajo, con 60 puntos. La razón es que ante las preguntas: ¿Tienen hombres y mujeres los mismos derechos de propiedad sobre los bienes inmuebles? y ¿Concede la ley a los cónyuges la misma autoridad administrativa sobre los bienes durante el matrimonio? La respuesta fue “No”.

“Para mejorar en el indicador de activos, Chile podría considerar la posibilidad de conceder a los cónyuges los mismos derechos sobre los bienes inmuebles, y conceder a los cónyuges la misma autoridad administrativa sobre los activos durante el matrimonio”, dijo el Banco Mundial en la radiografía realizada a Chile.

Por otro lado, en las categorías trabajo (leyes que afectan las decisiones de las mujeres de trabajar), remuneración (leyes y regulaciones que afectan los sueldos de las mujeres), empresariado (las restricciones que enfrentan las mujeres para iniciar y operar una empresa) y jubilación (leyes que determinan el monto de la pensión para las mujeres), anotó 70 puntos de 100.

“Chile podría plantearse reformas para mejorar la igualdad jurídica de las mujeres”, concluyó el Banco Mundial.