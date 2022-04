“Es perfectible”: Colectivos que firmaron acuerdo de sistema político se abren a rechazar parte de éste en el pleno

Aunque la semana pasada la postura mayoritaria dentro de la comisión de Sistema Político era respetar al pie de la letra el acuerdo al que llegaron el pasado lunes que establece un “presidencialismo atenuado” y un “bicameralismo asimétrico”, algunos de los firmantes de la propuesta han transparentado dudas al respecto.

Consultados sobre la posibilidad de rechazar algunos de los artículos en particular, entre los distintos colectivos apuntan a que será clave la postura del Colectivo Socialista. Esto debido a que, si deciden restar su apoyo de alguna de las normas, sumados a los eventuales votos en contra de la derecha y el Colectivo del Apruebo -quienes no firmaron el acuerdo-, parte del informe podría caerse cuando sea votado en el pleno.

La preocupación ante la posibilidad de que los convencionales socialistas rechacen parte del acuerdo se instaló la semana debido a la presión pública de la institucionalidad del PS que ha sido crítica con la idea de que se reemplace al Senado. Por eso, lo primero que hicieron algunos convencionales del Frente Amplio el martes, al llegar al exCongreso, fue acercarse a los convencionales PS para cerciorarse de que respetarían lo acordado. Y la respuesta ese día fue positiva.

Sin embargo, a medida que avanzaba la semana, desde el Colectivo Socialista comenzaron a abrir la puerta a la opción de rechazar algunos de los puntos del acuerdo en la votación en particular, aunque, según dicen, sería una decisión consensuada con los demás colectivos firmantes del acuerdo.

Uno de los convencionales del colectivo afirmó en privado que actualmente el informe es sometido “a la deliberación pública”. Esto porque distintos académicos y expertos lo han analizado. Por lo mismo, asegura que habrá ajustes, aunque aún deben estudiar cuáles.

El mismo convencional socialista enfatizó que no se alteraría el acuerdo de un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico. Sin embargo, advierte que una de las críticas que ha escuchado desde la publicación del informe es que “no quedó tan atenuado” y que sería un unicameralismo “encubierto”.

¿Qué puede ser perfectible? Algunos convencionales de la comisión consideran que uno de los aspectos del acuerdo que podría mejorarse es lo relativo a las atribuciones de la Cámara Regional y su periodo de elección. Pero también hay cosas que generan inquietud, por ejemplo, cómo quedó redactado en el articulado lo relativo a las organizaciones políticas.

De hecho, desde que el informe se hizo público, y mientras su pares lo celebraban, algunos socialistas manifestaron públicamente que el acuerdo es “perfectible”.

En esta línea, el socialista Maximiliano Hurtado sostuvo: “Nosotros hemos logrado un acuerdo, participamos en ese acuerdo, creemos que es lo suficientemente completo como para que sea el corazón de esta nueva Constitución (...) Por supuesto que falta un análisis de un montón de cosas, pero en términos generales sí quedamos conformes y vamos a respetar y honrar ese acuerdo”.

No obstante, Hurtado advirtió: “Si todos vemos que hay cuestiones que deban corregirse, espero que todos tengamos la capacidad de hacerlo”. Sin embargo, el convencional reafirmó que si participaron del acuerdo es porque quieren “honrar ese espíritu”. Adelantó, además, que no va a pasar lo mismo que con primer informe, porque esta vez “todos están de acuerdo en la estructura de este sistema”.

A raíz del acuerdo de Sistema Político la relación entre los convencionales socialistas y los parlamentarios del partido se ha vuelto cada vez más tirante, sobre todo con los militantes que participaron en la comisión de sistema político: Maximiliano Hurtado, Ricardo Montero y Pedro Muñoz. El senador José Miguel Insulza (PS) se cuenta entre los más críticos del acuerdo. “El acuerdo no me parece una buena decisión. Si quieren unicameralismo, plantéenlo, hay varios países con una sola Cámara, pero que no inventen cuentos”, dijo la semana pasada.

En esta misma línea se planteó el senador Juan Luis Castro (PS): “La Cámara de las Regiones tiene facultades que no son revisoras en nada, no deja alternativa al hiperpresidencialismo que queda instalado, no hay una segunda cámara que haga el contrapeso. Si Chile busca ese camino, creo que es riesgoso y equivocado”.

Una postura a la que también se sumó el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), quien, en entrevista con El Mercurio, manifestó el sábado sus reparos al acuerdo alcanzado.

¿De vuelta a la comisión?

Pero los socialistas no son los únicos. Consultado por La Tercera sobre la posibilidad de rechazar en particular, el convencional Fernando Atria (Frente Amplio) reafirmó que la comisión aprobó el contenido del acuerdo con algunas adiciones que estaban conversadas. A diferencia del informe anterior -el que el pleno rechazó casi en su totalidad-, no se aprobaron indicaciones adicionales. “Esta vez lo que va a llegar al pleno es una propuesta ordenada y sistemática que refleja la voluntad muy mayoritaria de la comisión, que es lo que no pasó la primera vez, así que yo soy optimista de que esto pueda ser aprobado”, dijo Atria.

No obstante el optimismo, Atria sugirió que rechazar algunos de los artículos del informe durante la votación en particular en el pleno -que aún no tiene fecha- es una posibilidad. “Probablemente durante la próxima semana vamos a tener una conversación de revisión del proyecto y vamos a ver si hay algo que convenga hacerle una segunda lectura. En principio no, porque está bien, es un buen proyecto, está en buen estado, pero por cierto que puede ocurrir”, sostuvo Atria.

Desde el Colectivo Socialista, además, explicaron que, sobre la hora, hubo temas que no fueron debatidos adecuadamente en las reuniones que mantuvieron la semana ante pasada, pues debieron priorizar otras discusiones. Por ejemplo, que los miembros de la Asamblea Regional puedan ir en una misma lista juntos o no.

Otros, como Marcos Barraza (Chile Digno), insisten en que el acuerdo alcanzado la semana pasada debe respetarse. “Yo espero que las normas alcanzadas en el acuerdo sean las que se aprueben y se respeten en particular”, dijo. Previamente, ante el fracaso del informe anterior, Barraza fue muy crítico de quienes no respetaron el acuerdo. En esa oportunidad, él señaló: “Quienes han suscrito el acuerdo han actuado con lógicas de la vieja Concertación, del partido del orden, porque honrar un acuerdo y después vulnerarlo tangencialmente claramente es una lógica del partido del orden”.

Sin embargo, cercanos a Chile Digno afirman que el colectivo estaría abierto a modificar la distancia de los tres años de las elecciones de la Cámara de las regiones, pues en el acuerdo quedó establecido que las elecciones presidenciales y parlamentarias se darían al mismo tiempo, mientras que las territoriales ocurrirían tres años después. El Colectivo Socialista coincide en que este es uno de los temas que tiene que revisarse.

De forma similar, el convencional Marco Arellano (Coordinadora Plurinacional) manifestó que “de momento”, respetar el acuerdo es un compromiso. No obstante, afirmó que siguen en conversaciones con “todas las fuerzas políticas sobre la posibilidad de regular mejor la participación de las listas de independientes y los movimientos político sociales”. “Los resultados de esa conversación podrían incidir en los compromisos adoptados, porque estos deben ser en beneficio del amplio espectro de la sociedad”, agregó Arellano.

Este es un punto polémico dentro de la comisión, puesto que en la propuesta presentada se menciona que “las organizaciones políticas son entidades públicas no estatales, de carácter voluntario, que concurren a la formación de la voluntad popular” y que la ley regulará sus condiciones de constitución, organización funcionamiento y disolución.“

El pasado viernes, durante al votación en particular dentro a la comisión, la instancia temática reiteró el rechazo a la indicación que pretendía establecer que “personas no afiliadas ni adherentes a organizaciones políticas podrán presentar candidaturas a cargos de elección popular (...)”, lo que molestó a los colectivos independientes de la comisión, como la Coordinadora, Pueblo Constituyente y Movimientos Sociales. Atria, uno de los 16 convencionales que votó en contra de la indicación, argumentó en sus redes sociales que “las listas dinamitan el sistema político y aumenta su fraccionamiento”.

Desde distintos colectivos de la comisión de Sistema Político señalan que esta semana debiesen reunirse para comenzar a determinar cuáles son los temas que eventualmente podrían volver a comisión, porque, hasta el momento, esa conversación en profundidad no se ha dado. De forma paralela a las tratativas, entre martes y miércoles la comisión se abocará a debatir y votar las iniciativas de su segundo informe, referidas a materias como probidad, Fuerzas Armadas, seguridad pública, relaciones exteriores y estados de excepción constitucional.

De todas formas, entre los convencionales advierten que esta semana los esfuerzos estarán concentrados también en iniciar formalmente las tratativas para ver de qué manera se resolverán las normas transitorias.