Directiva RD se desmarca de acusaciones de diputada Ñanco a la derecha y RN envía oficio a fiscal nacional

“Robos coordinados a distintas reparticiones de gobierno, realizados por delincuentes vinculados a partidos de derecha. Parlamentarios del sector sorprendidos en delitos flagrantes contra el Presidente y ministros. Esto no es oposición, es un boicot de la derecha, igual que el 73″.

Ese fue el mensaje que, la tarde del miércoles, la diputada Ericka Ñanco (Revolución Democrática) publicó en sus redes sociales, en referencia a la seguidilla de robos que han afectado a distintas reparticiones del gobierno del Presidente Gabriel Boric en las últimas semanas. Entre ellas, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de las Culturas y el servicio Mejor Niñez.

Sus palabras, sin embargo, no encontraron respaldo en la directiva de su partido. El secretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni, dijo a La Tercera que “lo que corresponde, ante hechos tan graves como los ocurridos, es esperar que la investigación se lleve a cabo de manera implacable, en vez de sumarse al tipo de especulaciones que se han levantado de lado y lado”.

En esa línea, el presidente del partido, el senador Juan Ignacio Latorre, sostuvo en un punto de prensa en La Moneda que los dichos de Ñanco corresponden a “una opinión personal” y que “como partido lo que hemos dicho es que acá hay que confiar y colaborar con las investigaciones que están llevando adelante la justicia, el Ministerio Público, las policías, para todas las investigaciones. Nosotros somos los primeros interesados en saber quiénes están detrás de los delitos. Pero no es bueno caer en especulaciones, sobre todo si no hay pruebas”.

Desde la bancada de Revolución Democrática, en tanto, descartan que el mensaje publicado por la parlamentaria haya sido algo conversado previamente con el equipo de comunicaciones de la colectividad.

Sin embargo, el diputado Andrés Giordano (Ind-RD) comentó que las declaraciones de la legisladora están “en el marco de la libertad propia de la opinión política que tienen los distintos miembros de la Cámara”, y que si bien se trata de “una expresión política dura”, da cuenta de “una crítica compartida en términos generales respecto de lo que ha sido un actuar bastante obstruccionista por parte de la oposición”.

“No polemizaría mucho más al respecto. Me parece que es una crítica que tiene que ver con un análisis de cómo se ha comportado la derecha en debates que son fundamentales y que nos hacen suponer que hoy hay más un interés de poner piedras en el camino de las transformaciones comprometidas en el programa del Presidente Boric (...). La oposición tiene una actitud extremadamente poco constructiva que podría asimilarse a un boicot, a un obstruccionismo”, agregó.

En todo caso, no es primera vez que desde Revolución Democrática se desliza que los robos podrían tratarse de algo político. De hecho, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, sostuvo a las pocas horas del robo de 23 computadores desde las dependencias de su cartera que “como gobierno (...) nos parece bastante sospechoso que ocurran hechos de esta naturaleza, que parecieron no ser solo constitutivos de delito de robo, sino también relativos a una señal política. Quiero, ante eso, señalar que como gobierno no nos vamos a dejar amedrentar (...)”.

Las declaraciones de Ñanco causaron molestia en la oposición. Desde Evópoli, el diputado Francisco Undurraga sostuvo que “solo vienen a complicar aún más una situación inaudita de robos en reparticiones del gobierno (...). Si tiene antecedentes debe entregarlos en la Fiscalía. Hoy día las teorías de conspiración solo complican más al Ejecutivo. Estamos analizando enviarla a la comisión de ética de la Cámara de no entregar los antecedentes que corroboren sus dichos, porque no podemos aceptar aseveraciones como estas”.

Por su parte, el diputado UDI Guillermo Ramírez afirmó que “las declaraciones de la diputada Ñanco son absurdas, no tienen ningún tipo de respaldo y buscan nuevamente desviar la atención, porque acá no estamos solamente hablando de responsabilidad penal. La responsabilidad penal la va a determinar la justicia con el trabajo que haga la Fiscalía. De lo que esto se trata es de la responsabilidad política”.

“A la diputada Ñanco y a todos los que tratan de desviar la atención hacia la arista penal, les queremos decir que dejemos eso en mano de la Fiscalía y los tribunales. Lo que a ustedes les compete es la responsabilidad política. Respecto de eso, el Presidente Boric en algún minuto dijo ‘caiga quien caiga’ y hoy día está defendiendo a brazo partido a sus amigos”, agregó el jefe de bancada de la UDI.

Además, desde la bancada de diputados de Renovación Nacional enviaron un oficio al fiscal Ángel Valencia en que señalaron que “nos parece fundamental que se esclarezcan los dichos de la diputada Ñanco y que, en particular, se despejen y especifiquen las denuncias que se hicieron respecto de parlamentarios de oposición. Es verdad que del debate legislativo del artículo 175 del Código Procesal Penal se relevó de la obligación de denuncia a los parlamentarios atendida la naturaleza fiscalizadora de su función, pero ello no opta a que este fiscal nacional recomiende a los persecutores que están a cargo de las causas relacionadas con el ‘caso convenios’ citar a la diputada Ñanco para que esta entregue los antecedentes en los cuales funda sus imputaciones y denuncias”.

“Solicitamos se requiera a la brevedad el testimonio de la diputada Ñanco para que acompañe los antecedentes que obran en su poder y que supuestamente involucran a personeros de la oposición con fines sediciosos o golpistas”, agregaron.