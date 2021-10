El nuevo aire del Instituto Nacional: postulantes duplicaron las vacantes para 2022

Al menos en lo que respecta al proceso de admisión, el Instituto Nacional parece estar dejando atrás sus días más oscuros. Similar al panorama de hace una década, cuando largas filas de apoderados repletaban las inmediaciones del colegio para inscribir a sus hijos, este año el interés por lograr un cupo en el emblemático establecimiento se recuperó. Y con creces.

Cerrado ya el primer paso de la etapa de postulación, a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE), las solicitudes más que duplican las vacantes para el año académico 2022. Un panorama muy distinto al de los tres últimos años, cuando no se logró llenar los cupos.

A contar de marzo, el Instituto Nacional tendrá 101 cursos, con una matrícula total de 4.074 estudiantes. Mientras, las vacantes son 958, de ellas 804 en enseñanza básica y 154 para educación media.

Pero de acuerdo a las cifras, los postulantes excedieron ampliamente esta disponibilidad. Fueron en total 2.403 los interesados: de ellos 1.348 quieren ingresar a cursos básicos y 1.055 a la enseñanza media.

Así, las postulaciones superaron en un 250% a las vacantes para 2022.

En contexto, este es el segundo año en que el Sistema de Admisión Escolar del Ministerio de Educación -que centraliza las postulaciones a todos los establecimientos públicos y particulares subvencionados de la Región Metropolitana- incluye al Instituto Nacional, a través de un sistema de asignación de cupos que considera criterios de prioridad y preferencias, con resultados de orden aleatorio.

Además, 2021 es el primer año del IN como un establecimiento mixto.

¿A qué se debe este significativo aumento en las postulaciones? “Siento que las principales causas son, primero, porque se abre a recibir niñas y eso genera, en números, un mayor rango de postulación”, dice Manuel Ogalde, rector del liceo, quien agrega que el ingreso de mujeres no es algo meramente numérico en el análisis: “La llegada de ellas ha generado un impacto positivo en la imagen del Instituto, que se ve más actualizado, que está cambiando, y eso ha llevado a las familias a tomar esta decisión de postular”.

Rodrigo Roco, jefe de Educación del municipio de Santiago, sostenedor del Instituto Nacional, coincide y dice que por un lado está el carácter histórico del liceo y, por otro, “el ingreso de mujeres a séptimo y octavo básico entrega una nueva dimensión y hace más atractivo para los padres y madres postular a sus hijos e hijas a una institución plurigénero”.

En ese sentido, advierte que su gestión lleva apenas tres meses, pero que en pos de atraer postulantes a los establecimientos de Santiago realizaron una serie de videos para redes sociales, aunque, según reseña, “el IN tiene una valoración que va más allá de cualquier campaña”. Y recalca: “Esta valoración de las familias y la ciudadanía se ha visto muy potenciada con el ingreso de mujeres”.

A la luz de los hechos, asegura, varios otros de los liceos y escuelas santiaguinas han empezado a analizar también la posibilidad de transformarse en mixtos. “Santiago es la cuna de la educación pública, pero también es el lugar donde ella se renueva”, asegura Roco.

En el Centro de Alumnos del Instituto se hacen parte del análisis: “El alza y la baja tienen que ver mucho con cómo los medios se posicionan sobre nosotros. En 2019 salíamos en la tele siempre por muchas cosas malas y nada de lo bueno del liceo era muy visibilizado, entonces eso hacía que la gente de afuera viera el colegio como algo malo y no quisiera postular”, señala Esteban Rodríguez, vicepresidente del Centro de Estudiantes.

Ahora, añade, están en un proceso “de reconstrucción de nosotros mismos como comunidad. Entraron niñas, confiaron en el proyecto educativo y eso dio frutos, eso es una noticia muy positiva para la gente de afuera”, asegura Rodríguez, quien agrega que, pese a que hubo voces que se opusieron a abrir el IN a mujeres, los hechos estarían demostrando que el cambio fue para mejor. “Dio paso a que la gente volviera a confiar en el proyecto educativo: son 2.400 postulantes y es una cifra histórica, hace más de una década, 2005 o 2006, que no se conseguía algo así”.

Y aunque dicen estar contentos como Centro de Estudiantes con que mucha gente se interese en estudiar en el IN, también aportan otra mirada, la que encuentra respaldo en algunos apoderados: “Hemos planteado el tema de reducir la matrícula, pero no tanto, porque no nos olvidamos que somos parte de la educación pública y como parte de ella se le abren las puertas a todo el mundo para educarse”.

Lo que buscan, explican, es tener una menor cantidad de personas por sala, para “que sea lo más pedagógico posible. A veces 45 personas en una sala, con hartos pupitres y que dificulta el trabajo en grupo ya se vuelve un poco más contraproducente y más que pedagógico, es antipedagógico”. Por ende, cierra, han planteado la idea de “una reducción natural de la matrícula, que no sea tan abrupta, tan radical, pero sí ir de a poco, para que haya un poco menos de gente por curso”.

En ese sentido, consultado por las cifras de postulación de este año, que podrían provocar sobrepoblación, el rector Ogalde asegura que “la capacidad tope del establecimiento se declara considerando siempre la capacidad máxima por sala”.

Santiago, al alza

En su primera entrevista como nuevo encargado de la Educación de Santiago, Rodrigo Roco admitió que si bien la comuna recibía una cantidad importante de recursos del Estado por subvención, en los últimos años la matrícula había bajado de 40 mil a 30 mil estudiantes.

Por eso, asegura, reciben “con mucha expectativa el aumento que hemos tenido en las postulaciones al Instituto Nacional y, en general, a todos nuestros liceos y escuelas”.

Así, el jefe comunal de Educación detalla que para 2022 se dispuso una oferta de matrículas de 7.070 cupos dentro de todos los establecimientos regulares del municipio y que las postulaciones totales que recibieron en esta primera fase del SAE fueron más de 20.000.

“Esperamos completar toda nuestra capacidad en los niveles de ingreso a párvulos y primero básico, donde las postulaciones fueron más de 7.400 -aproximadamente el 37% del total de postulaciones- para 1.794 cupos”, señala Roco. Otro alto nivel de postulaciones se observó en primero medio, con una oferta de 1.760 vacantes y 5.641 postulaciones.

“En la medida en que la propuesta educativa pública sea más atractiva e inclusiva para los vecinos y vecinas de la comuna, nuestros establecimientos potencian el valor de su quehacer”, cierra Roco.